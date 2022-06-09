اليابان | ماتسوباشو ومقرمشات الأرز ”سينبي“ : إعادة اكتشاف مدينة سوكا القديمة في اليابان

تشتهر مدينة سوكا بمحافظة سايتاما بمقرمشات الأرز اللذيذة، وهي الشهرة التي اكتسبتها من تاريخها كمدينة كانت تعد مركزاً رئيسياً لخدمة البريد على طول نهر نيكو كايدو القديم. اليوم يمكن لزوار المدينة تجربة تحضير سينبي سوكا ”بسكويت الأرز المصنوع على الطريقة التقليدية“ أو تناول المقرمشات اللذيذة أثناء التجول في الممرات والمسارات التي تصطف على جانبيها أشجار الصنوبر التي اجتازها الشاعر الشهير ماتسو باشو.

استراحة للمسافرين

تشتهر مدينة سوكا الواقعة في محافظة سايتاما بصناعة مقرمشات الأرز أو ما يعرف في اللغة اليابانية باسم سينبي. يعود ارتباط المدينة بهذا النوع من المقرمشات اللذيذة إلى فترة إيدو ”1603-1868“ عندما كانت مدينة سوكا المفعمة بالحيوية والتي تقع على طريق نيكو كايدو المزدحم مركزاً لخدمة البريد، ونيكو كايدو هو طريق سريع مهم يربط بين العاصمة إيدو ”طوكيو حاليًا“ والمقاطعات في الشمال. حيث كان يباع هذا النوع من الوجبات الخفيفة في المحلات التجارية على طول هذا الطريق، وأصبح السينبي وجبة أساسية للمسافرين، مما حول السينبي إلى صناعة محلية رئيسية للمنطقة.

لا تزال صناعة مقرمشات الأرز نشاطًا تجاريًا كبيرًا في مدينة سوكا حتى اليوم. حيث يقوم العديد من المصنّعين في المدينة بشحن بضاعتهم إلى العملاء في جميع أنحاء اليابان وخارجها. ونظراً لقرب المدينة من العاصمة طوكيو أصبحت أيضًا وجهة جذابة لرحلات اليوم الواحد للزوار الذين يرغبون في التعرف على ماضي المدينة الغني وتجربة تقاليد الطهي التقليدي بشكل عملي.



مجموعة متنوعة من سينبي سوكا الشهير.



تمثال للشاعر الكبير ماتسو باشو الذي توقف عند مدينة سوكا خلال رحلته الشهيرة عبر الريف الياباني.

كما تعد زيارة الشاعر الكبير ماتسو باشو لمدينة سوكا من بين أهم اسباب شهرة المدينة، وكان باشو قد ذكر المدينة في أحد أعماله المعروفة رواية أوكو نو هوسو ميتشي ”الطريق الضيق عبر المناطق النائية“. يتكون الطريق الرئيسي للمدينة الآن من مسار طويل محاط بأشجار الصنوبر على طول ضفاف نهر أياسى بالقرب من نهر نيكو كايدو، والطريق بشكله الحالي يعيد إلى الأذهان أجواء الطريق السريع القديم الذي سلكه باشو وشعراء آخرون.



تناغم أشجار الصنوبر التي تصطف على طول نهر أياسى مع مشهد الجسور المقوسة التي تسمى تايكوباشي يضيف إلى الطريق أجواء العودة إلى الماضي.



أشجار الكرز المتفتحة على طول ضفاف نهر أياسى.



لا تزال متاجر السينبي تصطف على طول الطريق السريع القديم.

تجربة صناعة السينبي

ينتمي سينبي سوكا إلى أسلوب قديم لطهي الأرز يُدعى كاتاياكي، وهو ما يجعله شديدة الصلابة ومقرمش. يصنع سينبي سوكا من نوع من الأرز يعرف بأسم أوروتشيماي ”الأرز الأبيض التقليدي الذي يأكله اليابانيون في وجبات الطعام اليومية“ بدلاً من أرز الموتشيغومى الذي يشيع استخدامه في أنواع أخرى من مقرمشات الأرز. حيث يُسحق الأرز المطبوخ أولاً حتى يصبح قوامه لزجاً، ويُترك ليبرد، ثم يُعجن مرة أخرى، ثم يُضغط الخليط في ورقة مخصصة للمقرمشات مع مكونات أخرى مثل بذور السمسم المحمص، ومسحوق النوري ”الأعشاب البحرية“ أو الفلفل الأحمر، ثم تضاف رقائق الفلفل وتقطع القوالب المستديرة للعجين إلى أقراص، ثم يتم تجفيفها.

