اليابان | اليابان تقبل 74 لاجئًا فقط في عام 2021

سياسة 12/07/2022

في عام 2021، وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على وضع اللاجئ أو منحوا إقامة خاصة لأسباب إنسانية في اليابان إلى مستويات قياسية جديدة، على الرغم من أن البلاد لا تزال تقبل عددًا قليلاً من اللاجئين مقارنة بالآخرين في مجموعة الدول السبع الكبرى.

وفقًا لوكالة خدمات الهجرة اليابانية، اعترفت الدولة بـ 74 لاجئًا في عام 2021 بموجب قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، بزيادة 27 عن العام السابق. هذا هو أعلى رقم مسجل منذ إنشاء نظام الاعتراف في عام 1982. ومن بين اللاجئين، كان 32 من ميانمار، وهو العدد المتضرر من الانقلاب العسكري الذي حدث في فبراير/ شباط 2021. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من عدم قبولهم للحصول على وضع اللاجئ ارتفع عدد الأجانب الذين حصلوا على تصاريح إقامة خاصة لأسباب إنسانية بمقدار 536 ليصل إلى 580، وهو أعلى رقم حتى الآن. بالنظر إلى الأسباب التي دفعت أولئك الذين حصلوا على إقامة خاصة إلى تقديم طلب للحصول على وضع اللاجئ، فإن 525 حالة كانت بسبب ”الوضع في البلد الأصلي“ و95٪ من هؤلاء الأشخاص كانوا من ميانمار.

في المجموع، تقدم 2413 أجنبيًا بطلب للحصول على وضع اللاجئ في عام 2021، بانخفاض حوالي 40٪ مقارنة بعام 2020 (3936 متقدمًا). يُعتقد أن انخفاض عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد بسبب جائحة كورونا هو سبب هذا الانخفاض. بشكل عام، كان مقدمو الطلبات من 50 دولة مختلفة وكان أكبر عدد، 612 حالة من ميانمار (بزيادة 1.7٪ على أساس سنوي). تبع ذلك 510 من تركيا (بانخفاض 39.0٪) و438 من كمبوديا (بزيادة 5.8٪).

وفقًا لمسح أجرته المنظمة اليابانية غير الربحية للاجئين ومقرها طوكيو، كان معدل الاعتراف باللاجئين في اليابان في عام 2020 يعادل 0.5٪، عندما منحت 47 شخصًا فقط وضعية اللاجئ. في تناقض حاد مع هذا، كان لدى ألمانيا معدل 41.7٪، مع الاعتراف بـ 63،456 شخصًا، وكندا عند 55.2٪ مع 19596 شخصًا، وفرنسا 14.6٪ مع 18177 شخصًا، مما يبرز أن معدل اعتراف اليابان باللاجئين لا يزال منخفضًا للغاية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)