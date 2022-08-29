اليابان | أكيرا كوروساوا.. ساحر السينما اليابانية وأيقونة السينما العالمية

وضع كوروساوا أكيرا السينما اليابانية في بؤرة الاهتمام الدولي في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان له تأثير دائم على صناعة الفيلم الياباني منذ ذلك الحين. يحدد الناقد تسوزوكي ماسائاكي كيف تنساب مفاهيم العدالة والحب والرغبة في السلام في أعمال هذه الأسطورة السينمائية.

بعد أكثر من 20 عامًا على وفاته، لا يزال المخرج الشهير كوروساوا أكيرا محبوبًا من قبل عشاق السينما في جميع أنحاء العالم. ويعد سعيه وراء إمكانات الفن السينمائي وحماسته للتوجيه في سنواته الأخيرة، ما قد يعتبره المرء تجسيدًا للفيلم الياباني نفسه.

وفي عام 1990، عندما كان كوروساوا في الثمانين من عمره، حصل على جائزة الأوسكار عن مجمل أعماله. لكنه قال في خطاب تلقيه الجائزة، ”لا أشعر أنني قد فهمت السينما بعد“، وقطع وعدًا ”من الآن فصاعدًا سأعمل بجد قدر استطاعتي في صناعة الأفلام وربما باتباع هذا المسار أحقق فهمًا للجوهر الحقيقي للسينما واحصل على هذه الجائزة “. وكان كل من جورج لوكاس وستيفن سبيلبرغ، اللذان قدما جائزة الأوسكار لكوروساوا، يقومان على ما يبدو بمشاهدة أفلام كوروساوا المحببة لديهما قبل البدء في تصوير أي أعمال جديدة، بهدف استرجاع الاستيعاب للمفهوم الأساسي لطبيعة السينما.

طفولة في السينما

مع بداية أعماله بفيلم سانشيرو سوغاتا في (1943) وحتى مادا دايو في (1993)، قدم كوروساوا 30 فيلمًا على مدار نصف قرن، وفاز بجوائز في المهرجانات العالمية الكبرى. وحتى بعد مادا دايو، واصل العمل على كتابة سيناريوهات. كما قام بتطوير لوحات قصصية لأفلام مثل آمي أغارو (بعد المطر) وأومي وا ميتئيتا (البحر يشاهد)، اللذين ظهرا على شاشات السينما من خلال مخرجين آخرين، ولكن نتج عن إقامته في ريوكان إيشيهارا في كيوتو خلال فصل الخريف، حيث اعتاد الإقامة بشكل منتظم للكتابة، عدد من الفصول. وأمضى السنوات الثلاث الأخيرة من حياته على كرسي متحرك قبل أن يتوفى في عام 1998 عن عمر يناهز 88 عامًا.

ولد كوروساوا ابن أصغر بين ثمانية أطفال في طوكيو عام 1910. وكان والده، إيسامو، من محافظة أكيتا وتخرج من أكاديمية توياما العسكرية في طوكيو، بينما كانت والدته شيما من عائلة تجارية في أوساكا. وأدى اهتمام إيسامو بالتربية البدنية إلى مشاركته في تأسيس جامعة نيبون لعلوم الرياضة، وكان فخورًا بمشاركته في بناء أول حمام سباحة حديث في اليابان. ولكن بينما كان والد أكيرا العسكري صارمًا، كثيرًا ما كان يصطحبه إلى السينما.

”أشعر أنه في الوقت الذي كان يُعتقد أن مشاهدة الأفلام ضار بالتعلم، فإن حقيقة أنه اصطحبنا إلى السينما وأنه لم يغير رأيه أبدًا بأن مشاهدة الأفلام كانت مفيدة للتعليم مهدت الطريق إلى المكان الذي بلغته اليوم“، بحسب تعليق لاحق كوروساوا حول هذه الفترة من حياته.

وكانت تلك الأفلام التي شاهدها في البداية أجنبية، وشاهد كل تلك الأفلام تقريبًا التي تصور الممثل البريطاني تشارلي شابلن أو يديرها فنانين مثل المخرج الأمريكي دي دبليو غريفيث والمخرج السوفيتي سيرجي آيزنشتاين، الذين حاولوا توسيع إمكانيات السينما كفن. وبينما قد يبدو الأمر وكأنه بمثابة تأسيس مثالي لحياة نشطة في العمل بالسينما، ولكن في هذا الوقت تمنى كوروساوا أن يكون رسامًا ولم يكن لديه أي اهتمام بصناعة الأفلام. لم يبدأ عمله في مجال السينما حتى بلوغه سن 26 عامًا في تأخر نسبي.

الحاجة للثقة

جاءت أولى خطوات كوروساوا لبلوغ الإشادات الدولية الحالية التي حظى بها، عندما فاز فيلمه ”راشومون“ عام 1950 بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي عام 1951. وتصدرت أخبار إنجاز كوروساوا في المنافسة مع كبار المخرجين الأوروبيين والأمريكيين عناوين الصحف في اليابان، التي كانت لا تزال تكافح بعد للتعافي من هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.

