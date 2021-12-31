لبنان | قبل ساعات من استقبال العام الجديد.. كم سجل دولار السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة 27500 ليرة لبنانية للشراء و27450 ليرة لبنانية للبيع. يذكر أن مصرف لبنان قرر سابقاً تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 كانون الثاني المقبل.

كما أعلن “المركزي” في كانون الأول عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئاً ما شبيهاً بعملية احتيال”. وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت.

ودخل لبنان في العام الثالث من أزمته الاقتصادية الخانقة التي بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.

وفقدت الليرة اللبنانية جراء الانهيار أكثر من 90% من قيمتها، وتجمدت ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.