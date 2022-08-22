اليابان | تعزيز التعافي: كيف تستطيع اليابان استعادة الطلبة الدوليين في عصر ما بعد كورونا؟

أدت الضوابط الصارمة على الحدود خلال جائحة كورونا إلى انخفاض أعداد الطلاب الدوليين في اليابان، بينما كانت هناك زيادة هائلة في التعلم الافتراضي عبر الإنترنت، مما أدى إلى إعادة النظر في الأهمية الحقيقية للدراسة في الخارج. في هذا المقال، تبحث ساتو يوريكو في طرق زيادة قيمة الدراسة في اليابان للطلاب الدوليين، وتقترح سياسات لإعادتهم إلى اليابان بعد نهاية الوباء.

ضربة للدراسة في اليابان

الطلاب الأجانب استثمارات مهمة في المستقبل. فهي تتطور إلى موارد بشرية ماهرة ضرورية لمجتمع قائم على المعرفة، ويمكن أن تكون أيضًا مصدرًا حيويًا للقوة الناعمة. تتنافس البلدان في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد لجذب الطلاب الأجانب، واليابان ليست استثناء في هذا المجال. على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك، عملت الحكومة اليابانية على جذب المزيد من الطلاب في إطار مبادرة حكومية لزيادة أعداد الطلاب الدوليين من 120 ألف طالب إلى 300 ألف طالب بين عامي 2008 و2020.

لكن تشديد الرقابة على الحدود والقيود المفروضة على الدخول الدولي أثناء جائحة كورونا قد غير كل هذا. في نهاية عام 2021، كان حوالي 150 ألف طالب دولي لا يزالون في طي النسيان، غير قادرين على دخول البلاد على الرغم من حيازتهم تأشيرات رسمية تسمح لهم بدخول اليابان. وقد أثرت هذه القيود بشدة على مدارس اللغة اليابانية بشكل خاص. في استطلاع أجري في فبراير/ شباط 2022 من قبل جمعية من ست مؤسسات رئيسية لتعليم اللغة اليابانية، قالت 25٪ من المدارس إنها تواجه خطر التوقف عن العمل والإغلاق في غضون ثلاثة أشهر ما لم يتحسن الوضع الراهن.

بعد التخفيف الجزئي للقيود في مارس/ آذار، تسارع مدارس اللغة اليابانية الآن للترحيب بالطلاب الجدد مرة أخرى، لكن العديد من المدارس سمحت للمعلمين بترك العمل، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعمل بكامل طاقتها مرة أخرى. أيضًا، تخلى عدد كبير من الطلاب عن خطط المجيء إلى اليابان وبدأوا بالفعل دراستهم في بلدان أخرى. ستستغرق استعادة أعداد الطلاب الدوليين إلى مستويات ما قبل الجائحة بعض الوقت.

من المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض في أعداد الطلاب في مدارس اللغة اليابانية إلى انخفاض مماثل في عدد الطلاب الدوليين في الجامعات والمدارس العليا والكليات المهنية بعد عام أو عامين من الآن. وفقًا لتقرير المسح الأساسي للمدارس لعام 2019، الذي أجرته وزارة التعليم والرياضة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، شكل الطلاب الدوليون 3.4٪ فقط من إجمالي الطلاب في الجامعات الجامعية، و20.7٪ في مرحلة الدراسات العليا. في نفس العام، مثل الطلاب الأجانب على الأقل نصف الهيكل الطلابي في 195 مدرسة مهنية في جميع أنحاء البلاد. تعني هذه الأرقام أنه بالنسبة لبعض المدارس المهنية وكليات الدراسات العليا، فإن الضربة التي سببها الانهيار الأخير في عدد الطلاب الدوليين قد تكون قاتلة.

كما تأثر الطلاب الدوليون الذين دخلوا البلاد قبل ظهور الوباء. أُجبر الكثيرون على تغيير خططهم بعد التخرج بسبب انخفاض التوظيف في الصناعات التي كانوا يأملون في العثور على عمل فيها.

وفقًا لمسح أجرته Disco، وهي شركة معلومات توظيف كبرى في عام 2021، انخفضت نسبة الطلاب اليابانيين المتخرجين الذين تلقوا عروض عمل بنسبة 7.5٪ مقارنة بالعام السابق. بالنسبة للطلاب الدوليين، انخفض الرقم المعادل بنسبة 22.4٪. وجدت دراسة استقصائية أجرتها منظمة خدمات الطلاب اليابانية حول المسارات الوظيفية للتخرج أنه في حين وجد 36.9٪ من الطلاب الدوليين المتخرجين وظائف في اليابان في عام 2019، انخفض هذا الرقم إلى 31.1٪ في عام 2020. وكان أحد الأسباب هو أن العديد من الطلاب كانوا يأملون في العثور على عمل في الفنادق والسياحة، وهو قطاع تضرر بشدة من الوباء بشكل خاص.

