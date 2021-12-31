لبنان | موزعو المحروقات: للجم ارتفاع سعر صرف الدولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طالب موزعو المحروقات اليوم الجمعة بالإسراع في عقد اجتماع لمجلس الوزراء لوضع خطة اقتصادية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار، لان الوضع لم يعد يحتمل.

وأكدوا عقب اجتماع عقدوه وأصدروا بياناً على أثره أن “جدول أسعار المحروقات سيصدر الثلاثاء المقبل، وأن الموزعين لم يعد بإمكانهم تحمل ارتفاع سعر الدولار لأنه يكبدهم المزيد من الخسائر التي تفوق قدرتهم”.

وقدم المجتمعون التهنئة للشعب بحلول السنة الجديدة، متمنين ان “تكون السنة المقبلة نهاية للازمات الاقتصادية والمالية والسياسية، وأن ينعم لبنان واللبنانيين بالاستقرار والامان”، آملين أن “لا تصدر قرارات عن مصرف لبنان تضر باللبنانيين كزيادة ال15%، لان المواطن لم يعد يحتمل اية زيادات وارتفاع في الأسعار”.