اليابان | ضابط بحرية ياباني يمدّ جسور التواصل الأمني بين اليابان وأمريكا

الضابط السابق في البحرية اليابانية (متقاعد) مائياما إيبو عاد مؤخرًا إلى اليابان بعد 6 سنوات قضاها في تدريس اللغة والثقافة اليابانية في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند. ونظرًا للتوتر المتزايد الذي تشهده الساحة الدولية، تزداد أهمية التحالف الياباني الأمريكي الآن عن أي وقت مضى. لذا قمنا بسؤاله عن طرق تعزيز الروابط بين البلدين التي يمثلها برنامجه.

الأكاديمية البحرية تعمل على تكوين القيادات الأساسية

المحاور: كيف تم تعيينك في الأكاديمية البحرية الأمريكية؟

مائياما إيبّو: تم تعييني مدربًا في كلية القيادة والأركان لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أثناء دراستي العليا في جامعة كيئو عندما عُرض علي بشكل غير متوقع منصبًا في أنابوليس. عملت كطيار بقاعدة P-3C في كانويا بمحافظة كاغوشيما وإيواكوني في محافظة ياماغوتشي. ثم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، عملت كضابط اتصال في القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ في هاواي، ثم عملت لاحقًا كضابط اتصال في البحرين لعمليات دعم التزود بالوقود في المحيط الهندي. كما شاركت في برنامج الصحافة في صحيفة سانكي شيمبون، بعد زلزال شرق اليابان الكبير في مارس/ آذار 2011، حيث كنت مساعد مسؤول الشؤون العامة في مكتب الأركان المشتركة في طوكيو.

المحاور: أعتقد أن فكرة غالبية الناس عن أنابوليس تتمحور حول فيلم الممثل العالمي ريتشارد جير ”ضابط ورجل نبيل“، لكن كيف تبدو المدرسة حقًا؟

مائياما إيبّو: الأكاديمية البحرية هي نفسها كلية الفنون الحرة في الساحل الشرقي، وتقوم بتطوير بعض القادة الأساسيين للولايات المتحدة، وليس فقط القادة العسكريين، ولكن أيضًا الأشخاص الذين ينتقلون إلى مجالات الحكومة الفيدرالية والسياسة والتجارية بعد مغادرتهم الجيش. يُلزم رجال البحرية بالخدمة لمدة 5 سنوات في الجيش بعد التخرج، لكن يمكنهم الاختيار بين الاستمرار في مهنة عسكرية أو ممارسة أي مهنة أخرى. يضم كل فصل حوالي 1100 خريج، ومن بين خريجي الأكاديمية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والسيناتور جون ماكين، وقائد أبولو 13 جيم لوفيل، وحتى بعض الفائزين بجائزة نوبل.



مائياما أمام نادي ضباط الأكاديمية البحرية (على اليسار)، وفي قاعة دالغرين متعددة الأغراض.

المحاور: هل يمكنك إخبارنا عن الطلاب والدورات التي قمت بتدريسها خلال فترة امتدت طوال ست سنوات؟

مائياما: تم تعييني في قسم اللغة والثقافة، حيث كنت مسؤولاً عن تدريس اللغة اليابانية والثقافة. وكانت دورة اختيارية، وبينما كان بعض ضباط البحرية الأمريكية يابانيين، كان البعض الآخر نشطًا في اليابان كمبشرين. يأخذ حوالي 250 طالبًا دورات اللغة اليابانية كل عام، مع توفر مستويات المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين. لقد قمت بتصميم وتطوير الفصل لرفع مستوى المعرفة الثقافية بحيث لا يشعر رجال البحرية بالحرج كضباط البحرية الأمريكية عندما تم تكليفهم باليابان بعد التخرج للعمل مع أشخاص متعلمون في اليابان. كما تضمنت الدورات المتقدمة، على سبيل المثال، قراءة أعمال شيبا ريوتارو وهوشي شينئيتشي، أو الاطلاع على كتاب أوتوكو نو ساهو (آداب الرجل) لإيكينامي شيتارو لتعلم الطريقة الصحيحة لتناول السوشي أو الصوبا.



رجال البحرية يستعرضون الإيكيبانا كجزء من التجربة الثقافية في فصل المحادثة للمبتدئين مع مائياما.

