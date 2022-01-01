لبنان | فارس سعيد: ما الذي منع و يمنع انقلاب عسكري؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر:

“في ليل ٣١-١٢-١٩٦٠ قام ضباط من الجيش اللبناني ينتمون الى الحزب السوري القومي الاجتماعي بتطويق وزارة الدفاع في المتحف بهدف الانقلاب على حكم فؤاد شهاب

لم ينجح الانقلاب الوحيد الذي شهده لبنان رغم التقلبات السياسية

ما الذي منع و يمنع انقلاب عسكري ؟

تنوّع النسيج اللبناني

العيش المشترك”