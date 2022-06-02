اليابان | بعد فترة إغلاق طويلة.. اليابان تفتح أبوابها أمام الزوار الأجانب

سياحة وسفر 02/06/2022

من عام 2012 إلى عام 2019، تم تسجيل أرقام قياسية جديدة لعدد الزوار الدوليين إلى اليابان كل عام، لكن جائحة كورونا أدت إلى انهيار هذه الأرقام. تعمل البلاد الآن على تخفيف القيود المفروضة على دخول البلاد، مع التركيز على إعادة فتح البلاد أمام السياحة الخارجية.

في يناير/ كانون الثاني 2021، بدأت الحكومة اليابانية اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المطار لجميع الوافدين، بما في ذلك المواطنون اليابانيونـ في 1 يونيو/ حزيران 2022، ستقدم الحكومة نظامًا جديدًا يقسم البلدان أو المناطق إلى ثلاث مجموعات مصنفة حسب درجة الخطورة. لن يضطر المسافرون في المجموعة الزرقاء منخفضة الخطورة إلى إجراء الاختبارات أو الحجر الصحي الذاتي عند الوصول. كما لا يُطلب من أولئك في المجموعة الصفراء ذات الخطورة المتوسطة المرور بهذه الإجراءات إذا كانوا قد تلقوا ثلاث جرعات من التطعيم. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك في المجموعة الحمراء عالية الخطورة، سيظل الاختبار بعد الوصول وثلاثة أيام من الحجر الصحي إلزاميًا. كما سيتم رفع سقف الدخول اليومي من 10000 إلى 20000 شخص.

يجب اختبار جميع المجموعات قبل ركوب الرحلات المتجهة إلى اليابان. يتم تصنيف البلدان والمناطق بناءً على معدلات الإصابات بها، حيث يقع حوالي 80٪ من الوافدين في المجموعة منخفضة المخاطر.

شروط اختبارات الكشف عن كورونا عند الوصول بداية من 1 يونيو/ حزيران

من 24 مايو/ أيار بدأت وكالة السياحة اليابانية وشركات السفر الخاصة تجريبيا في جلب مجموعات سياحية أجنبية إلى البلاد. سوف يسافر حوالي 50 سائحًا من الولايات المتحدة، أستراليا، سنغافورة، وتايلاند في جميع أنحاء البلاد حتى أوائل يونيو/ حزيران، مما يوفر الفرصة لتحديد أي مشكلات قبل إعادة فتح البلاد على نطاق واسع للسياحة.

تصنيف البلدان / المناطق بداية من 1 يونيو/ حزيران

المجموعة البلدان والمناطق منخفضة الخطورة (أزرق) أفغانستان، الجزائر ، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، بلجيكا، بنين، بوليفيا ، البوسنة والهرسك، البرازيل، بريطانيا، بلغاريا، كمبوديا، الكاميرون، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، جيبوتي، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، هونغ كونغ، المجر، أيسلندا، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، الأردن، كينيا، قيرغيزستان، لاوس، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، المكسيك، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، بالاو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، الفلبين، بولندا، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا، روسيا، رواندا، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، تنزانيا، تايلاند، تيمور الشرقية، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، زامبيا. متوسطة الخطورة (الأصفر) أندورا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا جزر البهاما، بربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، بوتسوانا، بروناي، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جزيرة كوك، كوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إيسواتيني، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، الجابون، غامبيا، جورجيا، غرينادا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، هندوراس، الهند، كازاخستان، كيريباتي، كوسوفو، الكويت، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ماكاو، المالديف، مالي، مالطا، جزر مارشال، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيوي، كوريا الشمالية، مقدونيا الشمالية، عمان، فلسطين، بيرو، البرتغال، جمهورية الكونغو، سانت كريستوفر ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشيل، سليمان، الصومال، سريلانكا، السودان، سورينام، سوريا، طاجيكستان، توغو ، تونغا ، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، مدينة الفاتيكان، فانواتو، فنزويلا، فيتنام، الصحراء الغربية، اليمن، زيمبابوي. عالية الخطورة (الأحمر) ألبانيا، باكستان، سيراليون، فيجي

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مجموعة من السياح الأمريكيين تصل إلى اليابان في 24 مايو / أيار 2022. جيجي برس)