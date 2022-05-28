اليابان | مسح: غالبية الناس تود الحصول على الجرعة الرابعة من لقاح كورونا في اليابان

مجتمع 29/05/2022

تستعد الحكومة اليابانية حاليًا لتقديم جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا. وجدت دراسة استقصائية أن أكثر من نصف الذين تم تطعيمهم بالفعل يرغبون في تلقي جرعة رابعة، على الرغم من أن 16 ٪ قالوا إنهم لا يريدون ذلك.

أجرى نيهون تريند للأبحاث مسحًا من أواخر مارس/ آذار حتى أوائل أبريل/ نيسان، حيث سأل 1200 شخص في جميع أنحاء اليابان عن لقاحات كورونا ووجد أن 42.9 ٪ من جميع المستجيبين قد تلقوا جرعتهم الثالثة. 41.2٪ آخرون تلقوا جرعتهم الثانية و0.2٪ فقط الأولى، في حين أن 15.8٪ لم يتلقوا التطعيم على الإطلاق.

من بين الذين أفادوا أنهم لم يتم تطعيمهم، قال 57.7٪ إنهم لا يريدون ذلك. تضمنت الأسباب المحددة التي قدموها لهذا الموقف ”هناك الكثير من المخاطر لحدوث ردود فعل سلبية مقارنة بمدة فعالية التطعيم“ و ”على الرغم من أن معظم الناس يحصلون عليه، لا يوجد تحسن في السيطرة على انتشار الفيروس“.

عند سؤالهم عما إذا كانوا يرغبون في الحصول على جرعة رابعة، أجاب 53.7٪ من 1011 شخصًا ممن تلقوا التطعيم مرة واحدة على الأقل بنعم. 16.1٪ قالوا إنهم لا يريدون ذلك و30.2٪ لم يقرروا.

من بين أولئك الذين أرادوا جرعة إضافية، رأى البعض أنه ”قد يزعج الأشخاص من حولي إذا اضطررت إلى أخذ إجازة من العمل“ و ”أنا مسن، لذلك أنا مستعد لتقبل الآثار الجانبية إذا كان ذلك يعني تجنب أن أصاب بأمراض خطيرة“.

في المقابل، قال أولئك الذين لم يرغبوا في ذلك إن ذلك بسبب الآثار الجانبية، مشيرين إلى ”هناك مخاطر كبيرة من الآثار الجانبية “ أو ”ما زلت أشعر بالتعب والألم في ذراعي من الجرعة الثالثة “.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)