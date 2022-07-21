اليابان | الفيلم الياباني في أزمة: تزايد الانتهاكات وسط التمييز الجنسي وظروف العمل السيئة

جاءت حركة #MeToo أو #أنا أيضا في وقت متأخر إلى اليابان، لكن الاتهامات الأخيرة بالتحرش الجنسي والاعتداء على المخرجين اليابانيين لم تكن مفاجأة لأي شخص في الصناعة ويفترض على نطاق واسع أنها مجرد قمة جبل الجليد. تحدثنا إلى كينوشيتا تشيكا، الخبيرة في السينما اليابانية وقضايا النوع الاجتماعي، حول جذور المشكلة، من كراهية النساء والتحيز الجنسي إلى الانتهاكات الجوهرية لمعايير العمل الحديثة.

نقص التمثيل

كانت قضايا عدم المساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي تهز هوليوود على مدار السنوات الأربع الماضية. في أعقاب حركة #MeToo أو أنا أيضًا، ظهرت القضايا المخفية الخاصة بالتحرش الجنسي. وذهبت جائزة الأوسكار لأفضل مخرج إلى المخرجة كلوي تشاو عن فيلمها ”نومادلاند“ (أرض الرّحل) في عام 2021 وجين كامبيون في 2022 التي فازت بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم (ذا باور أوف ذا دوج) “قوة الكلب”، لتصبح بذلك ثالث امرأة تفوز بالجائزة على مدار تاريخ الجائزة البالغ تسعة عقود. بالنظر إلى الفجوة بين الجنسين في صناعة السينما اليابانية بعد الحرب، سنلقي الضوء في كيفية صناعة الأفلام في اليابان في الوقت الحالي.

من بين 796 فيلمًا يابانيًا من أفلام الحركة الحية التي حققت أرباحًا لا تقل عن 1 مليار ين بين عامي 2000 و2020، شكلت المخرجات 25 فقط، أو 3٪، وفقًا لمسح أجراه مشروع الفيلم الياباني غير الربحي عام 2021. وجدت مشروع الفيلم الياباني أيضًا أن النساء أخرجن 12٪ فقط من جميع الأفلام (و23٪ من الأفلام الوثائقية) المنتجة في اليابان في عام 2020.

تقول كينوشيتا إن جذور هذه الفجوة بين الجنسين عميقة. أخرجت النجمة السينمائية تاناكا كينويو ستة أفلام طويلة بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، لا أحد يعرفها كمخرجة”.

أيقونات جنسية للفيلم الياباني

من وجهة نظر كينوشيتا، كانت السينما اليابانية غارقة في التحيز الجنسي وكراهية النساء منذ بدايتها. وهي تشدد على ضرورة إخضاع التعبير السينمائي للماضي للنقد القائم على حساسية معاصرة ما بعد حركة MeToo من المهم بشكل خاص إلقاء نظرة نقدية واعية للجنس على الأعمال المهمة تاريخيًا، لأنها تستمر في التأثير على التعبير السينمائي اليوم”.

وفقًا لـلسيدة كينوشيتا، تتميز الأفلام اليابانية من أواخر الأربعينيات (سنوات الاحتلال) حتى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بعدد مثير للقلق من المشاهد التي تُظهر النساء يتعرضن للاغتصاب أثناء النوم أو فقدان الوعي. في حكمها، تعتبر هذه المشاهد انعكاسًا ”للتخيلات الجنسية“ للذكور أكثر من كونها تصويرًا واقعيًا للاغتصاب. أحد الأمثلة على ذلك هو فيلم 1948 Women of the Night للمخرج ميزوغوتشي كينجي، وقد درست كينوشيتا الفيلم بإسهاب وحظي بإعجاب كبير. الفيلم - وهو واحد من الأفلام من إنتاج ميزوغوتشي حول موضوع ”النساء الساقطة“ - يتضمن مشهدًا يقوم فيه رجل باغتصاب امرأة شابة بريئة بعد سكب الجعة في حلقها. في القصة، تقع المرأة في حب مهاجمها، ولكن يتم التخلي عنها بلا رحمة.

كان مشهد الاغتصاب نفسه مثيرًا للجدل بالتأكيد. منعت إدارة شرطة كيوتو دور السينما المحلية من عرض الفيلم على القصر على أساس أنه قد يكون له تأثير مفسد. لكن لا يبدو أن أحدًا منزعجًا بشكل خاص من تصوير الضحية. ”من الناحية الواقعية، لن تتفاعل أي ضحية اغتصاب بهذه الطريقة، والآن أصبح هناك جدل حول ما إذا كان تصوير مثل هذه التخيلات الجنسية - خاصة عندما يتم القيام به بشكل سيئ مثل هذا - له مكان في السينما السائدة. لكن يجب أن نكون قادرين على إجراء تلك المحادثة“.

