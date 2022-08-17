اليابان | كل ما يتعلق بالرعاية التي تقدمها اليابان للأمهات أثناء الحمل والولادة وبعد الإنجاب

تدعم اليابان العائلات التي لديها الأم الحامل بالعديد من الطرق المختلفة. على سبيل المثال يتم تقديم 420 ألف ين لتغطية نفقات الولادة، نستعرض معكم في هذا الموضوع كيف يمكن الحصول على المساعدة والدعم خلال فترة الحمل، وما هي حقوق المرأة الحامل، وما هي القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار والتخطيط لها قبل الولادة.

1) إجراءات متعلقة بالحمل

1-1 إخطار بحدوث الحمل واستصدار كتيب صحة الأم والطفل (بوشي كينكو تيتشو)

بمجرد أن تعلم الأم بشأن الحمل تقوم بإخطار مكتب البلدية المحلي في أقرب وقت ممكن.

سيوفر المكتب ما يلي لمن يبلغن عن حملهن: كتيب صحة الأم والطفل(بوشي كينكو تيتشو). قسائم لإجراء فحوصات الحمل بأسعار مخفضة مدعومة. إجراء استشارات مع ممرضات الصحة العامة وغيرهن من المهنيين. معلومات عن حصص إرشادية للوالدين.



* يُدون في كتيب صحة الأم والطفل التاريخ الصحي الكامل للأم من الحمل حتى الولادة، والطفل من الرضاعة إلى الطفولة المبكرة، مع توفير الإرشاد للوالدين أو أولياء الأمور بشأن تنشئة الأطفال. وهو مصمم بحيث يسمح للآباء أو أولياء الأمور بتدوين ملاحظات وإدارة المعلومات ولتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية من تدوين الملاحظات ورؤية المعلومات.

1-2 الفحوصات الصحية أثناء الحمل

ينبغي على الحوامل الاعتناء بصحتهن أكثر من المعتاد.

يرجى إجراء فحوصات منتظمة في فترة الحمل والاعتناء بصحتكن وفقا لنصائح الأطباء والقابلات وأخصائيي الرعاية الصحية الآخرين.

يرجى إجراء فحوصات منتظمة في فترة الحمل والاعتناء بصحتكن وفقا لنصائح الأطباء والقابلات وأخصائيي الرعاية الصحية الآخرين. من الأفضل إجراء فحوصات طبية أثناء الحمل وفق الوتيرة التالية: مرة كل أربعة أسابيع من بداية الحمل حتى الأسبوع 23. مرة كل أسبوعين من الأسبوع 24 إلى الأسبوع 35. مرة في الأسبوع من الأسبوع 36 حتى الولادة.



1-3 الزيارات المنزلية التي تقوم بها ممرضة صحة عامة أو قابلة أو غيرهن من أخصائيات الرعاية الصحية

تقوم ممرضة صحة عامة أو قابلة أو أية أخصائية رعاية صحية أخرى بزيارتك في منزلك لتقديم المساعدة والتوجيه بشأن الأمور التالية:

إرشادات حول الحياة المنزلية أو وجبات الطعام. استشارات حول حالات الخوف أو القلق التي قد تكون لديك بشأن الحمل والولادة. استشارات متعلقة برعاية الرضيع.

* لا يترتب على هذه الزيارات أية رسوم. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بمكتب البلدية المحلي.

1-4 حصص إرشادية للوالدين

تنظم البلدية دروسا للوالدين حول الحمل والولادة ورعاية الأطفال والتغذية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وتشكل هذه الحصص أيضا فرصة للقاء والتحدث مع آباء آخرين ينتظرون مولودا.

2) إجراءات ما بعد الولادة

2-1 إخطار بالولادة

عندما ترزق بمولود في اليابان:

يتعين تقديم إخطار بالولادة من قبل الأم أو الأب.

يتعين تقديم هذا الإخطار في غضون 14 يوما من الولادة.

قدم إخطار الولادة لدى البلدية التي وُلد فيها طفلك أو بلدية الشخص الذي يقدم الإخطار.

(1) وثائق ضرورية لتقديم إخطار بالولادة

شهادة ميلاد

لمعرفة الوثائق الضرورية الأخرى، تواصل مع البلدية التي ستقدم لديها الإخطار.

(2) إجراءات أخرى

إذا لم يتم استصدار حالة إقامة للطفل في غضون 60 يوما من الولادة، فقد يتم إلغاء شهادة الإقامة، وقد لا يتمكن الطفل من تلقي الخدمات الإدارية مثل التأمين الصحي القومي وبدل رعاية الطفل. لمزيد من التفاصيل راجع الفصل 1، 2-4 ، ’’تصريح بالحصول على إقامة‘‘.

