اليابان | وجهة نظر مختلفة حول ”الرأسمالية الجديدة“ التي يدعوا إليها رئيس الوزراء الياباني

يريد رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو من اليابان أن تقود العالم بخلق شكل جديد من الرأسمالية، شكل من شأنه أن يصحح المشاكل الناشئة عن الليبرالية الجديدة. لقد كان يروج لهذه الفكرة كواحدة من سياسات لافتة منذ حملته لرئاسة الوزراء في الخريف الماضي. لكن حتى الآن، لا يوجد شيء جديد يمكن رؤيته في محتوى ”الرأسمالية الجديدة“ التي طرحها. بينما تسعى الإدارة إلى بلورة اقتراح رئيس الوزراء بسياسات ملموسة على مدى الأشهر المقبلة، فإنها بحاجة إلى إعادة النظر في موقفها بشأن قضايا مثل إعادة توزيع الدخل، وعليها التوقف عن تكرار أخطاء الإدارات السابقة.

مفهومان أساسيان

حمل عدد فبراير/ شباط 2022 من مجلة بونغي شونجو مقالًا لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بعنوان ” التصميم الكبير “للرأسمالية الجديدة” الذي أطمح إليه“. أدناه ما أعتبره رؤية كيشيدا لشكل جديد من الرأسمالية كما هو موضح في المقال.

ترتكز رؤية رئيس الوزراء على مفهومين أساسيين. الأول هو فكرة الابتعاد عن الليبرالية الجديدة. على حد تعبيره، ”الليبرالية الجديدة هي فكرة أن كل شيء سيكون على ما يرام إذا ترك الأمر كله للسوق والمنافسة. أصبحت طريقة التفكير هذه هي الاتجاه السائد العالمي منذ الثمانينيات، وكانت بمثابة القوة الدافعة للاقتصاد العالمي، ولكنها أصبحت أيضًا واضحة لآثارها السلبية، مثل نمو الفوارق والفقر وتفاقم المشكلة. من تغير المناخ “. مع التركيز على هذه المشاكل، يعلن كيشيدا ، ”أنا أدافع عن شكل جديد للرأسمالية، شكل يتضمن آليات لتصحيح حالات عدم الاستقرار الخارجي الذي تسببه إخفاقات السوق من حيث إستراتيجيات النمو والتوزيع. والهدف هو تعظيم الفوائد التي تجلبها الرأسمالية“.

المفهوم الأساسي الثاني هو التركيز على قضايا التوزيع. يشير كيشيدا إلى أنه في حين أنه من الصحيح أنه بدون نمو لا يوجد توزيع، فمن الصحيح أيضًا أنه بدون التوزيع لا يوجد نمو. يتطلب تحقيق النمو الابتكار والإنتاجية المتزايدة من جانب العرض، ولكن في الوقت نفسه من الضروري زيادة الدخل المتاح للأفراد وتوسيع الاستهلاك.

نقص في الحداثة

يحدد رئيس الوزراء عددًا من السياسات التي تتماشى مع هذه المفاهيم الأساسية، بما في ذلك تعزيز الاستثمار البشري، وزيادة الأجور، وتشجيع الشركات الناشئة، وتعزيز سلسلة التوريد لضمان إمدادات مستقرة من السلع الاستراتيجية، والتنشيط الإقليمي من خلال نشر التقنية الرقمية. كما يستشهد بالأهداف البيئية المتمثلة في تحقيق خفض بنسبة 40٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول السنة المالية 2030 وحياد الكربون بحلول السنة المالية 2050.

تتمتع كل هذه السياسات بتأييد واسع، لكن لا يوجد أي منها جديد بشكل خاص، وهي ليست رائدة بما يكفي لتبرير تسميتها شكلاً جديدًا من أشكال الرأسمالية. ما هو جدير بالملاحظة ليس حداثتها، ولكن اختلافها عن السياسات الاقتصادية المتبعة في عهد رئيس الوزراء شينزو آبي من نهاية عام 2012 حتى عام 2020. كانت السمات الرئيسية لـ ”آبينوميكس“، كما أُطلق عليها اسم هذه السياسة، أولوية في النمو الاقتصادي والقيادة من قبل مكتب رئيس الوزراء. تتألف ”الأسهم الثلاثة“ التي تم الترويج لها بشكل كبير من آبينوميكس من التيسير النقدي الجريء، الإنفاق المالي المرن، واستراتيجية النمو لتحفيز الاستثمار الخاص، وكلها كانت تهدف إلى توسيع الاقتصاد. وكان مكتب رئيس الوزراء هو صاحب القرار، حيث مارس آبي نفسه قيادة قوية في العديد من القضايا.

