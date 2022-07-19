اليابان | اليابان تشهد عددًا قياسيًا من حالات اضطرابات الصحة العقلية المرتبطة بالعمل في عام 2021

لايف ستايل 19/07/2022

قد تؤدي إصلاحات ممارسات العمل إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة في اليابان، ولكن لا تزال هناك مشكلات في مكان العمل.

أظهر ملخص أعدته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان أنه في عام 2021 كان هناك رقم قياسي بلغ 2346 طلبًا لتعويض العمال عن اضطرابات الصحة العقلية، بزيادة قدرها 295 عن العام السابق. وزاد عدد الحالات المعترف بها على أنها مؤهلة للحصول على تعويض العمال من بين تلك الطلبات بمقدار 21 إلى 629 حالة، مسجلاً مستوى مرتفعًا جديدًا للعام الثالث على التوالي. في 79 حالة، ظل عدد الحالات المعترف بها التي كانت حالات انتحار (بما في ذلك محاولات الانتحار) دون تغيير تقريبًا.

كان السبب الأكثر شيوعًا لاضطرابات الصحة العقلية المتعلقة بالعمل هو ”إساءة استخدام السلطة من قبل الرئيس“ في 125 حالة، تليها 71 حالة بسبب ”تغيير في طبيعة أو مقدار واجبات العمل“ و66 حالة ”تجربة أو مشاهدة حادث أو كارثة“.

في المقابل، انخفض عدد الحالات المعترف بها لاضطرابات الدماغ والقلب بسبب الإفراط في العمل للعام الخامس على التوالي، حيث انخفض بنسبة 22 حالة على أساس سنوي إلى 172 حالة. انخفض عدد الحالات التي تنطوي على الكاروشي، أو الوفاة من إرهاق العمل، بمقدار 10 إلى 57 حالة. يبدو أن هذا يشير إلى أن انتشار إصلاحات أسلوب العمل ومراجعة ساعات العمل الطويلة لهما تأثير.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)