2-2 إخطار البلد الأصلي بواقعة الولادة

إذا لم يكن أي من الوالدين يحمل الجنسية اليابانية، فلا يمكن للطفل الحصول على الجنسية اليابانية حتى لو كان مولودا في اليابان. وفي مثل هذه الحالة، من الضروري اتباع إجراء الإخطار بولادة الطفل في بلدك الأصلي. لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع السفارة أو القنصلية (العامة) لبلد الأب أو الأم في اليابان.

بالإضافة إلى ذلك، استخرج جواز سفر لطفلك.

3) تكلفة الولادة والبدلات

بما أن الحمل والولادة ليسا من الأمراض، فهما غير مشمولين بشكل عام بالتأمين الصحي.

يغطي التأمين الصحي الولادة القيصرية والإجراءات الجراحية الأخرى كاستثناءات.

3-1 المبلغ الإجمالي لإعانة الولادة

عندما تكون الأم مسجلة في تأمين صحي أو التأمين الصحي القومي فإنه يشملها نظام يُدفع بموجبه 420 ألف ين لتغطية نفقات الولادة. ولكن إذا لم تتم تغطية الولادة بموجب نظام تعويض التوليد الياباني لحالات الشلل الدماغي، كما هو الحال عندما تكون مدة الحمل أقل من 22 أسبوعا، فإن المبلغ المدفوع هو 404 آلاف ين.

الدفع مباشرة

بموجب هذه الطريقة، تطلب المؤسسة الطبية وتستلم إجمالي إعانة الولادة نيابة عن الأم. وبالتالي فلا يتعين على الأبوين دفع المبلغ الكامل لتكلفة الولادة عند مغادرة المستشفى. مستلم وكيل

بموجب هذه الطريقة، عند طلب إعانة الولادة من منظمة التأمين الصحي أو أي منظمة أخرى أنت مسجل فيها، فيمكنك تخويل المؤسسة الطبية التي سيولد فيها طفلك بتلقي الإعانة بحيث تُدفع مباشرة إلى المؤسسة الطبية.

3-2 بدل ولادة

إذا كنت مسجلا في التأمين الصحي ويتعين عليك أخذ إجازة من العمل غير مدفوعة الأجر، فستكون مؤهلا لتلقي بدل ولادة طوال المدة التي تغيبت فيها عن العمل خلال الفترة التي تبدأ قبل 42 يوما من الولادة (اليوم المتوقع للولادة) (98 يوما للولادات المتعددة) وتنتهي بعد 56 يوما من الولادة. ومن حيث المبدأ، أنت مؤهل لتلقي مبلغ يعادل ثلثي راتبك في اليوم كبدل ولادة خلال إجازة الأمومة من التأمين الصحي الخاص بك. ولكن إذا تلقيت أجرا من الشركة التي تعمل فيها أثناء إجازتك، وكان المبلغ أكبر من مبلغ بدل الولادة، فأنت لست مؤهلا لتلقي بدل الولادة.

يتم احتساب اليوم الذي تقع فيه الولادة ضمن الفترة السابقة لتاريخ ولادة الطفل. إذا تأخرت الولادة وحدثت بعد التاريخ المتوقع لها، فستكون مؤهلا أيضا لتلقي بدل الولادة للفترة المتأخرة.

3-3 استحقاقات إجازة رعاية الطفل

(1) مخصصات أثناء إجازة رعاية الطفل

إذا كنت مسجلا في تأمين العمل وتأخذ إجازة لرعاية طفل عمره أقل من سنة (سنة وشهرين إذا تم استيفاء شروط معينة أو سنة وستة أشهر أو سنتين إذا تم استيفاء شروط أخرى معينة) وتستوفي الشروط التالية، فستكون مؤهلا لتلقي استحقاقات إجازة رعاية الطفل من خلال التقدم بطلب للحصول على الاستحقاقات في مركز Hello Work، من حيث المبدأ. (في الأشهر الستة الأولى، تحصل على مبلغ يعادل 67% من راتبك قبل بدء الإجازة. بعد ذلك تحصل على 50% من راتبك قبل بدء الإجازة).

الشروط التي يلزم استيفاؤها لتلقي الاستحقاقات: عملت أكثر من 11 يوما في الشهر أو أكثر من 80 ساعة عمل في الشهر كأساس لدفع الأجور لمدة 12 شهرا أو أكثر خلال العامين السابقين لتاريخ بدء إجازة رعاية الطفل. تستوفي شروطا معينة مثل انخفاض راتبك أثناء إجازة رعاية الطفل إلى أقل من 80% من الأجور التي حصلت عليها عند بدء إجازتك.