في سياق الانخفاض السريع في عدد السكان في سن العمل، حددت استراتيجية تنشيط اليابان لعام 2016 هدفًا لجعل 50٪ من الطلاب الأجانب يجدون وظائف في اليابان بعد التخرج، مع الاعتراف بهم على أنهم موارد بشرية دولية مهمة. من المحتمل أن يكون لانخفاض عدد الطلاب الدوليين وانخفاض نسبة الطلاب الدوليين الذين يجدون عملاً في اليابان بعد التخرج تأثير سلبي من نواحٍ عديدة، مما يعوق قدرة الشركات على التوسع في الخارج وتطوير منتجات للأسواق الخارجية، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى اليابان، لجذب السياح الوافدين وتأمين الموارد البشرية اللازمة في مجالات مثل الرعاية التمريضية.

الموازنة بين البرامج الواقعية والتعليم عبر الإنترنت

زاد التعلم عبر الإنترنت بشكل كبير خلال الوباء، وهو يعيد تشكيل الأفكار حول معنى الدراسة في الخارج. بدأ مشروع التعلم الدولي التعاوني عبر الإنترنت من قبل جامعة ولاية نيويورك في عام 2006 وانتشر في اليابان أثناء الوباء، عندما أصبح من المستحيل على الطلاب الدوليين السفر من بلدانهم. حتى بعد تخفيف القيود، تعد الأدوات عبر الإنترنت مفيدة لجلسات التوجيه وجلسات الاستماع للمتابعة، وتستخدم الجامعات في كل من اليابان وفي بلدان الطلاب هذه الأدوات بشكل متزايد لهذه الأغراض قبل قدوم الطلاب إلى اليابان وبعد عودتهم إلى دولهم.

أصبحت الدورات التدريبية المفتوحة الضخمة عبر الإنترنت شائعة أيضًا. في عام 2021، كان إجمالي 950 جامعة تقدم حوالي 20000 دورة دراسية وندوة لإجمالي تراكمي يبلغ حوالي 220 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

تم إحراز تقدم في الاستفادة من إمكانات التعليم عبر الإنترنت لبرامج ”الدراسة في الخارج“ الافتراضية. في هولندا، تعاونت جامعة دلفت للتكنولوجيا مع 11 جامعة رائدة من جميع أنحاء العالم لتقديم 16 دورة المساق الهائل المفتوح عبر الإنترنت للاعتمادات المتبادلة المعترف بها من قبل جميع المؤسسات المشاركة.

يُطلق على الاعتمادات والمؤهلات التي تم الحصول عليها من خلال المشاركة في دورات من هذا النوع عبر الإنترنت ”بيانات الاعتماد المصغرة“. تصدر مؤسسات الاعتماد بشكل متزايد ”شارات“ رقمية لإظهار أن الطالب قد أكمل دورة تدريبية، مما يسهل على الطلاب والجامعات وأرباب العمل تتبع بيانات الاعتماد من التعلم عبر الإنترنت. وغالبًا ما يُزعم أن التعليم عبر الإنترنت مناسب بشكل خاص لفصول نقل المعرفة.

إذن ما هي القيمة الحقيقية لبرامج الدراسة الواقعية في الخارج للطلاب؟

وفقًا لاستطلاع تجربة الطلاب العالمية لعام 2021 الذي أجرته شركة i-graduate، أكبر شركة استقصائية للطلاب في العالم، كان العامل الرئيسي الذي يؤثر على اختيار الطلاب الدوليين لمكان الدراسة هو ”التأثير الوظيفي المستقبلي“. كانت عوامل مثل ”فائدة الدراسات في الحصول على وظيفة جيدة“ و ”توافر خبرة العمل والتدريب الداخلي“ مهمة أيضًا في التأثير على ما إذا كان الطلاب يوصون الطلاب الأصغر سنًا بدولة ما يطلبون النصيحة.