الاختلافات في القيم بين اليابان والولايات المتحدة

المحاور: هل سلطت دروسك الضوء على أي اختلافات بين طريقة تفكير كل من الأمريكيين واليابانيين؟

مائياما: لقد فوجئت بشكل خاص بالاختلافات الثقافية التي تم الكشف عنها عندما قرأنا ”كومو نو إيتو“، لأكوتاغاوا ريونوسوكي (مترجم تحت عنوان: ذا سبايدرز ثريد، أو خيط العنكبوت). وفي القصة، قرر بوذا شاكياموني إنقاذ الشخصية الرئيسية في كانداتا لأنه أنقذ ذات مرة حياة عنكبوت كاد أن يطأه بقدميه. وغالبًا ما تفاجأت بالأسئلة المدروسة والمنطقية التي طرحها الطلاب، مثل الاختلافات الطفيفة في استخدام الكانجي، أو لماذا شعر بوذا أنه من الصواب تقديم الخلاص لروح أدينت بعد المحاكمات المتكررة من قبل إنما، حاكم الجحيم، كل ذلك لمجرد نزوة.



رجال البحرية في النادي الياباني الأمريكي يمارسون فن الخط الياباني.



رجال البحرية يلعبون لعبة أوتيللو.

المحاور: ما هي الاختلافات التي تراها في القيم أو المواقف تجاه الجيش؟

مائياما: كان الأمر محفوفًا بالمخاطر بعض الشيء، لكن في الفصل غطيت فيلم إيئين نو زيرو (الصفر الأبدي)، استنادًا إلى كتاب هياكوتا، حيث يصور طيارين كاميكازي. وبالطبع، تبنى رجال البحرية وجهة النظر الأمريكية، لذلك وضعوا أنفسهم في الوضع الفعلي الذي يتعرض للهجوم، لكنني أردت أن أعطيهم منظورًا مفاده أن الطيارين المقاتلين الصفر كانوا بشرًا، شبابًا من نفس العمر، مع أطفالهم. العائلات والعشاق وأحلام الحياة المستقبلية. وأثرت القصة بعمق على طلابي. ولم يكن لديهم أي مشاعر كراهية تجاه الجيش الياباني السابق. وبدلاً من ذلك، أعتقد أن لديهم شعورًا متواضعًا جدًا بأن الولايات المتحدة كانت قادرة على هزيمة عدو قوي، وهو الإمبراطورية اليابانية، بتكلفة عالية. كما شعرت أن اليابان والولايات المتحدة تشتركان في الروح القتالية لبوشيدو، أو الشعور بالاحترام الذي يتم تعزيزه من خلال وضع حياة المرء على المحك كمحارب.

المحاور: ماذا يمكنك أن تخبرنا عن الأوضاع أو الثقافة في أنابوليس؟

مائياما: إذا اضطررت إلى استخدام كلمة واحدة، فستكون ”متواضعة“. وهذه هي الروح والثقافة المدرسية لجميع خريجي الأكاديمية البحرية. ويجب أن يكون لدى الطلاب درجات ممتازة وقدرة رياضية، فضلاً عن سجل قيادي مثبت، حتى يتم قبولهم، ويتطلب القبول أيضًا وجود خطابات توصية من الرئيس أو نائب الرئيس أو أحد أعضاء الكونجرس. وغالبًا ما يظهر الطلاب الجدد في شهر يونيو/ حزيران من كل عام بقلوب يملؤها الفخر، ولكن الأسابيع الستة الأولى من تجاربهم في الفناء، والمعروفة باسم ”صيف الطلاب الجدد“، هي فترة تدريب صعب ينتج عنه تغيير حقيقي. حيث يقدم كبار ضباط البحرية تحديات عسكرية صارمة، والشيء الوحيد الذي يسألون عنه العوام هو، في الأساس، ”لقد تم إخبارك أنك الأعلى أو الأفضل. لكن هنا، المعيار الوحيد هنا هو، ماذا يمكنكم أن تفعلوا لبلدنا الآن؟ “ بحلول نهاية ”صيف الطلاب الجدد“، يكون لدى طلاب السنة الأولى شعور ناشئ بالتواضع.



يقف مائياما مع رجال البحرية المقرر تكليفهم بمهام في اليابان.

