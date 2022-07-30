اليابان | تعرف على إجراءات تسجيل الزواج والطلاق للأجانب ونظام الرقم الشخصي في اليابان

في هذا الموضوع نقدم لكم معلومات تفصيلية عن كافة الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند الانتقال إلى سكن جديد، كذلك تسجيل الزواج والطلاق وما يجب على الأقارب والأصدقاء القيام به في حالة الوفاة أيضا. كما نلقي الضوء على نظام الرقم الشخصي وإجراءات تسجيل الختم الشخصي في البلدية التابعة لمكان السكن الخاص بك.

1) الأمور التي تستلزم الإخطار

1-1 الإخطار بشأن عنوان السكن

يُطلب من المواطنين الأجانب إخطار مكتب البلدية بعناوين سكنهم في الحالات التالية:

المواطنون الأجانب الذين يتعين عليهم إخطار البلدية

المواطنون الأجانب الذين يحملون بطاقات إقامة (مقيمون لفترات متوسطة إلى طويلة المدة)

الحاملون لإقامة دائمة خاصة

المواطنون الأجانب الذين حصلوا على إذن لجوء مؤقت أو إقامة مؤقتة

المواطنون الأجانب الذين قد يستمرون في الإقامة في اليابان مؤقتا بحكم ولادتهم، أو فقدوا جنسيتهم اليابانية

(1) إذا دخلت اليابان عبر الحصول على إذن هبوط جديد

يتعين عليك تقديم إخطار انتقال إلى مكتب البلدية في حيّك في غضون 14 يوما بعد الاستقرار في عنوان جديد.

من الضروري إبراز بطاقة الإقامة الخاصة بك (أو جواز السفر، إذا كان سيتم إصدار بطاقة الإقامة الخاصة بك لاحقا) عند تقديم الإخطار.

إذا كنت تعيش في اليابان مع أسرتك، فأنت مطالب بتقديم إثبات علاقتك بأفراد أسرتك من خلال إبراز وثائق رسمية مثل شهادة زواج أو شهادة ميلاد.

بعد تقديمك إخطارا بالانتقال لعنوان جديد تسير العملية وفق ما يلي:

عند تقديم إخطار بالانتقال فإن عنوانك يسجل في بطاقة إقامتك في نفس الوقت. يتم إصدار شهادة إقامة لك.

• مدون فيها اسمك وتاريخ ميلادك وجنسك وعنوانك.

• يمكن استصدار نسخ من شهادة إقامتك لإثبات حالة إقامتك (لقاء رسوم) يُخطرك مكتب بلدية الحي الذي تقيم فيه بـ’’الرقم الشخصي‘‘.

*’’الرقم الشخصي‘‘: رقم مكون من 12 خانة للتعريف بك لأغراض إجراءات الضمان الاجتماعي والضرائب والاستجابة للكوارث.

انظر2: نظام الرقم الشخصي إذا لم تكن قد قدمت لاستخراج بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘، فيمكنك ذلك باستخدام استمارة التقديم المرفقة بإشعار ’’الرقم الشخصي‘‘ الذي يصلك.

(2) عند الانتقال

عندما تنتقل إلى بلدية أخرى

• قبل الانتقال

• يتعين عليك تقديم إخطار بالانتقال من الحي الذي تعيش فيه لدى مكتب البلدية

• بعد الانتقال

• يتعين عليك تقديم إخطار بالانتقال إلى الحي لدى مكتب البلدية حيث تقيم في غضون 14 يوم عندما تغير عنوانك ضمن نفس البلدية

يتعين عليك تقديم إخطار بتغيير العنوان لدى مكتب البلدية حيث تقيم في غضون 14 يوما بعد انتقالك. عندما تنتقل إلى بلد أجنبي

يتعين عليك تقديم إخطار بالانتقال من الحي الذي تقيم فيه إلى مكتب البلدية قبل الانتقال.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

1-2 إخطار بالزواج

عندما تتزوج في اليابان

يتعين عليك تقديم إخطار بالزواج لدى مكتب البلدية.

عند التأكد من استيفائك شروط الزواج وقبول إخطارك، يصبح زواجك ساري المفعول.

(ملاحظة 1) بعض الدول لا تصدر هذه الشهادة. في هذه الحالة أنت مطالب بتقديم وثيقة بديلة.

(ملاحظة 2) يتعين تدوين اسم المترجم في الترجمة، حيث يمكن أن يكون المتقدم نفسه.

(2) صلاحية الزواج في بلدك

عقود الزواج التي تبرم في اليابان تكون صالحة فيها، ولكن ليس بالضرورة أن تكون صالحة في بلدك. يجب عليك الاستفسار عن صلاحيتها في السفارة/القنصلية (العامة) لبلدك في اليابان.

