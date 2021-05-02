لبنان | زهرا: لا خيار لدينا إلا خيار الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

شدد النائب السابق أنطوان زهرا على “أنّنا كقوات لبنانية لا خيار لدينا إلا خيار الدولة لحماية السلم الاهلي، وحماية البلد؛ ولكننا ‏وقت الخطر قوّات‎”.

كلام زهرا جاء خلال لقاء افتراضي أقامته الأمانة المساعدة لشؤون الانتشار في حزب القوات اللبنانيّة عبر تقنية زوم مع قواتيّي الانتشار.

بداية تحدث النائب السابق زهرا عمّا ألت اليه الاوضاع في لبنان من الناحية السياسيّة، ومدى الفساد السياسي وما أدّت إليه الأمور التي وصلت الى انهيار شامل بسبب الأداء السيء لهذه الأكثريّة الحاكمة. وعرض بعض النماذج الاصلاحيّة للقوّات اللبنانيّة. وأشار النّائب زهرا إلى كيفيّة وقوف القوّات اللبنانيّة إلى جنب المجتمع، خصوصاً مع المتضرّرين من انفجار الرابع من آب.

وعرض ما قامت به جمعيّة Ground 0 من حيث ترميم أكثر من 500 وحدة سكنيّة. واستنكر النّائب زهرا حادثة تهريب الكبتاغون الأخيرة وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني المتهالك أصلا، ومدى التأثيرات السلبيّة التي تركتها على المزارعين اللبنانيّين. كما تطرّق إلى سيطرة حزب الله على الدولة ومقدّراتها. وأوضح زهرا موقف القوّات من عمليّة الانتخابات المبكرة والاستعداد لها.