اليابان | أداء النساء أفضل من الرجال لأول مرة في امتحانات القبول بكليات الطب في اليابان

التعليم الياباني 15/05/2022

سلط الفساد من قبل مسؤول في وزارة التعليم الضوء على التمييز المنهجي ضد المرأة في امتحانات القبول في بعض كليات الطب في اليابان. مع إدخال مبدأ تكافؤ الفرص، أصبحت نتائج النساء أفضل قليلاً من نتائج الرجال في عام 2021.

بلغ متوسط معدل القبول الوطني للنساء في امتحانات الالتحاق بكليات الطب للعام الدراسي 2021 في اليابان 13.60٪، أعلى بنسبة 0.09 نقطة مئوية من الرجال الذين وصلت نسبتهم إلى 13.51٪. هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها أداء النساء أفضل من الرجال وفقًا للنتائج منذ امتحانات 2013، والتي كانت الأولى التي يتم فيها تسجيل معدلات النجاح حسب الجنس. من بين 81 جامعة بها كليات طب، أبلغت 42 جامعة عن معدلات قبول عالية للنساء، بما في ذلك جامعة هوكايدو، جامعة ناغويا، جامعة مدينة يوكوهاما، وجامعة طوكاي.

كشف تحقيق أجري عام 2018 في الفساد المتعلق بدعم وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا للمدارس الخاصة أن جامعة طوكيو الطبية اعترفت عن طريق الاحتيال بابن أحد كبار مسؤولي الوزارة من خلال رفع نتائج امتحان القبول. وقد أدى هذا بدوره إلى الكشف عن أن العديد من الجامعات كانت تقيد بشكل مصطنع المتقدمين الناجحين من خلال تقليل درجات النساء في امتحانات القبول في كليات الطب.

رداً على الحادث، أصدرت وزارة التعليم اليابانية بأثر رجعي معدل القبول لجميع كليات الطب لفترة الست سنوات من 2013 إلى 2018، والتي كانت 11.25٪ للرجال و9.55٪ للنساء، مما رفع الرجال 1.7 نقطة. منذ العام الدراسي 2019، تقلص الفارق بين الرجال والنساء تدريجيًا وانعكس في النهاية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التقدم المحرز في تصحيح الممارسات التمييزية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)