في استطلاع رأي حول الطلاب الأجانب الممولين من القطاع الخاص أجرته منظمة خدمات الطلاب اليابانية في عام 2019، كان الهدف الرئيسي للطلاب في الدراسة في اليابان هو ”الحصول على شهادة أو مؤهل آخر“، متبوعًا بـ ”العثور على عمل في اليابان“، و ”اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للتوظيف“. كانت الأسباب الأكثر شيوعًا لاختيار الدراسة في اليابان هي: ”الاهتمام بالمجتمع الياباني والحياة في اليابان“، و ”الرغبة في دراسة اللغة والثقافة اليابانية“، و ”فرص التعلم والبحث الجذابة في الجامعات اليابانية والمؤسسات التعليمية الأخرى“.

توضح هذه النتائج أنه من أجل جعل الدراسة في اليابان جذابة لمزيد من الطلاب، سيكون من الضروري توفير أنواع فرص التعلم التي يريدها الطلاب الدوليون. وتشمل هذه المزيد من الفرص للتعلم العملي والتدريب الداخلي؛ دراسة عملية غامرة للمجتمع الياباني والثقافة واللغة اليابانية؛ ومن الواضح أن فرص التعلم والبحث اليابانية ليست متاحة بسهولة في أي مكان آخر.

حدود التعلم عن بعد

من الصعب اكتساب العديد من المهارات التي يقدرها أصحاب العمل عند التفكير في توظيف الطلاب الدوليين – قدرات اللغة اليابانية، مهارات الاتصال، والقدرة على الاستيعاب والعمل الجماعي - من خلال التدريس عبر الإنترنت. هذا هو السبب في أنه من الضروري تعزيز التعاون مع الشركات والمجتمعات لتعزيز تجارب الدراسة الواقعية لليابان الحقيقية للطلاب الدوليين.

يتفوق التصنيع الياباني فيما يُعرف باسم suriawase، وهي عملية تطوير تقليدية تؤكد على التناغم بين المصنعين والموردين. يأخذ الكثير من هذه المعرفة شكل المعرفة الضمنية التي لا يمكن مشاركتها إلا من خلال العلاقات البشرية والاتصالات طويلة الأمد. تعتبر المعرفة الضمنية نموذجًا لأسلوب الاتصال الياباني، والذي يميل إلى تقدير السياق على اللغة، ويمكن أيضًا رؤيته في ثقافة العديد من المنظمات والمؤسسات اليابانية، وفي العلاقات الإنسانية. إذا أراد الطلاب العثور على وظائف والعمل بنجاح مهنيًا في اليابان، فسيكون من الضروري تزويدهم بفرص لاكتساب هذا النوع من المعرفة الضمنية.

يقترح بعض المحللين أن التعليم غير الرسمي بما في ذلك التدريب الداخلي والأنشطة اللامنهجية يمكن أن يكون طرقًا مفيدة لتوفير الفرص لتعلم المعرفة الضمنية. سيكون المفتاح هو الارتباط بالشركات والمجتمعات المحلية لزيادة فرص التعلم العملي وزيادة التبادلات مع الطلاب اليابانيين. في اليابان، تستمر العديد من الدورات التدريبية ليوم واحد فقط، لكن الأستاذ كومون تاكاشي من جامعة آسيا في طوكيو يقول إن هناك حاجة لزيادة التدريب على المدى المتوسط والطويل للطلاب الدوليين. إن توفير فرص للتدريب الأطول، مع الاستمرار في إتاحة التبادلات والتدريب على المدى القصير كخيارات للمبتدئين، سيكون ضروريًا لتحسين فهم الطلاب للمعرفة الضمنية.

سيكون من المهم أيضًا أن تفعل الحكومات الوطنية والمحلية المزيد لدعم وتنسيق التعاون بين الشركات والمدارس. تدعم إحدى خطط التطوير المهني الحكومية للطلاب الدوليين جهود الجامعة لمساعدة الطلاب الدوليين الباحثين عن وظائف، وذلك بالتعاون مع الشركات والحكومات المحلية. حتى الآن، تم اختيار 15 برنامجًا للدعم. وفي الوقت نفسه، تدير محافظة آيتشي مشروعًا منذ عام 2018 لتشجيع الطلاب الدوليين على الاستقرار والعمل في المنطقة. بالإضافة إلى تنظيم التبادلات والتدريب الداخلي الذي يجمع الشركات والطلاب الدوليين معًا، يهدف المشروع إلى بناء شبكة أقوى بين الطلاب الدوليين الذين عادوا إلى بلدانهم والشركات الإقليمية التي تتطلع إلى التوسع في الخارج.