1-3 إخطار بالطلاق

عندما تتطلق من شريكك في اليابان

إذا اتفق الزوجان على الطلاق، فعليهما تقديم إخطار بالطلاق لدى مكتب البلدية.

تختلف المتطلبات بناء على المكان الذي تعيش فيه أو جنسيتك، وبالتالي يتوجب عليك الاستفسار في مكتب البلدية بشأن التفاصيل.

عندما لا يتوافق الزوجان على الطلاق، ستتم إحالة الطلاق عبر إجراء التحكيم أو الطلاق القضائي إلى محكمة الأسرة.

(1) صلاحية الطلاق في بلدك

إجراءات الطلاق التي تتم في اليابان صالحة فيها، ولكنها ليست بالضرورة صالحة في بلدك. يجب عليك الاستفسار عن صلاحيتها في السفارة/القنصلية (العامة) لبلدك في اليابان.

(2) إذا كنت قلقا بشأن تقديم إخطار بالطلاق دون موافقتك

إذا كنت قلقا من احتمال قيام شريكك (مواطن ياباني) تقديم إخطار بالطلاق دون موافقتك، فيمكنك منع إجراءات الطلاق عن طريق زيارة مكتب البلدية في مكان العنوان الدائم لشريكك (مواطن ياباني) أو عنوانك الحالي وتقديم الطعن برفض إخطار الطلاق.

1-4 إخطار بالوفاة

عند وفاة مواطن أجنبي في اليابان

يتعين على الأقارب، الشركاء، إلخ، الإبلاغ عن الوفاة.

يتعين أن يكون الإخطار في غضون 7 أيام من تاريخ المعرفة بالوفاة.

يمكنك إخطار مكتب البلدية حيث توفي المواطن الأجنبي، أو حيث يوجد عنوانك.

(1) الوثائق المطلوبة للإخطار بالوفاة

شهادة وفاة أو شهادة فحص الجثة بعد الوفاة

بالنسبة إلى الوثائق الأخرى المطلوبة، يرجى الاستفسار في مكتب البلدية حيث يتم تقديم إخطار الوفاة.

(2) إعادة بطاقة الإقامة

يجب إعادة بطاقة إقامة المتوفى بإحدى الطريقتين التاليتين:

أحضر البطاقة إلى مكتب خدمات الهجرة الإقليمي القريب منك.

أرسل البطاقة إلى مكتب أودايبا التابع لمكتب خدمات الهجرة الإقليمي في طوكيو.

1-5 تسجيل طبعة الختم

بشأن تسجيل الختم الشخصي

يُطلق على إجراء تسجيل الختم (هانكو) في مكتب البلدية تسجيل طبعة الختم.

في عدة حالات مهمة قد يُطلب منك تقديم شهادة ختم مسجل مثل إبرام عقود العقارات.

(1) إجراءات تسجيل الختم الشخصي

الوثائق المطلوبة لتسجيل طبعة الختم

استمارة طلب تسجيل طبعة الختم

الختم (هانكو) المراد تسجيله

وثيقة تثبت هوية الشخص مثل بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ أو بطاقة الإقامة أو رخصة القيادة، إلخ.

*بعد التسجيل، يتم إصدار شهادة ختم مسجل.

*بالنسبة لتفاصيل الإجراءات، يرجى الاستفسار في مكتب البلدية.

(2) شهادة ختم مسجل

تثبت هذه الوثيقة أن الختم مسجل في مكتب البلدية في حيّك.

ولتقديم طلب لاستخراج هذه الشهادة، يتعين عليك إبراز بطاقة تسجيل الختم الخاصة بك في مكتب البلدية.

يمكن استخراج هذه الشهادة -في بعض البلديات- من بعض متاجر الاحتياجات اليومية باستخدام بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ الخاصة بك.



شهادة تسجيل الختم الشخصي. بيكستا.

2) نظام الرقم الشخصي

2-1 بشأن نظام الرقم الشخصي

’’الرقم الشخصي‘‘ ضروري في مثل الحالات التالية: عند تلقي معاش تقاعدي أو بدل رعاية أطفال أو خدمات طبية عند إجراء أو تلقي تحويلات خارجية عند فتح حساب مصرفي

عند استخدامك للرقم الشخصي يتم التأكد من الأمرين التاليين: إن كان الرقم هو رقمك بالتحديد إن كان شكلك مطابق لصورة الشخص الموجودة على البطاقة. وبالتالي لا يمكن لأي شخص آخر استخدام بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ الخاصة بك.



2-2 بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘

بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ هي بطاقة مزودة بشريحة IC، وهي ضرورية لجعل الحياة مريحة في اليابان.

(1) المحتويات

الوجه الأمامي: الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، الجنس، صورة أمامية للوجه.

الوجه الخلفي: الرقم الشخصي



بطاقة الرقم الشخصي الياباني. بيكستا.

