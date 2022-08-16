اليابان | كل ما تود معرفته عن الصحة والتأمين والمبادئ التوجيهية لإدارة توظيف العمال الأجانب في اليابان

في هذا المقال نتناول الصحة والتأمين الاجتماعي الذي تخضع له الشركات اليابانية، يهدف قانون الصحة والسلامة في العمل لضمان صحة العمال وسلامتهم. والشركات ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل. كما نقدم لكم معلومات عن الضمان الاجتماعي والتأمين على العمل، والمبادئ التوجيهية الخاصة بتوظيف العمال الأجانب.

3) الصحة والتأمين

3-1 بيئة عمل صحية وآمنة

يهدف قانون الصحة والسلامة في العمل لضمان صحة العمال وسلامتهم. والشركات ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل.

(1) مضمون قانون الصحة والسلامة في العمل

يقع على كاهل الشركات الالتزامات التالية:

اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار الناجمة عن الآلات والأدوات والمعدات الأخرى.

إجراء فحوصات صحية سنوية عند قيام الشركة بتوظيف العمال أو بعد تعيينهم (يتعين على العمال الخضوع لفحوصات طبية).

إجراء فحص للكشف عن الإجهاد عند العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة في العمل مثل تغيير عملهم وفقا لنتائج الفحص.

(الشركات التي يعمل بها أقل من 50 عاملا ملزمة بالسعي بجد للقيام بما ورد أعلاه).

النظر لساعات عمل العمال بموضوعية من وجهة نظر الإدارة الصحية.

جعل العمال يراجعون الطبيب للاستشارة واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تغيير عملهم في حالة إرهاقهم بسبب ساعات العمل الطويلة.

(2) الفحوصات الصحية، وأمور أخرى

بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل، ليس فقط الموظفون المنتظمون مؤهلين للخضوع للفحوص الصحية وفحوصات الكشف عن الإجهاد، ولكن أيضا العمال الموفدون والموظفون المتعاقدون والموظفون بدوام جزئي وذلك في حال استيفاء الشرطين التاليين:

أن تكون موظفا بعقد غير محدد المدة (في حالة العامل بعقد محدد المدة، يجب أن يُتوقع منه أن يعمل لمدة عام على الأقل، أو أن يكون قد أكمل في الوظيفة مدة عام واحد على الأقل وتم تجديد عقده).

العمل لما يعادل ثلاثة أرباع أو أكثر من ساعات العمل المقررة للعاملين المنتظمين الذين يعملون في نفس نوع الوظيفة ونفس موقع الشركة أسبوعيا.

(3) الاستماع لإرشادات الأطباء وجها لوجه

بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل، ليس فقط الموظفون العاديون مؤهلين للحصول على إرشادات من قبل الأطباء تتم وجها لوجه، ولكن أيضا العمال الموفدون والموظفون المتعاقدون والموظفون بدوام جزئي وذلك في حال استيفاء الشرط التالي:

تأدية عمل إضافي أو عمل في أيام العطل لأكثر من 80 ساعة في الشهر، والتأكد من أن العامل يعاني من الإعياء (إذا قدم العامل طلبا). ولكن الذين يستوفون الشروط التالية مؤهلون للحصول على إرشادات من قبل الأطباء وجها لوجه دون تقديم طلب: عاملو البحث والتطوير الذين عملوا ساعات إضافية أو في أيام العطلات لمدة 100 ساعة أو أكثر في الشهر. العاملون بموجب نظام المحترفين ذوي المهارات العالية والذين تتجاوز ساعات إدارتهم الصحية (إجمالي الساعات التي يقضونها في مكان العمل وساعات العمل خارج مكان العمل) في الأسبوع 40 ساعة، على أن يتجاوز إجمالي ساعات العمل الإضافي في الشهر 100 ساعة.



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الفريق الاستشاري بشأن إدارة السلامة والصحة في مركز دعم المقيمين الأجانب

3-2 تعويضات الإصابات أو الأمراض الناجمة عن العمل (تأمين التعويض عن حوادث العمل)

يتلقى العمال تعويضا بموجب تأمين التعويض عن حوادث العمل إذا تعرضوا لإصابة أو مرض بسبب عملهم.

(1) إجراءات التقدم للحصول على تأمين التعويض عن حوادث العمل

إذا تلقيت العلاج في مستشفى محدد من قبل تأمين التعويض عن حوادث العمل، فإن تكلفة العلاج عادة ما تكون مجانية (إذا ذهبت إلى مستشفى آخر غير محدد من التأمين، فيتعين عليك دفع التكلفة في البداية، ولكن يمكن تعويضك عن طريق تقديم طلب إلى مكتب فحص معايير العمل).