كيشيدا يجلب الشعور بالتغيير

في المقابل، ركز فريق كيشيدا على التوزيع جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي، وفي إدارة سياسته ركز على ممارسة ”القدرة على الاستماع“ - وهو نهج يبذل قصارى جهده لتحقيق توافق في الآراء مع من حوله. تضفي هذه الاختلافات الواضحة عن نظرية آبينوميكس مصداقية للرأي القائل بأن تولي كيشيدا رئاسة الوزراء يمثل شيئًا مشابهًا لتغيير الحكومة، على الرغم من أن آبي وكيشيدا ينتميان إلى نفس الحزب الليبرالي الديمقراطي. الحزب الليبرالي الديمقراطي هو خيمة كبيرة، وتتراوح مواقف أعضائه السياسية من اليمين إلى يسار الوسط. ينتمي آبي وسوغا يوشيهيدي، خليفته الذي لم يدم طويلاً كرئيس للوزراء (2020-2021)، إلى الجناح اليميني للحزب، في حين أن كيشيدا ينتمي لليسار. لذلك عندما تم تنصيب كيشيدا، شعرت كما لو كان هناك تغيير في الحكومة من حزب حاكم محافظ إلى قوة معارضة تقدمية. استقطب هذا الإحساس بالتغيير الناخبين، مما سمح للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بفوز كبير في انتخابات مجلس النواب التي أجريت بعد وصول كيشيدا إلى السلطة مباشرة - مع رؤية أدوار أحزاب المعارضة الفعلية ينتزعها الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة كيشيدا.

تحفظاتي حول رؤية كيشيدا

الآن وقد بنى كيشيدا أساسًا سياسيًا متينًا لرئاسته للوزراء، سنراه هو وفريقه يبلورون سياساتهم من أجل تنفيذ ”الرأسمالية الجديدة“. وأثناء قيامهم بذلك، أعتقد أنه ينبغي عليهم النظر في النقاط الأربع التالية:

يتعلق الأول بالدعوة إلى الابتعاد عن الليبرالية الجديدة. بما أن هذا شعار للاستهلاك الشعبي، يمكن للمرء أن يقول إنه لا داعي للقلق بشأن التفاصيل. ومع ذلك، بصفتي خبيرًا اقتصاديًا، أود أن أشير إلى أن هناك شيئًا مشكوكًا فيه نظريًا حول خطاب كيشيدا حول هذا الموضوع.

كما أشرت في بداية هذا المقال، يقدم كيشيدا الليبرالية الجديدة على أنها ”فكرة أن كل شيء سيكون على ما يرام إذا تركت الأمر كله للسوق والمنافسة“. الحقيقة هي أنه بغض النظر عن مدى تقدير الاقتصاديين في رؤية ما يمكن للسوق القيام به، فإنهم لا يعتقدون أنه يمكن أن يهتم بكل شيء. لا أحد ينكر وجود العديد من المجالات التي يحدث فيها فشل فالسوق، مما يجعل التدخل الحكومي والتنظيم المؤسسي ضروريين. إن المدافعين عن مفهوم الليبرالية الجديدة التي ينادي بها رئيس الوزراء غير موجودين بكل بساطة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن تفكير رئيس الوزراء كما ورد أعلاه مشوش إلى حد ما فيما يتعلق بتحديد مواقع إخفاقات السوق وقضايا التوزيع. من الناحية النظرية، من الواضح أن المشكلات البيئية وغيرها من المشكلات التي تجعل من الصعب على آلية السعر العمل هي إخفاقات السوق. ومع ذلك، فإن مشاكل التوزيع ليست إخفاقات للسوق. يمكننا استخدام أساليب عمل السوق لتعظيم كفاءة الأنشطة الاقتصادية، ولكن كيفية توزيع ثمار هذه الأنشطة خارج نطاق وظيفة السوق. وجهة النظر الليبرالية الجديدة هي أن وظيفة السوق يجب أن يتم نشرها بالكامل لزيادة الإنتاج والدخل، والتي يجب إعادة توزيعها كما هو مطلوب على أساس القرارات السياسية.

تأثير جائحة كورونا

النقطة الثانية لإعادة النظر هي تفكير كيشيدا في توزيع الدخل. يعلن رئيس الوزراء أن هناك حاجة إلى شكل جديد من الرأسمالية لأن النهج الليبرالي الجديد تسبب في عدم المساواة والفقر. عندما يسعى المرء إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال المنافسة في السوق، حتى لو نما الاقتصاد، يمكن أن ينتهي الأمر بالفوائد الناتجة إلى الانحراف نحو شريحة معينة من السكان، مما يتسبب في تفاوتات وفقر. في أوروبا والولايات المتحدة، نرى اتساع الفوارق في توزيع الدخل، وتقلص الطبقة الوسطى، واستقطاب الثروة. لكننا نحتاج إلى التحقق من البيانات لتحديد ما إذا كانت هذه المشكلات تحدث بالفعل في اليابان.

