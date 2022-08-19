اليابان | كورونا يلحق أضرارًا اقتصادية بالغة بالأسر ذات العائل الواحد في اليابان

لايف ستايل 20/08/2022

وجهت جائحة كورونا ضربة قاسية للمجتمع والاقتصاد في اليابان. لقد كان له تأثير كبير بشكل خاص على العائلات ذات العائل الواحد الذين يعملون في وظائف غير منتظمة وأسرهم. كشفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير ربحية تدير بنوك الطعام أن غالبية مستخدمي بنك الطعام المسجلين كانوا يعيشون على دخل سنوي يقل عن 2 مليون ين.

أجرت منظمة Good Neighbours Japan، وهي منظمة غير ربحية تقدم خدمة توزيع أغذية مجانية للأسر ذات العائل الواحد في منطقة العاصمة طوكيو ومناطق أخرى، دراسة استقصائية تبحث في الدخل السنوي لمستخدميها المسجلين.

عند 54 ٪، كان لدى غالبية الأسر دخل سنوي يقل عن 2 مليون ين في عام 2021، وشمل ذلك حساب الإعانات والبدلات المختلفة التي تقدمها الحكومة مثل بدل الأطفال، وكذلك الدخل من أفراد الأسرة الآخرين الذين يعيشون في نفس المنزل. أظهرت هذه النسبة زيادة قدرها سبع نقاط مقارنة بنتائج مسح مماثل أُجري في عام 2019، قبل جائحة كورونا من بين هذه الأسر، أجاب 23٪ أن دخلها السنوي ”أقل من 1 مليون ين“، نتيجة ضعف دخل المسح السابق.

من بين المستخدمين المسجلين، كان 56٪ لديهم وظائف غير منتظمة، مثل العمل بدوام جزئي أو العمل المؤقت. بالإضافة إلى العمل بنظام الورديات الذي يعني بالفعل عدم وجود دخل مضمون، كانت هناك العديد من الحالات التي عانى فيها المستجيبون من انخفاض في الدخل أثناء الجائحة بسبب فقدان العمل أثناء إعلان حالات الطوارئ التي كانت فيها نوبات أقل وكان على الآباء رعاية أطفالهم في الوقت الذي تم فيه إغلاق المدارس.

تضمنت التعليقات الحزينة ”أعمل ستة أيام في الأسبوع، ثم في أيام إجازتي، أعمل بدوام جزئي كعامل باليومية، لكن كل الأموال تذهب إلى نفقات المعيشة، لذلك لا يمكنني تخصيص أي شيء لدفع نفقات التعليم الجامعي لأولادي“ و” لدي ثلاثة أولاد يكبرون بسرعة، لذا فإن معظم دخلي أستخدمه من أجل توفير الطعام لهم“.

بالنظر إلى الدخل المحقق فقط من دخل العمل للمستخدمين المسجلين، 13٪ ليس لديهم دخل على الإطلاق ومجموع 68٪ حصلوا على أقل من 2 مليون ين. مع تعليقات مثل ”أصبت بفيروس كورونا وكذلك فعل أطفالي، لذلك فقدت أجر شهر كامل بدوام جزئي“ و ”تم إغلاق مدرسة أطفالي بسبب الوباء واضطررت إلى أخذ إجازة من العمل، مما يعني أنني كسبت دخل أقل“، أوضح الاستطلاع أن الوباء قد أجبر العائلات على مواجهة صعوبات أعمق.

تم إجراء الاستطلاع في شكل استبيان على مدى شهر واحد من منتصف أبريل/ نيسان واستهدف 3297 شخصًا يعيشون في مناطق العاصمة طوكيو وكانساي والذين كانوا مستخدمين مسجلين في مشروع Good Gohan الياباني لدعم الطعام. تلقى الاستبيان 594 إجابة صالحة في المجموع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)