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لبنان | كيف سيكون الطقس ليلة رأس السنة؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

توقعات الطقس

يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع احتمال لبعض الامطار المحلية خاصة في الداخل، وثلوج خفيفة على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:

1- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية المحلية والخفيفة بنسبة ٢٥٪
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الجمعة: طقس متقلب بين الصحو واحتمال ٢٠٪ تساقط زخات امطار محلية خفيفة والجو غائم جزئياً فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٣ درجات وبقاعا بين ٣ و١٤ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم

السبت: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪ تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والجو غائم اجمالا فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٣ درجات وبقاعا بين ٣ و١٤ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم.

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MO Nasa

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