لصنع السينابي، تُشوى الأقراص فوق لهب غاز أو فحم حتى تصبح بنية اللون قليلاً، ويتم تقليبها بانتظام لضمان طهيها بشكل متساوٍ، وتوضع تحت مكبس من الفخار يسمى أوشيغاوارا للحفاظ عليها من التجعد. وفي النهاية يتم دهنها بصلصة فول الصويا بينما لا تزال ساخنة، وبعد تركها لتبرد تصبح المقرمشات جاهزة للأكل.

يوجد العديد من متاجر السينبي في سوكا حيث يمكن للزوار تجربة صناعة هذا النوع من المقرمشات بأنفسهم. أحد أهم هذه المتاجر يقع في الجزء التاريخي من المدينة بالقرب من الطريق السريع القديم ونهر أياسى، وهو متجر شيميا الذي افتتح أبوابه لأول مرة في عام 1901. لدى هذا المتجر مساحة مخصصة في أحد زواياه أين يمكن للزوار تجربة شواء مقرمشات الأرز بأنفسهم تحت أشراف العاملين بالمتجر.



يقع متجر شيميا في ركن من أركان نيكو كايدو القديم على بعد حوالي تسع دقائق سيرًا على الأقدام من محطة سوكا على خط قطار توبو إيسازاكي.



النافذة الكبيرة للمتجر تجذب المارة الفضوليين من جميع الأعمار لمشاهدة طريقة صناعة السينبي أو حتى صناعته بأنفسهم.



يقدم متجر شيميا نوعاً من السينبي بنكهة صلصة فول الصويا جنبًا إلى جنب مع الأنواع الأخرى، بما في ذلك نكهة بذور السمسم المحمص والروبيان.

يمكن للزوار الفضوليين شواء السينبي الخاص بهم مقابل 70 ينًا لكل قطعة. التوقيت مهم للشوي الناجح: إذا قمت بتقليب البسكويت ببطء شديد سيطهى بشكل غير متساوٍ، كما أنك إذا استخدمت مكبس الأوشيغاوارا بلطف سوف تحصل على بسكويت غير متساو الشكل. توفر التجربة نافذة على المهارة و العمل الجاد المطلوبين من الحرفيين الذين حافظوا على تقليد صناعة سينبي سوكا على قيد الحياة عبر الأجيال.



عد إلى ثلاثة ثم أدر البسكويت لضمان الشواء بشكل متساوٍ.



استخدام المكبس الفخاري الثقيل ”أوشيغاوارا“ يساعد على الحصول على سينبي مستو.



سينبي غير مطبوخ متاح للعملاء الراغبين في صنع المقرمشات الأصلية الخاصة بهم في المنزل.

تتمثل الخطوة الأخيرة في دهن البسكويت بالقليل من صلصة فول الصويا المخصب بمرق كونبو وبونيتو. تأتي صلصة الصويا من مدينة نودا بمحافظة تشيبا مركز إنتاج التوابل. كما يكمن السر وراء الحصول على منتج نهائي لذيذ في عدم المبالغة في إضافة صلصة فول الصويا، لأن الإفراط في إضافتها سينتج عنه بسكويت سينبي مالح للغاية. عند الانتهاء من الشوي، يمكن للعملاء تناول البسكويت وهو لا يزال دافئًا وطرياً، أو تركه لمدة ساعة حتى يجف ويصبح مقرمش.



تضاف الصلصة بعناية شديدة باستخدام فرشاة، مع التأكد من تغطية جميع أجزاء البسكويت.

يمكن تناول السينبي في مكان مخصص خارج المتجر أو حمله إلى المنزل للاستمتاع به لاحقًا.

تاريخ سينبي سوكا

تقول الأسطورة أن بدايات سينبي سوكا تعود إلى امرأة تدعى أوسن كانت تدير مقهى على طول الطريق السريع القديم. كان المتجر مشهورًا بفطائر الأرز، لكن أوسن كانت منزعجة مما يجب أن تفعله بمخزونها المتبقي من الفطائر، والذي كان له مدة صلاحية قصيرة. في أحد الأيام ، التقت أوسن بساموراي عابر اقترح عليها أن تسحق الفطائر المتبقية وتجففها في الشمس وتبيعها كعكات أرز مشوية. أخذت أوسن بنصيحة الغريب، ومن دواعي سرورها أن الحلويات المقرمشة حققت نجاحًا كبيرًا لدى العملاء. ومن هنا بدأ تاريخ صناعة سينبي سوكا.



نصب تذكاري في متنزه أوسن يمثل مسقط رأس سينبي سوكا.



تمثال لكاواي سورا تلميذ ماتسو باشو الذي رافق الشاعر في رحلته الشهيرة.



تمثال أوسن الأسطوري يقف خارج محطة سوكا للقطارات.