واستمر تأثير الفيلم في القرن الحادي والعشرين. على سبيل المثال، يتبع فيلم المخرج ريدلي سكوت لعام 2021، ”ذات لاست ديوال“، هيكلًا مشابهًا. وأشار في مقابلة إلى الفكرة الرائعة لعرض نفس الحادثة من ثلاث زوايا مختلفة.



مشهد من راشومون، حيث لعب ميفوني توشيرو دور فرد العصابة، وزوجة الساموراي كيو ماتشيكو. وكالة كيودو.

تقع راشمون في مدينة كيوتو التي دمرتها الحرب في القرن الثاني عشر. ويبدأ الفيلم عند بوابة راشمون العظيمة، جنوب المدينة، حيث يحتمي الحطاب والكاهن وعامة الناس من المطر الغزير ويناقشون محاكمة جريمة قتل. بعد مقتل ساموراي في غابة قريبة، أدلى لصوص وزوجة الساموراي بشهادتهم في المحكمة، جنبًا إلى جنب مع روح الساموراي عبر وسيط. ومع ذلك، فقد كذب الثلاثة جميعهم لتغطية أنفسهم، لذلك لم تظهر الحقيقة.

الفيلم مأخوذ عن القصة القصيرة لأكوتاغاوا ريونوسكي ”يابو نو ناكا“، ”داخل بستان“، والتي تنتهي في جو من عدم الثقة في الإنسانية. وقدم كوروساوا إضافة في مشهده الأخير، الموصوف أدناه، لترك إحساس بالأمل.

يقول الكاهن: ”إن لم يقول الناس الحق، فلا يثق أحدهم بالآخر، لتصبح الأرض نوعًا من الجحيم“. ثم يأتي صوت عويل الطفل من خلال المطر. ويندفع عامة الناس إلى الجزء الخلفي من البوابة، حيث يرقد الطفل، قبل أن ينتزع ثيابه، وينطلق مسرعًا في الليل. ويلتقط الكاهن الطفل العاري ويحمله، ويمد الحطاب ذراعيه ويقول: ”لدي ستة أطفال. طفل آخر لن يجعل الأمر أكثر صعوبة “. ويسلمه الكاهن الطفل قائلاً: ”شكرًا لك، أعتقد أنني سأكون قادرًا على الحفاظ على إيماني بالإنسان“ ويأخذ الحطاب الطفل ويغادر البوابة خلفه تحت السماء التي صفت.

وقال كوروساوا، ”أعتقد أن أكوتاغاوا كان كامن في قصته “في بستان”. لقد قدم عرضًا قائلاً إنه لا يمكنك الوثوق بالناس، لكن عليك أن تثق بالآخرين أو لا يمكنك العيش. هذا ما أردت قوله في راشمون. الابتعاد عن الآخرين هو العيش في كذبة“.

تم الإشادة بفيلم راشومون في مهرجان البندقية السينمائي. فلقد عانت إيطاليا أيضًا في الحرب العالمية الثانية، وسقط شعبها في شك تجاه الآخرين، لذلك لقت رسالة كوروساوا صدى لدى جمهور المهرجان.

إحساس قوي بالعدالة

بعد الحرب العالمية الثانية، أنتج كوروساوا سلسلة من الأفلام ضمت أبطال إيجابيين يحاربون الشدائد في البلد المدمر. وقد كتب في ملاحظاته، ”سأفعل هذا. حتى عندما يظهر الأشخاص العظماء، فإنهم لا يصبحون أبطالًا قوميين. وهذا خطأ. نحن بحاجة إلى جعلهم أبطالًا“.

عندما أدار ظهره للمزاج المتدهور بعد الحرب، كان كوروساوا متابعًا بشغف لوضع العالم الحقيقي وهو يتحرك في الاتجاه الصحيح. وكان عمره 35 عامًا عندما انتهت الحرب. ولا يوجد من بين الأبطال الذين خلقهم من هو منهمك في نفسه أو على خلاف مع المجتمع. فلديهم شعور قوي بالعدالة، ولديهم الشجاعة والقيادة لمحاربة الشر الذي يحتقرونه. وهكذا ألهموا الجماهير التي ضربتها الحرب للعيش بشكل إيجابي.

شخصيات مثل دكتور سانادا المدمن على الكحول في فيلم درنكن إينجل (1948)، والدكتور فوجيساكي في ذات كوايت دويل (1949)، والمحقق موراكامي في ستراي دوغ (1948)، كلها مدفوعة بالحب، وهي أمثلة على ”الأبطال الوطنيين“ الجدد لكوروساوا.

حب غامر

تأثر كوروساوا بشكل كبير بالأدب الروسي مستمدًا ذلك من حماس شقيقه الأكبر هيغو، ولا سيما فيودور دوستويفسكي. كان فيلمه ذا إيديوت عام 1951 مقتبسًا من رواية دوستويفسكي.