(2) في حالة العامل المؤقت (العامل بعقد محدد المدة)

يجب أن يستوفي العامل المؤقت (الموظف بعقد محدد المدة) جميع الشروط التالية في بداية إجازة رعاية الطفل، بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه:

يعمل في نفس الشركة (لدى رب العمل نفسه) منذ أكثر من عام. من غير الواضح أن عقد العمل سينتهي قبل أن يبلغ الطفل سنة وستة أشهر (سنتان إذا بدأت إجازة رعاية الطفل بعد أن يبلغ الطفل سنة وستة أشهر من العمر لأسباب مثل عدم قدرة الطفل على الدخول إلى دار حضانة).

3-4 إعانة الطفل

تدفع إعانة الطفل لضمان بيئة منزلية مستقرة ونمو صحي للأطفال.

وتُدفع هذه الإعانة عندما يكون كل من الطفل والشخص الذي يقوم بتربيته يعيشان في اليابان.

(1) الأهلية

شخص يقوم بتربية طفل حتى 31 مارس/آذار بعد عيد ميلاد الطفل الخامس عشر.

(2) كيفية تلقي إعانة الطفل

قدم طلبا للحصول على الإعانة إلى بلديتك المحلية.

من حيث المبدأ، تُدفع الإعانة اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب.

تحتاج إلى تقديم طلب جديد عند ولادة طفل جديد أو عند الانتقال إلى بلدية أخرى.

(3) قيمة الإعانة

* إذا كان دخل الشخص الذي يقوم بتربية الطفل عند أو أعلى من عتبة الدخل، يتم دفع 5 آلاف ين في الشهر (5 آلاف أو 0 ين في الشهر من يونيو/حزيران عام 2022 فصاعدا).

* يُقصد بمصطلح ’’الطفل الثالث وما بعده‘‘ بأنه الطفل الثالث والأطفال اللاحقون من بين الأطفال الذين لم يصلوا بعد لتاريخ 31 مارس/آذار لأول مرة بعد عيد ميلادهم الثامن عشر ويتم تربيتهم.

(4) موعد دفع الإعانة

كقاعدة عامة، تُدفع إعانة الأطفال مرة واحدة كل 4 أشهر (في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول وفبراير/شباط).

4) رعاية الأطفال

4-1 الفحوصات الطبية للرضع

توفر بلديتك الفحوصات الطبية التالية مجانا:

فحص طبي للرضيع بعمر 18 شهرا

فحص طبي للرضيع بعمر 3 سنوات

وقد تجرى فحوصات طبية للرضع بأعمار أخرى وذلك حسب البلدية.

* تشمل الفحوصات الطبية اختبار النمو وقياس الطول والوزن واستشارات تربية الطفل. للحصول على مزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مكتب البلدية المحلي.

4-2 اللقاحات

هناك بعض الأمراض التي يمكن التحصين ضدها باللقاحات. وهناك نوعان من اللقاحات:

لقاحات توصي بها البلدية

يمكن توفير هذه اللقاحات بالمجان. يرجى التواصل مع مكتب البلدية المحلي لمزيد من التفاصيل. لقاحات اختيارية متوفرة عند الطلب

يتعين عليك دفع ثمن هذه اللقاحات بنفسك. خذ رأي الطبيب أولا.

4-3 النفقات الطبية للأطفال

إذا كنت مسجلا في تأمين صحي، فإنك تدفع 20% من النفقات الطبية للأطفال حتى سن السادسة قبل بدء المدرسة الابتدائية.

وحسب البلدية التي تقيم فيها، قد تكون النفقات الطبية مجانية حتى نهاية المدرسة الابتدائية أو قد يتم توفير مساعدة إضافية.

4-4 مرافق للأطفال في عمر ما قبل المدرسة

هناك أنواع مختلفة من المرافق للأطفال حتى سن السادسة قبل بدء المدرسة الابتدائية، مثل مراكز الرعاية النهارية (دور الحضانة) ورياض الأطفال ومراكز التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة.

رسوم مراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال ومراكز تعليم ورعاية الطفولة المبكرة مجانية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات.

(1) مركز الرعاية النهارية (دور الحضانة، هوإيكوجو)

تهتم هذه المرافق بالأطفال نيابة عن الوالدين وأولياء الأمور غير القادرين على توفير الرعاية في المنزل بسبب العمل أو لأسباب أخرى.

