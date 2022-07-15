اليابان | الشركات اليابانية تقرر العودة للعمل من المكاتب

لايف ستايل 15/07/2022

أظهر استطلاع حديث أن 70٪ من الشركات اليابانية لا تنفذ حاليًا العمل عن بعد رغم تنفيذه في العديد من المؤسسات في الشهور الأولى من جائحة كورونا.

في استطلاع بحثي في طوكيو شوكو، والذي حصل على 6472 إجابة صحيحة، كان لدى 29.1٪ من الشركات حاليًا موظفون يعملون من المنزل، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 7.9 نقطة عن الاستطلاع السابق في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما كان 37.0٪. ومن بين أولئك الذين ما زالوا ينفذون العمل عن بعد، كانت 56.9٪ من الشركات الكبيرة، بينما كانت 24.4٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بشكل عام، قالت 27.2٪ من الشركات إنها توقفت عن تنفيذ العمل عن بعد، وهو ما يعد زيادة كبيرة من 20.7٪ وقت مسح أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وارتفعت النسبة الإجمالية للشركات التي لا تنفذ حاليًا العمل عن بعد إلى 70.8٪.

بالنسبة للشركات التي كانت لا تزال تنفذ العمل عن بعد، كانت النسبة المئوية الأكثر شيوعًا للموظفين الذين يستخدمون هذا النظام هي 10٪ (1،607 إجابة صالحة). أولئك الذين لديهم ”أكثر من 70٪“ من الموظفين يعملون من المنزل بلغت نسبتهم 30.9٪. يبدو أنه في حين تم إنشاء نظام في العديد من الشركات، فقد كان يُنظر إليه على أنه إجراء مؤقت، وعلى عكس حالات الطوارئ، فإن العمل من المنزل لا يتم تنفيذه الآن على مستوى الشركات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)