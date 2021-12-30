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لبنان | إسرائيل تستعيد شاباً اجتاز الحدود مع لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

لبنان - الحدود الجنوبية

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه أعيد مساء اليوم من ​لبنان​ ​مواطن​ إسرائيلي اجتاز قبل عدة أسابيع الحدود.

وقال “لقد أعيد المواطن عبر معبر ​رأس الناقورة​ بتنسيق ​قوات اليونيفيل​ وتم نقله للتحقيق لدى ​قوات الأمن​”.

وأضاف أدرعي  في تصريحه: “لقد تم معالجة الموضوع من قبل الجهات الأمنية والسياسية طيلة الفترة. حسب المعطيات فقد يتضح ان المواطن اجتاز الى لبنان برغبة شخصية وكان على دراية بالعمل. الحديث عن شاب إسرائيلي من منطقة النقب”

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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