اليابان | انخفاض عدد المواليد في اليابان إلى مستوى قياسي جديد في 2021

لايف ستايل 27/06/2022

انخفض عدد المواليد في اليابان بشكل أكبر في عام 2021، ووصل إلى مستوى منخفض جديد قدره 810 ألف نسمة.

تظهر الإحصاءات الديموغرافية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد المواليد في عام 2021 كان 811604 نسمة، وهو أقل بمقدار 29231 نسمة عن العام السابق. انخفض معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يشير إلى عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، للعام السادس على التوالي إلى 1.30، بانخفاض سنوي قدره 0.03 نقطة.

التركيبة السكانية في اليابان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على الإحصاءات الديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. يتم حساب التغير الطبيعي للسكان على أساس الفرق بين عدد المواليد والوفيات.

ارتفع عدد الوفيات في عام 2021 على أساس سنوي بمقدار 67.054 نسمة ليصل إلى 1439809 نسمة في المجموع، وهو أعلى رقم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. في عام 2020، أدت تدابير مكافحة عدوى فيروس كورونا إلى تقليل الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، بحيث انخفض عدد الوفيات بشكل عام لأول مرة منذ 11 عامًا، لكن الاتجاه نحو زيادة الوفيات عاد في العام التالي. بلغ الانخفاض الطبيعي في عدد السكان، وهو الفرق بين عدد المواليد والوفيات، 628205 نسمة في عام 2021، بزيادة 96 ألفًا عن العام السابق وتجاوز 600 ألف نسمة لأول مرة.

خلال طفرة المواليد الأولى (1947-1949) مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بلغ عدد المواليد السنوي في اليابان 2.5 مليون نسمة، وتجاوز عدد المواليد سنويًا 2 مليون نسمة خلال طفرة المواليد الثانية (1971-1974). منذ ذلك الحين، انخفض العدد باستمرار، دون حدوث ارتفاع مفاجئ في المواليد عندما بلغ الجيل الثاني من طفرة المواليد سن إنجاب أطفالهم. انخفض عدد المواليد عن عدد الوفيات لأول مرة في عام 2007.

في عام 2021، انخفض عدد الزيجات إلى 501،116 زيجة، بانخفاض 24391 زيجة أو 4.6٪ مقارنة بالعام السابق، وهو أقل عدد في فترة ما بعد الحرب. بالإضافة إلى أولئك الذين أجلوا الزواج بسبب الجائحة، فإن عددًا متزايدًا من الناس يترددون في الزواج بسبب عدم اليقين في المستقبل، لذلك لا توجد مؤشرات تذكر على إمكانية عكس الانخفاض في عدد المواليد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)