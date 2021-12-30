لبنان | كيف سيكون الطقس ليلة رأس السنة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع احتمال لبعض الامطار المحلية خاصة في الداخل، وثلوج خفيفة على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:

1- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة

٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية المحلية والخفيفة بنسبة ٢٥٪

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الجمعة: طقس متقلب بين الصحو واحتمال ٢٠٪ تساقط زخات امطار محلية خفيفة والجو غائم جزئياً فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٣ درجات وبقاعا بين ٣ و١٤ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم

السبت: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪ تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والجو غائم اجمالا فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٣ درجات وبقاعا بين ٣ و١٤ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم.