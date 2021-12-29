لبنان | مولوي تفقد دوائر المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية الإدارية المشتركة في الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2021 5:38 مساءً

جال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم على الأقسام التابعة لدوائر المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية الإدارية المشتركة في مبنى الوزارة.

واطلع من المدير العام للأحوال الشخصية ومدير الإدارية المشتركة بالتكليف العميد الياس الخوري على التحضيرات الإدارية واللوجستية الجارية لاستكمال جهوزية العمل للإنتخابات النيابية المقررة في أيار 2022، بحيث تفقد مشغلي القوائم الإنتخابية وبطاقة الهوية.

ثم انتقل الوزير مولوي إلى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين وتفقد دوائرها، مستمعًا من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس إلى تحضيرات المديرية لاستقبال طلبات المرشحين ومتابعة سير العملية الإنتخابية.

كما تفقد الوزير مولوي دائرة نفوس بيروت واطلع على مجريات العمل فيها.