فيلم كوروساوا أكيرا راشمون (1950)، هو فيلم آخر اختارته كينوشيتا بسبب التمييز الجنسي الصارخ، حتى مع الاعتراف بجدارة الفنية.

”راشمون يجسد موقف كوروساوا المتضارب تجاه الحياة الجنسية للمرأة، وهو مزيج من الشوق والشك والازدراء. يتم تصوير النساء على أنهن مخلوقات تغري الرجال بجمالهن المخادع وتعطي أجسادهن بحرية لمن يقترب منهن“.

تشعر كينوشيتا أن كوروساوا قد حصل على تصريح مرور مجاني فيما يتعلق بتصويره للمرأة. ”أنا متأكدة من أن هناك الكثير من النساء اللواتي لم يشعرن بالارتياح تجاه تصوير المرأة في فيلم “راشمون” حتى عندما تم إصداره لأول مرة، لكنهن ترددن في قول ذلك. فقط لأنهم لم ينتقدوا علانية، فهذا لا يعني أنهم لم يكونوا على دراية بالمشكلة. الآن فقط تشعر النساء بالحرية في طرح هذه المواضيع“.

لكن بالنسبة إلى كينوشيتا، فإن التحيز الجنسي لا ينفي القيمة الفنية لعمل المخرج. تقول: ”أحيانًا تكون هذه الأحكام المسبقة جزءًا مما يجعل الفيلم مثيرًا للاهتمام“. ”إنها قضية معقدة“. إنها تعارض القيود المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما الرقابة على الأفلام. تصر على أن ”الناس يجب أن يكونوا أحرارًا في بث مثل هذه الأعمال“. ”لكن يجب أن نكون أحرارًا في انتقادهم بصدق“.

ظروف فظيعة

ربما تطور التصوير السينمائي للمرأة إلى حد ما منذ ذلك الحين، ولكن خارج الشاشة، لا تزال النساء في الأفلام يواجهن نفس العقبات والإساءات. في الواقع، في بعض النواحي، ساءت الظروف منذ انهيار نظام الاستوديو في السبعينيات.

في الأشهر الأخيرة، اشتدت المخاوف بشأن بيئة العمل في صناعة الأفلام في أعقاب اتهامات متعددة بالتحرش الجنسي والاعتداء ضد المخرجين ساكاكي هيديو وسونو سيون وآخرين. يصف المطلعون على الصناعة الجو العام - حيث يتحكم الرجال في المكان، وتكون سلطة المنتج مطلقة - كوصفة للتحرش الجنسي.

في أواخر مايو/ أيار، عقد مشروع الفيلم الياباني ندوة عبر الإنترنت حول المشاكل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وظروف العمل في الصناعة واستكشاف خيارات الإصلاح المنهجي. كانت كينوشيتا عضوة في لجنة الخبراء، إلى جانب المخرج شيراشي كازويا وخبير الاقتصاد العمالي كانباياشي ريو.

قدم مشروع الفيلم الياباني نتائج مسح جنساني لمختلف الجمعيات المهنية المرتبطة بصناعة الأفلام اليابانية. وفقًا لإحصاءاتهم، تمثل النساء الأعضاء أقل من 5٪ من نقابة المخرجين في اليابان وحوالي 8٪ من جمعية المصورين السينمائيين اليابانيين. الاستثناء الواضح هو الجمعية اليابانية لمشرفي النصوص، التي يتألف أعضاؤها جميعًا من النساء (يعمل مشرفو السيناريو عن كثب تحت إشراف مخرج الفيلم، حيث يعملون كحلقة وصل بين المخرج والمحرر، مما يضمن الاستمرارية بين المشاهد، وينسق الإنتاج بشكل عام). من خلال مسح جمعية منتجي الصور المتحركة في اليابان (MPPAJ) ، وجد مشروع الفيلم الياباني أن مجرد 8٪ من المناصب التنفيذية في أربع شركات توزيع أفلام رئيسية في اليابان Tōhō ،Tōei ، Shōchiku و Kadokawa تشغلها النساء. باختصار، لا يوجد أكثر من تمثيل نسائي رمزي بين صانعي القرار في صناعة الأفلام السينمائية في اليابان.