خدمات الرعاية النهارية العادية هي ثماني ساعات في اليوم، وبعض تلك المراكز تقدم أيضا خدمات ما بعد ساعات العمل مثل خدمات الرعاية النهارية في العطلات والمساء.

تقدم بعض مراكز الرعاية النهارية خدمات الرعاية بالساعة حيث يمكن ترك الأطفال هناك على أساس ساعي في حالة العمل العاجل أو عند وجود وظيفة بدوام جزئي قصير الأجل، على سبيل المثال.

دور الحضانة غير المسجلة

هذا هو المصطلح العام للمرافق التي ترعى الأطفال والتي لم تتم الموافقة عليها وفقا لقانون رعاية الطفل. فيما يلي أمثلة على دور الحضانة غير المسجلة:

دور الحضانة غير المسجلة (مونينكا هوإيكوجو)

دور الحضانة للعملاء في المتاجر

رعاية تمريضية نهارية (تاكوجيشو)

فنادق الأطفال

جلساء الأطفال

(2) رياض الأطفال (يوتشيئن)

رياض الأطفال هي مدرسة للأطفال من سن الثالثة حتى بدء المدرسة الابتدائية.

الوقت القياسي للتعليم هو أربع ساعات في اليوم، لكن خدمات رعاية الأطفال متوفرة في بعض رياض الأطفال حتى المساء أو الليل، أو من ساعات الصباح المبكرة، حسب ظروف الوالدين وأولياء الأمور مثل العمل.

تركز رياض الأطفال على نشاط الأطفال التطوعي واللعب، على عكس التعليم في المدرسة الابتدائية.

تقدم بعض رياض الأطفال أيضا خدمات استشارية تتعلق بتربية الأطفال للآباء وأولياء الأمور في المجتمع المحلي أو تفتح فناء المدرسة للجمهور.

(3) مركز تعليم ورعاية الطفولة المبكرة (نينتيي كودوموئن)

تجمع مراكز التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة بين وظائف كل من رياض الأطفال ودور الحضانة.

يمكن استخدام مراكز التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة بغض النظر عما إذا كان الآباء/أولياء الأمور يعملون أم لا.

لديهم أيضا وظائف أخرى لجميع الأسر التي لديها أطفال مثل أنشطة الاستشارة للمساعدة في القلق من تنشئة الطفل وتوفير مكان يلتقي فيه الآباء والأطفال معا.

4-5 نوادي الأطفال بعد انتهاء الدوام في المدرسة (هوكاغوجيدو)

بالنسبة لأطفال المدارس الابتدائية الذين لا يتواجد آباؤهم أو أولياء أمورهم في المنزل أثناء النهار بسبب العمل أو لأسباب أخرى، تتوفر نوادي الأطفال بعد انتهاء الدوام في المدرسة.

يعمل عمال الرعاية بعد المدرسة في هذه النوادي لتوفير مكان مناسب للعب وقضاء الوقت بعد الحصص الدراسية.

بالإضافة إلى نوادي الأطفال بعد انتهاء الدوام في المدرسة، تقدم بعض البلديات أيضا حصصا للأطفال بعد المدرسة تشمل أنواعا مختلفة من التعلم والأنشطة التفاعلية لجميع أطفال المدارس الابتدائية.

4-6 مركز دعم الأسرة

مركز دعم الأسرة هو منظمة تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه. يعمل المركز كوسيط لمساعدة الأعضاء على دعم بعضهم البعض. الآباء الذين يحتاجون إلى المساعدة في مراقبة الأطفال الرضع أو أطفال المدارس الابتدائية. الأشخاص الذين يرغبون في تقديم المساعدة.

بعض الأمثلة على الدعم: اصطحاب الأطفال من وإلى دور الحضانة. مراقبة الأطفال بعد انتهاء ساعات الرعاية النهارية أو بعد المدرسة. مراقبة الأطفال بينما يذهب الآباء أو أولياء الأمور للتسوق من البقالة أو يقومون بمهام أخرى.

الإجراء المتبع لاستخدام مثل هذا الدعم: اتصل بأقرب مركز محلي لدعم الأسرة، وقم بالتسجيل لتصبح عضوا. تقدم بطلب لاستخدام الدعم. يعرّفك مستشار مركز دعم الأسرة بالعضو الذي سيقدم لك المساعدة ويعمل كوسيط بينك وبين ذلك الشخص. ادفع رسوما للشخص الذي قدم المساعدة وذلك بعد انتهاء المساعدة.



(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)