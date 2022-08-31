اليابان | ارتفاع متوسط الراتب في الشركات اليابانية المدرجة إلى 6.05 مليون ين

اقتصاد 31/08/2022

بلغ أعلى متوسط راتب 26.9 مليون ين في شركة M&A Capital Partners.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة طوكيو شوكو للأبحاث أن متوسط الراتب السنوي في السنة المالية 2021 لـ 3213 شركة مدرجة بلغ 6.05 مليون ين. كانت هذه زيادة سنوية قدرها 104.000 ين أو 1.7٪. كانت هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يرتفع فيها متوسط الراتب. من بين 3102 شركة يمكن مقارنة نتائجها بالعام السابق، قامت 2087 شركة، أو ما يقرب من 70٪، برفع معدلات أجورها.

وفقًا لمسح أجرته مصلحة الضرائب الوطنية بشأن إحصاءات الرواتب الخاصة، كان متوسط الراتب السنوي للموظفين العاديين في عام 2020 أقل بكثير عند 4،957،000 ين.

كان أعلى متوسط راتب لشركة فردية هو شركة الوساطة M&A Capital Partners بقيمة 26.9 مليون ين. كانت هذه زيادة سنوية بنسبة 18.4٪ ومنذ عام 2014 احتفظت الشركة بالمركز الأول لمدة ثماني سنوات متتالية. في المرتبة الثانية والثالثة كانت Keyence للمعدات الإلكترونية و Hulic للعقارات، على التوالي. كان نصف الشركات في العشر الأوائل منخرطًا في التجارة العامة.

كان المبلغ الأكثر شيوعًا لمتوسط الرواتب السنوية في حدود 5 مليون ين إلى 6 ملايين وشكلت 984 شركة أو 30.6٪ من إجمالي المستجيبين. وكان النطاق الأعلى التالي 6 مليون إلى 7 مليون ين لـ 783 شركة. وبلغ متوسط الراتب السنوي لـ 57 شركة 10 مليون أو أكثر بزيادة 8 شركات عن العام السابق.

أعلى متوسط للرواتب في السنة المالية 2021

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من شركة طوكيو شوكو للأبحاث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)