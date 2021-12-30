لبنان | سرقة تُقَدّر بعشرات آلاف الدولارات طالت سوق الخضار الجديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أقدم مجهولون على سرقة كابلات ومحوّلات كهربائية من داخل مبنى سوق الخضار الجديد التابع لبلدية بيروت في محلة الطريق الجديدة، وتبين بنتيجة الكشف وجود أعمال تخريب وتقطيع كابلات لمولدات الكهرباء وغرف الكهرباء، ولم تحدد قيمة الخسائر والاضرار بشكل نهائي نظرا لضخامتها. وقد أثارت هذه العملية استياءً كبير في مدينة بیروت كون هذا السوق كلف ملايين الدولارات لإشادته، وكان ينتظر الترتيبات الادارية لتشغيله.

على الفور، باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية والاستعلامية. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم:

ع. ن. (مواليد عام 2002، لبناني الجنسيّة)

ع. ح. (مواليد عام 1992، لبناني الجنسيّة)

م. م. (مواليد عام 1998، فلسطيني الجنسيّة)

ب. ش. (مواليد عام 1977، فلسطيني الجنسيّة) وهو صاحب بؤرة في محلة صبرا

أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتواريخ ٢٤ و٢٥ و27/12/2021، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيف المذكورين في محلة طريق الجديدة، وضبط بحوزة الثالث كمية من المخدرات نوع سالفيا وكبتاغون.

بالتحقيق معهم، اعترف الثلاثة الأوائل بتنفيذ عمليات سرقة الكابلات الكهربائية من داخل سوق الخضار الجديد في محلة طريق الجديدة لمرّات عديدة، وانهم يبيعون الكابلات المسروقة للرابع (ب، ش) مقابل مبالغ مالية حسب وزن كميات النحاس، في حين اعترف الرابع بما نُسب إليه.

أودع الموقوفون مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.