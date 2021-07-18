لبنان | وزير الصحة يكشف سبب تسعير الأدوية الغير مدعومة على سعر صرف 12 الف ليرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أشار وزير ​الصحة العامة​ في حكومة تصريف الأعمل، ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الوزارة تقوم حاليًا بالمسح الميداني وتتبع المخالطين، لمواكبة متحور دلتا، وكل الخبرات التي تجمعت في الماضي لا بد ان تستخدم في حال ازدادت ارقام الاصابات”، وتمنى على المواطنين “الالتزام خلال هذه الفترة، لتجنب اي تطور، فليس لدينا طاقة على تحمل موجة وبائية جديدة”.

وبموضوع الدواء، والقرار الذي صدر عنه والذي سمح باستيراد سريع للادوية الجديدة، بالاضافة الى اصدار لوائح الأدوية الغير مدعومة، اعتبر حسن أنه “تم تسعير الأدوية الغير مدعومة على سعر صرف 12 الف ليرة، بسبب ان هذه الادوية كان قد تم استيرادها على سعر الصرف 12 الف خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2021”.

وطمأن حسن المواطنين أن “كل دواء سيُسمح باستيراده سيكون مطابقًا للمواصفات، والوزارة على الصعيد البيروقراطي ستسرع كل الخطوات لتأمين الادوية بسعر تنافسي في السوق المحلة”، مشيرًا إلى أن “أدوية الجينيريك هي ادوية بجودة عالية واسعار تنافسية”.