بالنظر إلى البيانات، نجد أن معامل جيني، وهو من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، لا يشير إلى اتساع التفاوت في اليابان. كما أن المقارنة الدولية لا تُظهر اليابان كدولة بها قدر كبير من عدم المساواة. ومع ذلك، فمن الصحيح أنه منذ عام 2020، جلبت جائحة كورونا أشكالًا جديدة من التفاوت والفقر إلى اليابان. وتجدر الإشارة إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء كان ثقيلاً على الأمهات العازبات، لا سيما من خلال الحد من فرص العمل بدوام جزئي وغيرها من فرص العمل غير النظامية للنساء والإغلاق المؤقت لمراكز الرعاية النهارية. إذا كانت الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية لإجراءات التوزيع، فعليها أن تبذل قصارى جهدها لتحديد المجموعات المتأثرة بشكل خطير مثل هذه وجعلها أهدافًا رئيسية لإعادة التوزيع.

تكرار أخطاء الإدارات السابقة

تتعلق نقطتي الثالثة بضرورة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في ظل شعار آبينوميكس. على سبيل المثال، قررت إدارتا آبي وسوغا حزم التحفيز الاقتصادي الضخمة وجمعت ميزانيات تكميلية لتنفيذ هذه التدابير لتخفيف تأثير الجائحة. لكن يبدو أن الإجراءات المعنية لم يتم فحصها بشكل صحيح. وبدلاً من ذلك، بدأت الحكومة بالنظر في حجم الفوائد التي يجب أن تكون من أجل الحصول على جاذبية سياسية.

ومن الأمثلة على ذلك تنفيذ برنامج المنح النقدية لعامة الناس. في ربيع عام 2020، دفعت الحكومة مدفوعات موحدة قدرها 100 ألف ين لجميع المواطنين. لكن بيانات الدخل كشفت فيما بعد أن هذه المخصصات فشلت في زيادة الاستهلاك؛ كل ما فعلوه هو تحقيق زيادة كبيرة في مدخرات الأسرة.

لقد اتبعت إدارة كيشيدا نفس الأسلوب في التعامل مع الإعانات النقدية، ومنحت دفعة أخرى بقيمة 100 ألف ين، وإن كان ذلك على نطاق أصغر نوعًا ما (يقتصر على العائلات التي تربي أطفالًا). نظرًا لأنه تم التأكيد منذ ذلك الحين على أن الأسر زادت مدخراتها بشكل كبير مرة أخرى في عام 2021، يبدو من المرجح جدًا أن الكثير من هذه الأموال الإضافية سينتهي بها الأمر ببساطة في حسابات توفير الأفراد.

الأولوية القصوى: تصحيح التفاوتات بين الأجيال

رابعًا، تجدر الإشارة إلى أن العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني لم يتم تناولها من خلال الشكل الجديد للرأسمالية الذي يدعو إليه رئيس الوزراء كيشيدا. ربما يكون أكبر هذه التحديات هو اختلال التوازن المالي. لطالما كان عجز الميزانية اليابانية هو الأكبر بين الدول المتقدمة، وقد زاد بشكل أكبر بسبب النفقات المالية الهائلة التي تم التعهد بها لمواجهة الجائحة. علاوة على ذلك، يتزايد عدد كبار السن في اليابان، وسيؤدي هذا النمو تلقائيًا إلى زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المعاشات التقاعدية والرعاية الطبية والرعاية طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه، نظرًا لعدم وجود أي نقاش فعليًا حول وسائل زيادة الإيرادات، سيستمر عجز الميزانية في الارتفاع، مما يؤدي إلى تراكم الديون التي ستتحملها الأجيال القادمة. يتمثل أكبر تفاوت يواجه الاقتصاد الياباني والمجتمع في الفجوة بين الأجيال الحالية والمستقبلية، وستكون أكبر مشكلة توزيع هي كيفية تصحيح العبء الملقى بشكل غير متناسب على السكان في سن العمل. نحن بحاجة إلى التأكد من أن حجاب ”الرأسمالية الجديدة“ لا يحجب هذه القضايا المهمة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، الثاني من اليمين، يخاطب اجتماع مجلس الحكومة بشأن تحقيق شكل جديد من الرأسمالية، 8 مارس/ آذار 2022. جيجي برس)