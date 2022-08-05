اليابان | تعرف على التعديلات والفلاتر التي تستخدمها اليابانيات لتغيير صور السيلفي قبل نشرها!

لايف ستايل 06/08/2022

أصبحت الفلاتر بأشكالها المختلفة وسيلة شائعة لتغيير وتعديل الصور، وجدت دراسة استقصائية للنساء في اليابان أن أكثر من 70٪ من النساء أحيانًا أو دائمًا يعدّلن صورًا لأنفسهن عند نشر ها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

”أريد من الأصدقاء والمعارف أن يروني بشكل مثالي على وسائل التواصل الاجتماعي!“

عندما أجرت شركة ماندوم اليابانية استبيانًا في مارس/ آذار 2022، وسألت 443 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا إذا قمن بتعديل صور لأنفسهن قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت أكثر من 70٪ في المجموع في جميع الفئات العمرية إنهن إما ”دائمًا“ أو ”أحيانًا“ يفعلن ذلك. يبدو أن أقلية فقط تشارك الصور دون أي تعديل على الشبكة العنكبوتية. (الشركة التي تصنع منتجات العناية والتجميل للرجال والنساء على حد سواء، لم تسأل الرجال عن عاداتهم في تعديل الصور قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي).

عندما سُئلن عن الميزات التي يقمن بتعديلها، أجابت 76.1٪ من النساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر بـ ”البشرة“، بينما قالت 76.8٪ من المراهقات ”الخطوط العريضة“ للوجه. قامت المراهقات أيضًا بتعديل ”عيونهن“ و ”أنوفهمن“ بمعدل أعلى بكثير من أي فئة عمرية أخرى، مما يُظهر اهتمامًا وثيقًا بالتفاصيل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)