في حين أن رواية أوسن تضفي على سينبي سوكا طابعاً أسطورياً، إلا أن سينبي سوكا كان على الأرجح ثمرة لعادات الزراعة المحلية. ففي الماضي كانت إمدادات المياه الوفيرة في سوكا من أنهارها العديدة سبباً في تحويلها إلى منطقة غنية بزراعة الأرز. وعند طهي الأرز كان السكان المحليون يسحقون الفطائر المتبقية، ثم يجففونها لاستخدامها لاحقًا، ومع إنشاء طريق نيكو كايدو خلال فترة إيدو، تحولت مدينة سوكا إلى مركزاً للخدمات البريدية، وبدأ السكان المحليون في تحويل كعكات الأرز المسطحة إلى بسكويت لبيعه كوجبات خفيفة للمسافرين على الطريق. في البداية، كان البسكويت بنكهة الملح فقط، ولكن مع ازدياد استهلاك صلصة فول الصويا في منتصف فترة إيدو تقريبًا، أصبحت تُستخدم كنكهة رئيسية للسينبي.



عمل فني في منشأة باريزي السياحية يُظهر كيفية صنع بسكويت الأرز خلال فترة إيدو.



سور الجسر الممتد على نهر دنو بالقرب من المكان الذي يقال أنه كان به متجر أوسن مزين بزخرفة السينبي.

تم أنشاء استراحة سينبي سوكا الكبيرة خلال حقبة تايشو ”1912-1926“ عندما تم تقديم المقرمشات إلى الإمبراطور كهدية، مما أدى إلى ترسيخ العلامة التجارية في أذهان الجمهور. نمت شعبية سينبي سوكا خلال سنوات ما بعد الحرب مع ازدهار الاقتصاد الياباني حتى أصبح معروفًا في جميع أنحاء البلاد، ولكن مع الاسف ظهرت العديد من المنتجات المقلدة منخفضة الجودة، مما أضر بسمعة مقرمشات أرز سوكا. ومنذ ذلك الحين، تضافرت جهود الصناع لتعزيز علامة سوكا التجارية واستعادتها لبريقها السابق.

تم وضع ثلاثة شروط اساسية يجب استيفاءها حتى يتم اعتماد السينبي كمنتج سينبي سوكا الأصلي. أولاً، يجب أن يصنع بالكامل من أرز أوروتشي عالي الجودة المزروع محليًا. ثانيًا، يجب أن تكون عملية التصنيع تمت تحت أشراف حرفي يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في صناعة السينبي. ثالثاً وأخيرًا، يجب أن يخضع البسكويت لضغط عالي أثناء عملية الشواء.



تحمل مقرمشات الأرز المصنوعة في شيميا علامة ”هونبا نو هونموري“ التي تؤكد أنها مقرمشات سينبي سوكا الأصلية.

منتزه السينبي

حديقة سينبي سوكا التي تحتوي على مقهى ومتجر للسينبي وتخضع لإدارة سينبي ياماكو، تعد من أحد أفضل الأماكن التي تتيح للزوار تجربة صناعة السينبي بأنفسهم، كما يمكن لهم الاستمتاع بمشاهدة العمال المحترفين وهم يحضرون السينبي، وكذلك مشاهدة الشوايات المنصوبة في الهواء الطلق. لا يحتاج الزوار إلى الحجز المسبق حتى يحصلوا على فرصة تجربة صنع المقرمشات بأنفسهم.



مدخل حديقة سينبي سوكا التي تقع على بعد حوالي تسع دقائق سيرًا على الأقدام من محطة شيندن على خط قطار توبو إيسيزاكي.



يمكن للزوار صنع اثنين من مقرمشات الأرز مقابل 650 ين ياباني



مساحة الشواء الخارجية الكبيرة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 36 فردًا في المرة الواحدة.

بعد شوي السينبي الخاص بهم، يمكن للعملاء الاستمتاع بالمقرمشات مع المرطبات من مقهى الحديقة، بما في ذلك المعكرونة المحضرة بنفس نكهة الصلصة المصقول بها السينباى، جنبًا إلى جنب مع الحلويات مثل الكعك والآيس كريم الممزوج ببسكويت الأرز المسحوق. يحتوي متجر ياماكو أيضًا على مجموعة واسعة من المعروضات بدأً من البسكويت بنكهة صلصة فول الصويا التقليدية إلى السينبي مع الشوكولاتة الذائبة.



مجموعة من الزوار يتجولون داخل المساحة الداخلية الفسيحة لمتجر ياماكو.



المقهى الخارجي يقدم مشروبات غازية ووجبات خفيفة.



يعد الآيس كريم الناعم مع مسحوق السينباى مشروباً فريدًا من نوعه.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم إعداد التقارير والنصوص والصور بواسطة Nippon.com. صورة العنوان: أحد أعضاء فريق عمل Nippon.com قسم اللغة الإنجليزية يصنع بسكويت السينبي بنفسه داخل متجر شيميا)