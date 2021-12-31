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لبنان | مولوي لعناصر قوى الأمن: نعمل جاهدين لإنصافكم وتأمين كل الاحتياجات الممكنة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

توجه وزير الداخلية والبلديات ​بسام المولوي​، الى كل ضباط ورتباء وعناصر ​قوى الأمن​ الداخلي، مشيرا الى أنه معهم، وأضاف: “أنتم الأبطال، الذين يسهرون على أمن المواطنين وأمن وسلامة الوطن، أنتم الذين تبذلون الجهود في هذه الظروف الصعبة، على الرغم من الظروف الاجتماعية القاسية، فتكونون يومياً، كما العادة، وبخاصةٍ في هذه الليلة إلى جانب شعبكم، وتضحياتكم أيها الأبطال يفتخر بها كل اللبنانيين، وأنا شخصياً والمدير العام ​عماد عثمان​ نعمل جاهدين لكي ننصفكم، ونعمل على تأمين كل الاحتياجات الممكنة.

وأكد خلال إطلاقه وعثمان الدوريات الأمنية من عناصر وحدة القوى السيارة في ​ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن​ في ​ضبيه​، ضرورة الالتزام بالإجراءات الضرورية لسلامتهم، فنحن مضطّرون للتشدّد بالإجراءات للحدّ من تفشّي “​​” وهذه الإجراءات هي لضبط التفلّت الذي يمكن أن يحصل في المطاعم والمقاهي وأماكن السهر. كما أشدّد على نسبة حضور 50 % كحدٍّ أقصى من القدرة الاستيعابية، وضرورة تلقي العاملين ​اللقاح​. كما أطلب من المواطنين التعاون مع قوى الأمن في سبيل تأمين ذلك.

كذلك أشدّد على عدم ​إطلاق النار​ في هذه الليلة، وسيكون هناك إجراءات صارمة من قِبل قيادة قوى الأمن، من خلال الملاحقة والتصوير، وتقديم المرتكبين إلى المحاكمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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