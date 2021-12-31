لبنان | بو عاصي: واجبنا إخراج لبنان من المسار الانحداري الذي أوصلنا إليه حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي الى أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق كبير هو الانتخابات النيابية وأن الحمل على اكتافنا كبير لأن القوات اللبنانية قادرة ان تصنع الفرق عبر الحصول على الكتلة النيابية الاكبر داخل المجموعة المسيحية ولو انها منفتحة على الجميع فتسحب بذلك الغطاء الذي أمّنه “التيار الوطني الحر” لـ”حزب الله”.

وقال: “واجبنا ان نخرج لبنان من هذا المسار الانحداري الكارثي الذي اوصلنا اليه حزب الله وتواطؤ لبنانيين كثر بمن فيهم مسيحيون للاسف بهذا المشروع الذي لا يمت الى لبنان بصلة وان نعيد الوطن الى المسار الصحيح. ما نقوم به هو واجب علينا بحق ناسنا، وليس الواجب أن نشل الحكومة كي نعطل التحقيق في جريمة المرفأ. واجبنا الا يفقد شعبنا امواله والا يهاجر شبابنا. علينا ان نكون رسل خير وسلام في هذا الوطن”.

ختم بو عاصي: “اياً يكن اسم المرشح القواتي، فالامر لا يغير شيئا. علينا ان نكون بكامل جهوزيتنا. القضية التي تجمعنا هي المقدسة لا الاشخاص. ما يجمعنا قضية الوجود والدور المسيحي في لبنان، قضية الدولة اللبنانية التي تحمي السيادة والتعددية والديمقراطية والتي تحمي المسيحي وغير المسيحي وتحافظ على دوره ووجوده. قضية قدمت بلدة الحدت من أجلها الف شهيد. غنانا بتعلقنا ببلدنا وتشبثنا بأرضنا واستعدادنا للتضحية في سبيل شعبنا”.