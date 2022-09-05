اليابان | أمثال شعبية يابانية لعبت فيها القطط والكلاب دور البطولة!

تظهر القطط والكلاب في العديد من الأمثال اليابانية للدلالة على أنماط مختلفة من المواقف الحياتية. في هذه المقالة نتحدث عن بعضٍ منها.

القطط حيوانات أليفة يكثر اقتناؤها في اليابان، الأمر الذي جعلها مقترنة بالعديد من الأمثلة في الثقافة اليابانية، إلا أنها ليست بالضرورة أن تكون مستخدمة في واقعنا المعاصر.

Neko ni koban 猫 に小判 – والـ (كوبان) كانت عملة ذهبية في حقبة عصر إيدو (1603–1868)، والمقصود بالمثل ”إعطاء القط كوبان“ أي تقديم شيء ما إلى شخص لا يفهم أو يقدر قيمته، وبالتالي لا يمكنه الاستفادة منه.

Neko ni katsuobushi 猫 に 鰹節 – الـ (كاتسووبوشي) عبارة عن رقائق سمك البونيتو المجفف. وهذه العبارة التي تعني ”وضع الـ كاتسوبوشي بجانب القط“، تصف وضع قطعة من السمك الشهي بجوار القط، الأمر الذي يمثل موقفًا خطيرًا أو حالة تتطلب مستوى عالٍ من اليقظة.

Neko no te mo karitai 猫の手も借りたい – عند قول ”أرغب حتى في استعارة مخالب القط“، فعلى الرغم من أن هذا القط لن يجدي نفعًا في الغالب، إلا أنها طريقة للتعبير عن مدى انشغال المرء بأمر للغاية.

وفي المجموعة التالية من الأمثال نجد منها ما يركز على صغر حجم القطط وبراءتها.

Neko no hitai 猫の額 – تُستخدم عبارة ”جبين القطة“ للإشارة إلى شيء صغير للغاية، على سبيل المثال عادة ما تُستخدم لوصف حديقة أو قطعة أرض صغيرة.

Neko o kaburu 猫をかぶる – والمقصود مجازيًا بـ ”يرتدي قطة“ أو التصرف كما لو كان قطة صغيرة هو التظاهر بالهدوء والطيبة، وإخفاء الطبيعة الحقيقية للفرد. كما يصف أيضًا الشخص الذي يلبس ثوب البراءة.

Neko mo shakushi mo 猫も杓子も – عند الإشارة إلى حضور كل أنواع البشر في حدث ما، كما لو أردنا أن نقول في اللغة العربية (كُلّ من هَبَّ ودَبَّ). فإذا أردنا أن نقول ذلك المعنى باللغة اليابانية نقول ”حتى القطط والمغارف“ كانت هناك.

والآن ننتقل إلى الكلاب، وسنجد أن الكلاب مرتبطة بأنواع مختلفة من المشاجرات في بعض الأمثال اليابانية، سواء كانوا مشاركين أو متفرجين.

Ken’en no naka 犬猿の仲 – فعندما تكون هناك ”علاقة مثل الكلب والقرد“ فذلك يعني أن طرفي العلاقة في عداء وعلى غير وفاق بالمره.

Inu no tōboe 犬の遠吠え – فعندما ينتقد شخص ما أشخاصًا آخرين من وراء ظهورهم، يمكن وصف هذه الغيبة بـ ”عواء الكلب“، الأمر الذي يعني عدم الرغبة في الاقتراب بما يكفي للدخول في شجار حقيقي.

Fūfu genka wa inu mo kuwanai 夫婦喧嘩は犬も食わない – غالبًا ما تبدأ الخلافات بين الأزواج والزوجات لأسباب صغيرة يصعب على الغرباء فهمها وحلها بسرعة. وفي اليابان، هناك قول مأثور مفاده حرفيًا ”حتى الكلاب لا تأكل الخلافات الزوجية“. حيث تشتهر الكلاب بأنها ليست صعبة الإرضاء عندما يتعلق الأمر بشأن ما ستلتهمه، لكنها حتى لا ”تأكل“ أو (تتورط) في مشاجرات الأزواج. وينصح هذا المثل الناس أيضًا بالابتعاد عنهم.

وهناك وجهان لكل شيء، كما توضح هذه المجموعة الأخيرة من الأمثال.

Kaiinu ni te o kamareru 飼い犬に手を噛まれる – عادةً ما تكون الكلاب حيوانات أليفة ومخلصة، لذا فإن مقولة ”عض الكلب يد صاحبه“ هي دلالة على خيانة من قبل مرؤوس موثوق به.

Inu ga nishimukya o wa higashi 犬が西向きゃ尾は東 – ”إذا كان الكلب في جهة الغرب، فإن ذيله يقع في جهة الشرق“ وهذا مثال يراد بها قول أن أحدهم يحاول توضيح أمرٌ واضح بالفعل.

nu mo arukeba bō ni ataru 犬も歩けば棒に当たる – ”إذا تقدم الكلب، فسوف يجد عصا“ وهذا المثل القديم يمكن فهمه بطريقتين مختلفتين. إحداهما أن الكلب يُضرب بالعصا، وبالتالي فإن العبارة تحذر من أن الإقدام على فعل شيءٍ ما سوف يجلب أخطار كارثية. إلا أن الطريقة الأخرى متناقضة تمامًا، حيث إن العصا هي اللعبة التي تحب الكلاب أن تحملها. ومن هذا المنطلق فالعبارة تعني أن فعل شيء ما أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، لأنه قد يجد المرء ما يسره في نهاية المطاف.

(النص الأصلي حُرر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: دمية قطة معها عملة الـ كوبان الذهبية. صورة العنوان من بيكساتا)