وعلق كوروساوا، ”حتى لو كنا لطفاء، إذا رأينا مأساة كبيرة، فهي من نوع اللطف الذي نبتعد عنه. ولكن لن يغفل دوستويفسكي ذلك، بل قد يشاهد الأمر ويعاني معهم. وفي هذا الصدد، أعتقد أنه ليس لديه طبيعة شخص، بل طبيعة إله“.

وكان الفيلسوف أومهارا تاكيشي أول من اعترف بكوروساوا كمؤلف للحب، قائلاً: ”لقد كان مليئًا بحب الإنسانية أكثر من أي فنان أدبي. ويمارس الأشخاص في أفلامه الحب بنشاط أكثر من أولئك الموجودين في أي عمل أدبي من فترة ما بعد الحرب “.

وفي إيكيرو (1952)، أحد الأعمال الكلاسيكية لكوروساوا، بطل الرواية واتانابي كانجي هو رئيس قسم مجلس المدينة الذي يعلم أنه مصاب بالسرطان وأنه سيعيش لفترة قصيرة. ولكنه يكافح ضد العقبات في مكان عمله لبناء ملعب للأطفال الصغار.



شيمورا تاكاشي يلعب دور الشخصية الرئيسية في إيكيرو. وكالة كيودو.

يحكي فيلم الساموراي السبعة (1954)، المفضل لدى الجمهور، يسرد قصة مجموعة من الساموراي الذين يحمون قرية ومزارعيها من مجموعة من قطاع الطرق.



ميفونيي توشيرو (يسار) وشيمورا تاكاشي (يمين) نجمان في الساموراي السبعة. وكالة كيودو.

ريد بيرد (1965) هو دراما ذات نغمة عالية، تركز على طبيب، الذي يعيش للحفاظ على صحة مرضاه المعدمين، وطبيب شاب ينضم إليه بدلاً من تولي منصب مرموق مع الشوغون.

قال كوروساوا: ”أعتقد أنني كنت أقول دائمًا نفس الشيء مثل الفنان“. ”هذا ببساطة هو التساؤل عن سبب عدم عيش الناس بطريقة أقرب إلى الآخرين، وأكثر متعة، ومليئة بالنوايا الحسنة“.

تقدم أفلام كوروساوا العديد من أشكال الحب، وتتمثل جاذبيتها الكبيرة في التصوير السينمائي الديناميكي. كانت طريقته، التي تم صقلها على مدار سنوات عديدة، هي استخدام كاميرات متعددة لتصوير كل مشهد في لقطة واحدة. بعد التدريبات الشاملة، كان يطلق النار دون أخذ استراحة، حتى لا يقطع تراكم المشاعر. لم يرَ أي طريقة أخرى لتحقيق نفس الواقعية والتأثير.

عالم واحد

قال كوروساوا: ”يلعب الفيلم دورًا حيويًا في خلق تفاهم مشترك يتخطى الحدود الدولية“. وكان المخرج الياباني يرى أن الأفلام أفضل طريقة لبناء الروابط وتعزيز السلام، ولها أهمية متزايدة إلى جانب العولمة.



أكيرا كوروساوا عام 1985. جيجي برس.

وكانت الأحلام من روائع الفترة المتأخرة لكوروساوا. ففي عالم ملوث بالنشاط الإشعاعي والتلوث، صورت تلك الأفلام الحاجة إلى التعايش مع الطبيعة. وكان هناك قسم مخطط اسمه ”سوباراشي يومي“ (حلم رائع)، ولكن هذا كان على نطاق واسع للغاية، توقف في النهاية.

ويبدأ المشهد كما هو مخطط بمقدم تليفزيوني يصيح، ”السلام هنا! السلام هنا! السلام الذي كنا نتوق إليه هنا! “ يوقع القادة الوطنيون جميعهم على معاهدة سلام عالمي. الأسلحة النووية مكدسة في وسط ساحة مدينة كبيرة. كما تتكدس الدبابات والمقاتلين وقطع المدفعية، ويحيط بها أناس من دول عديدة في حلقات متعددة من الراقصين. وتتصاعد صيحات الفرح. ويظهر منطاد في السماء وتبعثر الفتيات بتلات الزهور. وتصل الهتافات إلى ذروتها.

كتب كوروساوا في مدونته:

دعونا نحلم.

أجمل وأكبر وأروع الأحلام.

عالم متحد. عالم متحد.

أهذا حلم؟

حتى لو كان مجرد حلم، فمن الجيد أن نحققه.

بالنسبة لكوروساوا، لا يجب أن تكون الأفلام أعلى أشكال التعبير الفني فحسب، بل يجب أيضًا أن تساهم في جعل العالم متحدًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من تصوير رونالد غرانت أرشيف/ ماري إيفانز/ كيودو إيمدجز)