إذا توجب عليك أخذ يوم إجازة من العمل، فيمكنك الحصول على تعويض عن التغيب عن العمل (سيدفع أرباب العمل 60% من متوسط الأجر حتى اليوم الثالث من الإجازة، واعتبارا من اليوم الرابع، فإن تأمين التعويض عن حوادث العمل سيغطي 80% من المبلغ المعادل لمتوسط الأجر).

في حال وفاة العامل، فإن ’’استحقاقات (تعويض، إلخ) أفراد الأسرة المتبقين‘‘ ستقدم إلى أسرة العامل.

يحظر على الشركة تسريح العامل خلال فترة غيابه عن العمل، وبعد ذلك بـ 30 يوما، لعلاج إصابة أو مرض نتيجة إصابة عمل.

(2) مسائل أخرى

لا يغطي تأمين التعويض عن حوادث العمل الإصابات والأمراض في العمل فحسب، بل يغطي أيضا الإصابات وأمور أخرى تحدث أثناء التنقل للعمل.

الاضطرابات النفسية -مثل الاكتئاب- الناجمة عن أسباب مثل ساعات العمل الطويلة مشمولة أيضا بتأمين التعويض عن حوادث العمل.

حتى عند إصابتك بمرض ناجم عن العمل في اليابان بعد العودة إلى وطنك، فإن هذا مشمول بتأمين التعويض عن حوادث العمل.

لا يمكنك استخدام التأمين الصحي إذا كان سبب الإصابة أو المرض هو العمل.

في حالة ظهور أي مشكلات تتعلق بإصابات (إلخ) حدثت أثناء العمل أو التنقل للعمل، فيرجى استشارة مكتب فحص معايير العمل.

لا يشمل تأمين التعويض عن حوادث العمل الموظفين الدائمين فحسب، بل ينطبق أيضا على العمال الموفدين والموظفين المتعاقدين والموظفين بدوام جزئي.

من الناحية الأساسية، يتعين على الشركة التي توظف حتى عاملا واحدا الانضمام إلى تأمين التعويض عن حوادث العمل ودفع قسط التأمين بالكامل.

تفاصيل استحقاقات تأمين التعويض عن حوادث العمل منشورة على هذا الموقع الإلكتروني.

3-3 حظر التمييز على أساس الجنس

(1) أثناء السعي للحصول على وظيفة

فيما يتعلق بتوظيف العمال، يحظر على أرباب العمل التمييز ضد العمال على أساس الجنس.

(2) بعد التوظيف

يُحظر على أرباب العمل التمييز ضد العامل على أساس الجنس في الأمور التالية: تعيين العمال وترقيتهم وخفض رتبتهم وتدريبهم. الفوائد (المزايا الإضافية على النحو المنصوص عليه في مرسوم وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية). التغييرات في نوع الوظيفة أو الحالة الوظيفية. تشجيع التقاعد وسن التقاعد الإلزامي والتسريح وتجديد عقد العمل.

يحظر على أرباب العمل استغلال حقيقة أن الموظف هي امرأة كأساس للانخراط في معاملة تفضيلية مقارنة بالرجل فيما يتعلق بالأجر.

للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بمكتب بيئة العمل والتوظيف المتكافئ التابع لمكتب العمل بالمحافظة أو مكاتب الاستشارات بشأن مسائل العمل العامة.

يرجى الاطلاع على الصفحة حسب المحافظة أو قائمة عناوين مكاتب أقسام بيئة العمل والتوظيف المتكافئ من هنا.

3-4 إجراءات منع المضايقات

يُطلب من أرباب العمل اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تطوير الأنظمة الضرورية، لتقديم المشورة للعمال والتعامل مع مشاكل العمال حتى لا تتضرر ظروف عمل العمال بسبب الأنواع التالية من المضايقات (iv. التسلط: المؤسسات الصغيرة ومتوسط الحجم ملزمة ببذل جهود في هذا الصدد حتى 31 مارس/آذار عام 2022):

التحرش الجنسي مضايقة الأمومة المضايقات المتعلقة بإجازة رعاية الأطفال (إلخ) التسلط (*١)

للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بمكتب بيئة العمل والتوظيف المتكافئ التابع لمكتب العمل بالمحافظة أو مكاتب الاستشارات بشأن مسائل العمل العامة.

يرجى الاطلاع على الصفحة حسب المحافظة أو قائمة عناوين مكاتب أقسام بيئة العمل والتوظيف المتكافئ من هنا.