الجمع بين العمل والدراسة

منذ عام 2011، كانت هناك زيادة سريعة في أعداد الأشخاص القادمين إلى اليابان من دول لا تستخدم الكانجي مثل فيتنام ونيبال. عمل العديد من هؤلاء الطلاب في وظائف بدوام جزئي إلى جانب دراستهم. بالنسبة للشباب من هذه البلدان، التي لديها بعض من أدنى مستويات الدخل في آسيا، فإن الرسوم الدراسية في اليابان تكلف عدة أضعاف متوسط الدخل القومي في بلدانهم الأصلية. يسمح القانون الياباني للطلاب الدوليين بالعمل لمدة تصل إلى 28 ساعة في الأسبوع بتأشيرة طالب. هذا أكثر مما هو مسموح به في معظم الوجهات الأخرى للدراسة بالخارج، ومن المحتمل أن يكون هذا أحد العوامل التي تدفع بعض هؤلاء الطلاب إلى اختيار الدراسة في اليابان.

منذ التقديم الأخير لبرنامج المهارات المحددة الجديد (tokutei ginō)، والذي يسمح للعمال ذوي المهارات المنخفضة بالقدوم إلى اليابان بتأشيرات العمل، اتخذت وكالة خدمات الهجرة إجراء فحوصات صارمة على الطلاب الدوليين. غالبًا ما يجد أولئك الذين يعملون أكثر من 28 ساعة في الأسبوع أنه من المستحيل تمديد تأشيراتهم. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى التأثير الاقتصادي للوباء إلى فقدان العديد من الطلاب لوظائفهم بدوام جزئي، وواجه الكثيرون صعوبات اقتصادية.

في استطلاع أجري عام 2020 على الطلاب الدوليين في محافظة كاناغاوا أجرته مؤسسة دولية محلية، قال 63٪ من الطلاب إن الوباء كان له تأثير على وظائفهم بدوام جزئي (20٪ فقدوا وظائفهم، 16٪ يواجهون إغلاقًا طويل الأمد من الأعمال، و27٪ يشهدون انخفاضًا في التحولات). قال 75٪ تمامًا إنهم واجهوا صعوبات مالية. في نفس العام، أجرى فرع اليابان التابع للجمعية النيبالية للمقيمين في الخارج مسحًا للطلاب من نيبال، قال فيه 87٪ من الطلاب إن الوباء قد أثر سلبًا على عملهم، وقال 93٪ إنهم واجهوا صعوبات مالية.

سيكون التحول إلى المزيد من التعليم العملي من خلال زيادة التعاون مع الشركات إحدى الطرق لجعل الطلاب أقل اعتمادًا على وظائفهم بدوام جزئي وتدريب الموارد البشرية بأنواع المهارات التي تريدها الشركات. في ألمانيا، على سبيل المثال، تقدم جامعات العلوم التطبيقية تعليمًا هجينًا يجمع بين الخبرة العملية والتعليم في الفصول الدراسية. يوقع الطلاب عقد تدريب مهني مع شركة، وأثناء حصولهم على أجر مقابل عملهم في الشركة، يتناوبون بين التدريب أثناء العمل والدراسة الصفية للمواد ذات الصلة في جامعتهم. لقد أثبتت هذه المدارس شعبيتها لدى أرباب العمل الذين يرغبون في توظيف موظفين مدربين تدريباً جيداً مع فهم جيد لوظائفهم، ومع الطلاب الحريصين على تحسين فرصهم في العمل. زاد عدد الطلاب المسجلين في هذه المدرسة أربعة أضعاف تقريبًا بين عامي 2007 و2018. وينبغي لليابان أيضًا أن تفعل المزيد لزيادة فرص التدريب العملي في المدار المهنية (حيث تم تسجيل 29٪ من الطلاب الدوليين في عام 2021)، والنظر في تقديم تدريب عملي بدعم مالي من الشركات.

النماذج الممكنة

كما قلت، من أجل جعل اليابان جذابة كوجهة للدراسة، سيكون من الضروري تقديم برامج يؤدي إلى وظائف ويفتح مسارات وظيفية واقعية للطلاب. يمكن القيام بذلك من خلال توفير التعليم والتدريب بالتعاون مع الشركات والحكومات المحلية ومن خلال توفير المزيد من الدعم أثناء عملية البحث عن وظيفة. سيكون من المهم أيضًا توفير تجربة دراسة فعالة من خلال الجمع بين التعليم عبر الإنترنت والتعليم الشخصي.