المحاور: الأكاديمية البحرية في أنابوليس تعادل تقريبًا أكاديمية الدفاع الوطني اليابانية. ما هي الاختلافات أو أوجه التشابه بين الاثنين؟

مائياما: الأكاديمية البحرية الأمريكية لديها تركيز أكاديمي شديد. الطلاب الذين يتم قبولهم في نفس مستوى طلاب كليات إيفي ليغ الرياضية تقريبًا، والفصول صغيرة، لا تزيد عن 20 طالبًا، ولا توجد قاعات محاضرات كبيرة. هناك 1600 أستاذ وضابط لحوالي 4500 طالب. بين الاختبارات القصيرة، والامتحانات النصفية، والاختبارات النهائية، ليس من النادر على الإطلاق أن يقضي الطلاب طوال الليل في الدراسة. ويمكنك القول إن الطريق إلى التخرج أكثر تعقيدًا مما هو عليه في اليابان. كما تمنح الأكاديمية البحرية أيضًا درجة البكالوريوس في العلوم عند التخرج.

غياب التمثيل الياباني في أكاديمية أنابوليس

المحاور: ما هو الانطباع الذي لا يزال لديك عن أنابوليس؟

مائياما: تمتلك الأكاديمية البحرية الكلية الوحيدة المتخصصة في دراسات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة. بينما لا تزال اليابان متخلفة عن الركب في التعليم المتقدم في مجالات مثل التحليل الاستخباراتي والعمليات السيبرانية. وفي المقابل، تركز الولايات المتحدة كثيرًا على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم. وعلى الرغم من وجود جدل حول ما إذا كان التدريب العسكري أو الدراسة الأكاديمية يجب أن يكون أولوية لهؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، فمن الواضح أن الأكاديمية البحرية تركز بشدة على العلوم الأكاديمية. يساعد تطوير البحث الأكاديمي ومهارات التفكير المنطقي في تعزيز القادة الأمريكيين الذين يمكنهم اتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة والتصرف بغض النظر عن الموقف. وهذه هي الطريقة الأكثر تطبيقًا في التفكير.

المحاور: هل تعلمت أي شيء يمكن أن يساعد في تحسين تعليم الضباط في اليابان؟

مائياما: كانت اليابان ترسل طلابًا إلى الأكاديمية البحرية الأمريكية في الفترة بين عامي 1869 و1906. وأشهرهم قائد البحرية أوريو سوتوكيتشي، الذي خدم بفعالية في الحرب الروسية اليابانية، لكن هذا التقليد انتهى في أوائل القرن العشرين. وبحلول عام 1940، لم يعد هناك ضباط البحرية اليابانية يأتون إلى أنابوليس. بغض النظر عن العمر، أعتقد أن الروابط التي تشكلت خلال تلك السنوات الأربع من الشباب قوية. وساعدت العلاقات الشخصية بين اليابان والولايات المتحدة على بناء الجسور بين البلدين سياسياً واقتصادياً. كما أدى فقدان هذه الشبكة القيمة إلى إغلاق العديد من المسارات لتسوية العديد من المشكلات بين الولايات المتحدة واليابان، مما أدى أيضًا في المقابل لإحداث فظائع الحرب.

المحاور: كم عدد الطلاب الدوليين في الأكاديمية البحرية؟

مائياما: يوجد أقل من ستين طالبًا من تسعة وعشرين دولة. هناك ثلاثة من كل من كوريا وتايوان. لدى الولايات المتحدة الكثير من التوقعات والثقة بالنسبة لليابان، ولكن لا يوجد حاليًا أي طلاب من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، على الرغم من إرسال العديد من الطلاب من كلا الجانبين في برنامج تبادل الفصل الدراسي، أعتقد أنه من الضروري كإستراتيجية وطنية لرجال البحرية اليابانيين من اليابان للدراسة في الأكاديمية البحرية الأمريكية لمدة أربع سنوات كاملة.

الترحيب بالمزيد من محبي اليابان

المحاور: ما هو برأيك أهم نجاح حققته كمدرب في أنابوليس؟

مائياما: أعتقد أن زيادة عدد محبي اليابان كان هو النجاح الأكبر. فعندما توليت تعييني في خريف عام 2016، كان اهتمام الطلاب باليابان يتراجع، وانخفض معدل الالتحاق باللغة اليابانية من 3.2٪ إلى 2.6٪ من الطلاب. كان هناك شعور قوي بوجود أزمة في القسم، لذلك قمنا بتجديد دوراتنا. وتمكنا من استعادة معدلات التسجيل والاستقرار عند 3.8٪ اعتبارًا من النصف الأول من عام 2020. زادت عضوية النادي الياباني الأمريكي، حيث عملت كمسؤول تمثيلي، من 50 إلى 500.



مائياما وزوجته يقفان مع زملائه في الإقامة الرسمية السابقة للسفير الياباني.

