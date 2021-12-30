لبنان | لبنان أمام مرحلة صحية دقيقة.. تلقحوا!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا” عبد الرحمن البزري البزري أن لبنان أمام مرحلة دقيقة تقتضي تضافر جهود الجميع، لافتاً إلى وجود مشكلة في القطاع الصحي الاستشفائي نتيجة انهيار القطاعات الأخرى.

وتوقّع البزري في حديث إذاعي زيادة حالات “كورونا” بسبب الأعياد ووجود “أوميكرون” وعدم القدرة على تنفيذ الإجراءات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

ولفت إلى أن الخطر ليس فقط من الفيروس، بل أيضاً من عدم توفر الأسرّة الكافية وعدم قدرة المرضى على دفع تكاليف العلاج.

وأشار البزري إلى أن “هناك علاجات عديدة مفقودة منها المتعلقة بالمرضى الذي يحتاجون إلى العناية الفائقة”، معتبراً أن “هناك إمكانية لاستيراد أدوية توفّر على الدولة والمواطن كلفة العلاجات وتخفّف من حدّة المرض وجرت الموافقة الطارئة عليها قبل أيام”، سائلاً: “هل سيقوم لبنان باستيراد هذه الأدوية أو سيعجز عن ذلك؟”.

وشدد على أن “التعويل هو على المواطن وتلقيه اللقاح، كما على تأمين الدولة اللقاحات للمواطنين بالتساوي وقدرتها على تنفيذ توصياتها”.

وأعلن البزري أن هناك نسبة إقبال على اللقاح لا بأس بها، لكن يجب العمل بعد الأعياد على زيادة هذه النسبة.