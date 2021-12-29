لبنان | تدابير سير داخل نفق البربير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 07:17 مساءً - منذ ساعتين

صـدر عـــــن المـديريـة العـامة لقوى الأمـن الداخـلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

ستقوم بلديّة بيروت بتركيب عاكسات ضوئيّة داخل نفق البربير على المسلك المتجّه من تقاطع أبو شاكر نحو البربير، وذلك اعتبارًا من الساعة 18،00 وحتّى السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم 29/12/2021.

ستؤدي هذه الاعمال الى إغلاق النفق المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعيّة المحاذية له.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.