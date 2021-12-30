لبنان | القاضية عون تفنّد الدعوى ضد سلامة.. “ليش بعدها عم تحور وتدور؟”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تفاصيل الدعوى المقامة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال القاضية عون عبر “تويتر”: “صباح الخير وسنة مباركة، فقط للتذكير أن السيد رياض سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج إنما أيضا في لبنان، الدعوى الأولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع أحد المصارف، والثانية بجرم السماح بتحويل ٥ مليار دولار نقدي إلى الخارج منها 4 مليار مجهول المصدر، ولولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم.

وأضافت: “هلق إذا محكمة التمييز بدها تلاقيلو فتوى موضوع آخر، أمركن لله أيها الشعب اللبناني المسكين. يا رب خلص شعبك”.

وتابعت: “بعدين بالدعوى العالقة امام النيابة العامة التمييزية هناك أدلة وحسابات وارقام مصدرها سويسرا وهي ادلة لا يمكن تجاهلها، ليش بعدها الدعوى عم تحور وعم تدور؟”.

وختمت: “معروف أن الادعاء يقوم على الشبهة، امام كل هذه الوقائع ما في شبهة! حدا يقرا طلب المساعدة السويسرية. كمان امركن لله يا شعبي”.