لبنان | بعثة من صندوق النقد الشهر المقبل في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية السفير حسن عباس وعرض معه العلاقات بين البلدين والتطورات المتصلة بالملف الإيراني النووي.

كما التقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الذي قال بعد اللقاء: “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل ونحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن”.

كذلك، استقبل الرئيس عون سفير لبنان في الجزائر السفير محمد حسن واطّلع منه على التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في الجزائر والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها كما وضعه في أجواء أوضاع الجالية اللبنانية.