المحاور: ما هي الجهود أو الأفكار التي أتيت بها؟

مائياما: أخذت زوجتي وابنتي وكلبي إلى أنابوليس. لقد عملنا معًا كعائلة للقيام بأحداث مثل كايغون كاري (أو طبق الكاري والأرز الياباني التقليدي على الطريقة البحرية اليابانية)، في حفلة تذوق للطلاب، أو حفلة شواء ”على الطريقة اليابانية“ تتمحور حول الطبخ المنزلي مثل لحم البقر المطهي نيكوجاغا والبطاطس، والدجاج المقلي على طريقة كارائاغي، لفائف سوشي، كرات أرز أونيغيري، إلخ. وفي البداية، تطوع خمسة أو ستة طلاب فقط للانضمام، ولكن بمرور الوقت نمت الشعبية، وأصبح حدثًا منتظمًا يجتذب حوالي سبعين طالبًا في كل مرة.



يستمتع رجال البحرية بالطهي الياباني المنزلي في حفلة شواء مائياما.

وتشهد أنابوليس أيضًا حدثًا مهمًا في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط من كل عام يسمى اختيار السفينة، حيث يمكن لرجال البحرية الذين سيعملون كضباط حرب سطحية - بمعنى آخر، سائقي السفن، اختيار سفينتهم الأولى للمهمة. ويصعد حوالي 250 من ضباط البحرية على المنصة بترتيب درجاتهم الأكاديمية والعسكرية ويختارون لوحة اسم سفينة تابعة للبحرية، على مرأى من زملائهم والطلاب الأصغر منهم. وتوجد قواعد بحرية أمريكية في اليابان في يوكوسوكا بمحافظة كاناغاوا وساسيبو بمحافظة ناغازاكي. وفي عام 2018، خطرت لي فكرة جديدة. بدأت في تقديم إيئايغاتانا، وهو سيف غير مشحوذ لأغراض التدريب، لأول طالب يختار اليابان كمهمة أولى، كدليل على الصداقة بين أسطول كل من البلدين. ونقلت الأخبار التلفزيونية الحدث على أنه ”تقليد بحري أمريكي ياباني“ في عام 2019، حتى أنها اشتهرت في البحرية الأمريكية. ثم اختار أفضل طالب في عامي 2020 و2021 يوكوسوكا، كمقر لمهمته الأولى.



يقدم مائياما سيفًا احتفاليًا للدلالة على صداقة البحرية اليابانية الأمريكية لأول ضابط بحري يختار مهمة مقرها اليابان في فعالية، اختيار السفينة.

المحاور: ما الذي يمكنك إخبارنا به حول شكل العلاقات بين الضباط الأمريكيين واليابانيين في المستقبل؟ ما هو مفتاح هذه العلاقة؟

مائياما: أحد الأشياء التي شعرت بها بشدة في أنابوليس هو الضرورة المطلقة لقابلية التشغيل البيني للموظفين. تتعامل البحرية الأمريكية مع هذه المشكلة من خلال مبادرة التعليم من أجل القوة البحرية، أو مبادرة E4S.و هذه فكرة تروج للتعليم العالي وتتطلب على الأقل درجة الماجستير للترقية إلى رتبة نقيب أو عقيد. إذن، من منظور التحالف الياباني الأمريكي، ما الذي سنفعله حيال توازن المعرفة وقابلية التشغيل البيني البشري مع ضباط البحرية الأمريكية الذين ذهبوا إلى كلية الدراسات العليا؟ يُظهر تحليل E4S أن المعرفة عامل رئيسي بشكل خاص في الحرب الحديثة. وبالنظر إلى كل ذلك، أعتقد أنه، أولاً وقبل كل شيء، من الضروري لاستراتيجية اليابان الاستفادة من أنابوليس كمكان حيث يمكن للشباب الياباني والأمريكي بناء علاقات عميقة ومشاركة التدريب الفكري.



صورة يعرضها مائياما تظهر رجال البحرية حول مبنى البرلمان الوطني خلال جولة دراسية في اليابان.



مجموعة من الرسائل التي تلقاها مائياما من الطلاب بمناسبة تقاعده كمدرب بالأكاديمية البحرية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية 4 يوليو/ تموز 2022. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مائياما في صورة تذكارية مع ضباط التبادل المنتشرين في أنابوليس من القوات البحرية التابعة للدول المختلفة. جميع الصور مقدمة من مائياما إيبو).