3-5 مبادئ توجيهية لإدارة توظيف العمال الأجانب

بالنسبة للعمال الأجانب الذين يعملون حاليا في اليابان في مختلف المجالات التخصصية/الفنية وكذلك أولئك الذين يرغبون في العمل في اليابان في المستقبل، من الضروري تحسين بيئة تضمن لهم معاملة منصفة وممارسة قدراتهم بأمان بشكل فعال.

تحدد ’’المبادئ التوجيهية لأرباب العمل لتحسين إدارة توظيف العمال الأجانب‘‘ (’’المبادئ التوجيهية لإدارة توظيف العمال الأجانب‘‘) القواعد لأرباب العمل لاتخاذ التدابير المناسبة لتحسين إدارة التوظيف ودعم إعادة توظيف العمال الأجانب.

يقدم مركز Hello Work النصائح والإرشادات بناء على المبادئ التوجيهية لإدارة توظيف العمال الأجانب عندما يزور مسؤولوه مؤسسات تجارية توظف عمالا أجانب.

مبادئ توجيهية لإدارة توظيف العمال الأجانب

كتيب عن قواعد تشغيل العمال الأجانب

4) الضمان الاجتماعي والتأمين على العمل

الضمان الاجتماعي والتأمين على العمل عبارة عن نظامين يتم فيهما تحصيل الأموال (أقساط التأمين) علنا من العمال و/أو الشركات وتقديمها للعمال في حالات مثل فقدان الوظيفة والإصابة والوفاة، بحيث يمكن للعمال الاستعداد لمخاطر مختلفة في حياتهم.

4-1 التأمين الصحي/التأمين الصحي القومي

يوفر التأمين الصحي/التأمين الصحي القومي (راجع الأقسام الفرعية 2-1 و2-2 في القسم 2 من الفصل 6) مزايا أو بدلات طبية ضرورية للعمال عندما يكون العمال أو أسرهم في حالات مثل ما يلي:

عندما يكون لديهم إصابة أو مرض. عندما يرزقون بمواليد. عند الوفاة.

4-2 معاش التقاعد القومي/ تأمين معاش تقاعد الموظفين

يوفر معاش التقاعد القومي وتأمين معاش تقاعد الموظفين (راجع القسمين الفرعيين 1-1 و1-2 في القسم 1 من الفصل 7) مزايا التأمين للعمال مدى الحياة في حالة بلوغهم سن الشيخوخة أو معاناتهم من إعاقة جسدية أو وفاتهم.

4-3 تأمين الرعاية طويلة الأمد

تأمين الرعاية طويلة الأجل هو نظام لدعم كبار السن وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل من قبل المجتمع ككل.

راجع القسم 2 من الفصل 7 (تأمين الرعاية طويلة الأجل).

4-4 التأمين على العمل

يوفر نظام التأمين على العمل (راجع القسم الفرعي 2-5 ، (4)) إعانات بطالة وما إلى ذلك للعمال العاطلين عن العمل لتأمين معيشتهم وتعزيز فرص توظيفهم.

(1) الأشخاص المؤهلون للدخول في التأمين على العمل

من حيث المبدأ، الأشخاص الذين يندرجون تحت ما يلي مؤهلون للحصول على على التأمين العمل: العمال الذين حددت ساعات عملهم بـ 20 ساعة أو أكثر في الأسبوع.

العمال الذين من المتوقع تشغيلهم 31 يوما على الأقل. الأشخاص الذين يعتبرون مؤهلين بناء على البند ) مؤهلون للحصول على التأمين على العمل بغض النظر عن حجم المؤسسة التجارية. الأشخاص الذين يتم اعتبارهم مؤهلين بناء على البند ) مؤهلون للحصول على التأمين على العمل سواء كانوا عمالا موفدين أو موظفين متعاقدين أو عمالا بدوام جزئي.

(2) دفع الأقساط

تتحمل الشركة مسؤولية تسجيل عمالها في نظام التأمين على العمل. يتقاسم العمال والشركة دفع الأقساط.

التأمين على العمل

4-5 تأمين التعويض عن حوادث العمل

إن تأمين التعويض عن حوادث العمل (راجع 3-2) هو نظام حكومي توفر فيه الحكومة مزايا التأمين الضرورية في الحالات التالية:

عندما يتعرض العمال للإصابة أو المرض أو الوفاة بسبب عملهم (حوادث العمل). وعند إصابة أو مرض أو وفاة العمال الذين توظفهم شركات متعددة وما إلى ذلك (حوادث جراء أسباب متعلقة بعدة وظائف) عند تعرض العمال لحوادث في طريقهم إلى العمل (حوادث التنقل).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية،وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)