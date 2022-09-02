اليابان | تعرف على الواجبات المنزلية التي يجب أن يقوم بها تلاميذ اليابان في العطلة الصيفية

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لا مفر من الواجبات المدرسية خلال العطلة الصيفية لمعظم تلاميذ المدارس الابتدائية في اليابان.
عندما سألت شركة Benesse التعليمية أعضاء دورة المراسلة لتلاميذ المرحلة الابتدائية في اليابان عن نوع الواجب المنزلي الذي تم تكليفهم به خلال الإجازة الصيفية، قال أكثر من 76٪ من التلاميذ ”كتابة الكانجي“ وأجابت نسبة مماثلة بـ ”الحساب ومسائل في الرياضيات“. تلاها ”المشاريع البحثية والحرف“ بنسبة 62٪. كما تم تكليف أكثر من 50٪ بمهام كلاسيكية طويلة الأمد مثل ”اليوميات واليوميات المصورة“ جنبًا إلى جنب مع ”تقرير عن كتاب“. سيكون معظم الأطفال مشغولين بالتأكيد حتى خلال العطلة الصيفية للانتهاء من تلك الواجبات التي تم تكليفهم بها.
عندما سئل الأطفال المشاركون عن الواجبات المنزلية التي كانت ممتعة وأيها كانت صعبة، كانت ”المشاريع البحثية والحرف اليدوية“ الأكثر إمتاعًا، ولكنها جاءت أيضًا في المرتبة الثانية لكونها الأكثر صعوبة. في قسم الاستطلاع الذي يستهدف الآباء، قال حوالي 80٪ أنهم قدموا شكلاً من أشكال المساعدة لأطفالهم في مشاريعهم البحثية.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)
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