من المؤكد أن التحيز الجنسي منتشر في الصناعة، والنساء بشكل خاص عرضة للتحرش الجنسي. لكن جزءًا من المشكلة يكمن في قضايا العمل التي تتجاوز النوع الاجتماعي.

تقول كينوشيتا: ”لقد تدهورت بيئة العمل في إنتاج الأفلام بشكل كبير“. تستشهد بانهيار نظام الاستوديو المتكامل رأسياً منذ سبعينيات القرن الماضي كعامل مساهم رئيسي. في الماضي، كان طاقم الفيلم يتألف بشكل أساسي من أشخاص يتم توظيفهم وتدريبهم وترقيتهم من قبل الاستوديو كموظفين دائمين. الآن، يتكون الفريق الإبداعي بشكل أساسي من موظفين مستقلين - يعمل العديد منهم بدون عقود مكتوبة.

عند الإبلاغ عن النتائج الأولية لاستبيان لعمال إنتاج الأفلام (500 استبيان مجدول)، أشار مشروع الفيلم الياباني إلى أنه كان من الشائع أن يعمل موظفو الإنتاج لساعات مرهقة دون الاستفادة من عقد مكتوب يضمن أجرهم الأساسي، أجر العمل الإضافي، إجازة، وما إلى ذلك.

توضح كينوشيتا: ”يفضل معظم أفراد الطاقم عقدًا مكتوبًا، لكنهم يخشون أن يتم وصفهم بأنهم مثيري شغب ومشاكل“. ”الشباب على وجه الخصوص في وضع ضعيف للغاية، وهم قلقون من أنهم إذا اشتكوا، فسيتم إدراجهم فعليًا في القائمة السوداء ولن يتمكنوا من العثور على وظيفة أخرى“.

بتوجيه من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، تخطط جمعية منتجي الصور المتحركة في اليابان ومجموعات صناعية أخرى لإنشاء كيان لوضع إرشادات العمل للمنتجين، بما في ذلك استخدام العقود المكتوبة، وتحديد واضح لساعات العمل والعطلات، وإنشاء محقق الشكاوى أو خدمة الخط الساخن حيث يمكن للموظفين الإبلاغ عن المشاكل دون خوف من الانتقام. ستقوم الهيئة، التي أُطلق عليها مؤقتًا اسم ”مجلس تحسين إنتاج الفيديو“، بمراجعة المشاريع ومنح ختم الموافقة على الأفلام التي يتم إنتاجها وفقًا للإرشادات.

لكن الكثيرين يتساءلون عما إذا كان يمكن للصناعة الإصلاح من الداخل. تفضل المناقشات بين المديرين التنفيذيين للأفلام حاليًا إنشاء وحدة من نوع أمانة المظالم داخل ”لجنة الإنتاج“ لكل مشروع (لجان الإنتاج هي هيئات حاكمة تمنح العديد من المستثمرين، مثل شركات الترفيه ووكالات الإعلان، صوتًا في العملية الإبداعية). لكن 40٪ كاملة من عمال الإنتاج الذين أجابوا على استبيان مشروع الفيلم الياباني المذكور آنفًا يرون أن آلية داخلية من هذا النوع سيكون بلا معنى، لأن الضحايا يخشون أن يثقوا بأي شخص يعمل في لجنة الإنتاج. يقول شيراشي: ”صناعة السينما هي عالم صغير منعزل بحيث تجد أي شكوى من هذا القبيل طريقها في النهاية إلى المنتج“.

أيضًا في ندوة مايو/ أيار، دعا الخبير الاقتصادي العمالي كانباياشي ريو إلى إصلاحات عمالية شاملة، بما في ذلك تشكيل اتحاد صناعي وصياغة عقد أساسي موحد لضمان حماية الحد الأدنى من حقوق العمال.

وصمة عار على الصناعة

من المقرر أن يبدأ مجلس تحسين إنتاج الفيديو عمله في الربيع المقبل، وتأثيره على الظروف المسيئة غير مؤكد. يعتقد الكثيرون أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًا لتحسين ظروف العمل ومعالجة التحرش والعنف الجنسي الذي يُقال إنه متفشي في صناعة الأفلام السينمائية في اليابان.

أحد المجالات التي تحتاج إلى الإصلاح بشكل خاص هو تصوير مشاهد حميمة. في الغرب، هناك متخصصون مدربون يُعرفون باسم ”منسقي الحميمية“ (ICs) الذين تتمثل مهمتهم في ضمان أن يتم تصوير مثل هذه المشاهد وفقًا لـ ”الكوريغرافيا“ المتفق عليها مسبقًا وأن المشاركين يمنحون موافقتهم في كل مرحلة. منذ أن رفعت حركة #MeToo الوعي بالمشاكل الموضوعة، ارتفع الطلب على الدوائر المتكاملة المدربة في الغرب.