بناءً على هذا الفهم، أنشأت الحكومة اليابانية الحرم الجامعي الافتراضي الياباني، وهو أول نظام أساسي للتعليم الدولي عبر الإنترنت في اليابان. هذه محاولة لمشاركة الموارد التعليمية بين الجامعات وتقديم محتوى تنافسي دوليًا، مع تقديم برامج تعليمية جذابة تحقق أقصى استفادة من نقاط القوة والصفات الجذابة في اليابان. منذ مارس/ آذار 2022، قدمت ما يقرب من 40 جامعة، بما في ذلك جامعة تسوكوبا والجامعة المسيحية الدولية، مجموعة واسعة من المعلومات والمحتوى التعليمي عبر الإنترنت للطلاب الدوليين. تحظى الدورات التدريبية في مجال الأعمال اليابانية بشعبية خاصة، مما يدل على ارتفاع الطلب على دعم البحث عن عمل، تعليم اللغة اليابانية، والتعلم عبر الإنترنت.

قد تحتاج مدارس اللغة اليابانية أيضًا إلى إيجاد طريقة لتقديم التدريب والتعليم الذي يتضمن التعلم عبر الإنترنت في المستقبل. تُجبر الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى أيضًا على إعادة فحص نماذج أعمالها لإيجاد طريقة لجذب الطلاب الدوليين وتأمين تدفق دخل منتظم من الرسوم الدراسية.

سيكون تحقيق التوازن بين التعليم عبر الإنترنت والتعليم وجهًا لوجه تحديًا كبيرًا للعديد من الجامعات والمدارس في المستقبل، بما في ذلك تقييم التأثير المحتمل للتدريس عبر الإنترنت من حيث رفع المكانة الدولية للمدرسة. أعتقد أن الحالتين التاليتين تقدمان تلميحات مفيدة للتفكير في مستقبل برامج الدراسة بالخارج في اليابان في السنوات القادمة.

أحدهما هو التوسع في الخارج لنوع جديد من الكليات المهنية المعروفة باسم kōtō senmon gakkō أو kōsen (مدارس التكنولوجيا). هذه مدارس مدتها خمس سنوات تقبل خريجي المدارس الإعدادية، وتوفر تدريبًا متخصصًا للشباب الذين يتطلعون إلى العمل كمهندسين وفي وظائف فنية أخرى. في عام 2009، نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقييم لمدارس التكنولوجيا اليابانية، والتي رفعت الوعي الدولي. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ برنامج في تقديم الدعم للمدارس المهنية في الخارج، وافتتحت مدارس متخصصة في دول مثل منغوليا وتايلاند. توفر هذه المدارس تدريبًا عمليًا يتوافق مع احتياجات أرباب العمل المحليين، وتتباهى بمعدلات توظيف عالية للخريجين، كما تفتح أيضًا طريقًا للدراسة في اليابان.

النموذج الثاني المحتمل هو تدريب اللغة اليابانية الذي يقدمه معهد سيفو لتكنولوجيا المعلومات في أوساكا بالتعاون مع إحدى جامعات تكنولوجيا المعلومات في الهند. يوفر هذا البرنامج تدريبًا على اللغة اليابانية للأشخاص الذين لديهم تطلعات للدراسة في اليابان. إنه يقدم نموذج أعمال قابل للتطبيق من خلال مطابقة احتياجات الناس في كل من اليابان والهند. هناك إمكانات كبيرة للمدارس والجامعات اليابانية للتوسع في الخارج، والربط مع المؤسسات المحلية لتجنيد الطلاب وتقديم التعليم. قد تكون هذه إحدى الطرق لجلب الطلاب الموهوبين والموارد البشرية إلى اليابان.

المعهد نفسه أيضًا استباقي في قبول الأشخاص الذين يحاولون الهروب من الحرب في أوكرانيا، ويبحث عن طرق لتوفير التعليم عبر الإنترنت للأشخاص في البلاد. نظرًا لأن الوضع الجيوسياسي العالمي يصبح غير مستقر بشكل متزايد، واضطرار أعداد متزايدة من اللاجئين إلى الفرار من بلدانهم، فإن الدراسة الدولية تجتذب الانتباه كطريقة لتقديم ملاذ مؤقت وفرص جديدة على الأقل. آمل أن تتعاون الحكومات الوطنية والمحلية مع مجموعات وشركات دعم اللاجئين وأن يتم إحراز تقدم في قبول المزيد من اللاجئين وغيرهم من المحتاجين إلى اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان بإذن من مدرسة اللغة اليابانية التابعة لمدرسة تشوؤ للتكنولوجيا)