(2) حالات الاستخدام

تستخدم كوثيقة إثبات شخصية

تستخدم لتقديم إقرار ضريبي عبر الإنترنت

تستخدم للتقدم بطلب للحصول على بدل رعاية الأطفال أو الحضانة عبر الإنترنت

تستخدم لاستخراج نسخة من شهادة الإقامة في متاجر الاحتياجات اليومية (يمكنك أيضا استخراجها في أيام العطل الرسمية. ولكن في بعض البلديات قد لا تتمكن من استخراج نسخة من شهادة الإقامة في متاجر الاحتياجات اليومية)

تستخدم كبطاقة تأمين صحي

يرجى التحقق في أي المؤسسات الطبية والصيدليات يمكن استخدام بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ من هنا.

(3) كيف تتقدم لاستخراج بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘

يمكنك التقدم بطلب لاستخراج بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ عندما تقرر مكان سكنك وتقدم إخطارا بالانتقال إلى أحد الأحياء لدى مكتب البلدية (باستثناء بعض البلديات).

عندما تتقدم بطلب لاستخراج بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ لأول مرة، فلن تحتاج إلى دفع أي رسوم.

إذا لم تتمكن من تقديم طلب لاستخراج بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ عند انتقالك إلى العنوان الجديد، يمكنك التقديم باستخدام استمارة تُرسل إليك لاحقا وذلك باتباع الإجراءات التالية:

التقديم بواسطة الهاتف الذكي

التقط صورة أمامية لوجهك بهاتفك الذكي، ثم قدم طلبا عبر الإنترنت باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR الموجود في الاستمارة. التقديم بواسطة الكمبيوتر

التقط صورة أمامية لوجهك بكاميرا رقمية ثم قدم طلبا عبر الإنترنت باستخدام النموذج المحدد التقديم عن طريق البريد

الصق صورة أمامية لوجهك على الاستمارة واملأ الحقول الضرورية فيها ثم ضعها في صندوق البريد. التقديم بواسطة أكشاك التقاط صور التعريف الشخصية (هذا الخيار متاح في أكشاك معينة فقط)

قم بتشغيل شاشة اللمس وأدخل العملات المعدنية، ثم ضع رمز الاستجابة السريعة QR الموجود في الاستمارة أمام قارئ الرمز. املأ الحقول الضرورية وأرسلها مع صورتك. التقديم لاستخراج بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ في مكتب البلدية (مع بعض الاستثناءات).

*إذا قدمت لاستخراج بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ لدى نافذة مكتب البلدية، فيمكنك الحصول عليها عن طريق البريد.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

(4) كيفية استلام بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘

بعد مرور شهر تقريبا، ستتلقى بطاقة بريدية من مكتب البلدية. يرجى استلام بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ الخاصة بك عن طريق إحضار البطاقة البريدية والوثائق اللازمة معك إلى مكتب البلدية.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

2-3 ملاحظات بشأن التعامل مع بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘

عندما يكون هناك تغيير في أي من المعلومات المدونة في بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ الخاصة بك مثل اسمك وعنوانك وما إلى ذلك، فيتعين عليك إبلاغ مكتب البلدية في الحي الذي تعيش فيه.

تنتهي فترة صلاحية بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ الخاصة بك مع تاريخ انتهاء فترة إقامتك.

إذا قمت بتجديد فترة إقامتك فيرجى تجديد بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ الخاصة بك في مكتب البلدية بالحي الذي تعيش فيه قبل انتهاء صلاحيتها.

لا تُمدد فترة صلاحية بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ تلقائيا حتى عند تمديد فترة إقامتك.

يتعين عليك الانتباه إلى فترة التمديد الخاصة التي تُمنح عند تقديم طلب للحصول على حالة إقامة. إذا كان من المتوقع ألا يتم تجديد فترة إقامتك بحلول تاريخ صلاحية بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ الخاصة بك، فيتعين عليك تمديد تاريخ صلاحية بطاقتك لمدة شهرين (فترة تمديد خاصة).

بعد حصولك على بطاقة إقامة جديدة، يتعين عليك تمديد تاريخ صلاحية بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ الخاصة بك مرة أخرى حتى التاريخ الجديد لانتهاء فترة إقامتك.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

2-4 مسائل أخرى

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقعين الإلكترونيين التاليين:

للمعلومات عن نظام ’’الرقم الشخصي‘‘ انقر هنا.

للمعلومات عن بطاقة ’’الرقم الشخصي‘‘ انقر هنا.

كما يمكنك الاستفسار عن الطريق الهاتف:

مركز الاتصال (الاثنين-الجمعة 9:30-20:00، السبت والأحد وأيام العطل 9:30-17:30)

باللغة اليابانية:

0120-95-0178

باللغات الإنكليزية، الصينية، الكورية، الإسبانية، البرتغالية:

0120-0178-27

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)