في اليابان، يصعب العثور على مثل هؤلاء المتخصصين. تقول كينوشيتا: ”إنها وظيفة تتطلب معرفة مباشرة بعملية الإنتاج بالإضافة إلى مهارات الاتصال المتقدمة“. في إنتاج الأفلام اليابانية، غالبًا ما يكون مشرف السيناريو مسؤولاً عن ضمان استمرار تصوير المشاهد الجنسية بسلاسة واحترام حقوق جميع الأطراف طوال العملية. تضيف كينوشيتا: ”عادة ما يتم تعيين وظيفة مشرف النص إلى امرأة“. ”إنها جزء من الفريق الداخلي للمخرج وغالبًا ما تكون في وضع يمكنها من التحدث عن الأمور الإدارية. لكن في الوقت الحاضر، تستغني بعض المشاريع عن مشرف البرنامج النصي تمامًا لتوفير المال. أعتقد أن الأولوية القصوى يجب أن تكون زيادة عدد النساء المشاركات بشكل مباشر في عملية الإنتاج“.

إن الوضع الراهن ليس سيئًا للنساء فقط؛ كما أنه يهدد بتقويض جودة ومكانة صناعة الأفلام اليابانية. في عصر #MeToo ، يمكن أن يكون لشائعات التحرش والاعتداء الجنسي تأثير مباشر على إيرادات شباك التذاكر. تشير كينوشيتا إلى أن ”الكثير من الأشخاص لا يرغبون في مشاهدة الأفلام التي يعرفون أنها يتم إنتاجها في بيئة استغلالية، حيث لا يكون الموظفون مرهقين بشكل مزمن فحسب، بل يتعرضون أيضًا لسلوك مسيء جنسيًا بشكل يومي“.

”إذا لم نتحرك بسرعة للتعامل مع مشاكل التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي وظروف العمل السيئة بشكل عام، فإن الصناعة ستعاني. يوجد بالفعل نقص في العمالة بسبب كل الناس الذين يتخلون عن العمل الإنتاجي. بهذا المعدل، قد تختفي جميع المواهب قبل فترة طويلة“.

نساء رائدات في عالم الفيلم الياباني

يعتبر تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في صناعة الأفلام السينمائية أولوية قصوى لكينوشيتا. تأمل أن يساهم مشروعها البحثي الجديد، رائدات السينما اليابانية، في إلهام جيل جديد من المبدعين.

يركز برنامج Women Pioneers على الحقبة الممتدة من ظهور أجهزة الاتصال في عشرينيات القرن الماضي وحتى السبعينيات، وهي ذروة نظام الاستوديوهات في اليابان. طوال ذلك الوقت، لم يكن يُسمع عن المخرجات في السينما اليابانية.

توضح كينوشيتا، ”في ظل نظام الاستوديو، كان هناك مسار إدارة النخبة. للحصول على لقب مخرج، كان عليك أولاً أن تصبح مخرجًا مساعدًا، ولم يتم تعيين سوى خريجي الجامعات الذكور كمخرجين مساعدين. لذلك تم إغلاق هذا المسار فعليًا أمام النساء“.

ولكنهم وجدوا قنوات أخرى لإبداعاتهم، مثل مؤلفي السيناريو ومشرفي السيناريو ومحرري الأفلام، بالإضافة إلى مديري الفنون والإضاءة والماكياج والأزياء.

تقول كينوشيتا: ”أشعر أن العالم قد نسي المساهمة الإبداعية التي قدمتها هؤلاء النساء في تاريخ الفيلم الياباني“.

”نادراً ما تقول النساء المبدعات في تلك الحقبة أي شيء عن عملهن“، تضيف كينوشيتا ”أعتقد أنهن أدركن، في عالم الرجال، أن النساء تسعى وراء المتاعب إذا تحدثن خارج نطاق الدور. لكني أردت أن أعرف كيف بنوا وظائف إبداعية لأنفسهن في عالم يسيطر عليه الذكور. آمل أنه من خلال تسليط الضوء على الفردية الغنية والمساهمات المتنوعة لهؤلاء النساء الرائدات، يمكننا تمكين جيل الشباب اليوم“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بقلم إيتاكورا كيمي من Nippon.com الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان بيكستا)