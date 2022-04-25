اليابان | الشباب الياباني واللامبالاة.. من المسؤول؟

مع تخفيض اليابان لسن البلوغ إلى 18 عامًا، يستمر الجيل الأكبر سناً في حيرة بشأن السلبية واللامبالاة الظاهرة للجيل زد. يلقي عالم الاجتماع دوي تاكايوشي الضوء على مواقف وسلوك المراهقين اليابانيين في عصر التوقعات المنخفضة.

يظل شباب اليابان لغزًا محيرًا للعديد من كبار السن، الذين نشأوا في عصر الحراك الصاعد والآفاق الآخذة في الاتساع. يقدم عالم الاجتماع دوي تاكايوشي، المعروف بكتاباته حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الشباب، رؤيته حول التحديات التي تواجه المراهقين اليابانيين في عصر التوقعات المنخفضة والتشرذم والتفكك الاجتماعي.

التحقيق في الانخفاض في جرائم الأحداث

أن تكون مراهقًا في اليابان اليوم ليس أسهل مما كان عليه في أي وقت مضى، كما يتضح من ظاهرة التغيب عن المدرسة، وإيذاء النفس، وغير ذلك من السلوكيات المزعجة. ومع ذلك، فإن الجنوح والانحراف آخذ في الانخفاض. كما لاحظ دوي، ارتفعت جرائم الأحداث خلال العقد الذي بدأ في عام 1993، حيث ساءت الظروف الاقتصادية بعد انهيار فقاعة الأصول في الثمانينيات. لكنها انخفضت بشكل حاد تقريبًا منذ عام 2003، حتى في ظل الركود وتزايد عدم المساواة الاقتصادية. بصفته متخصصًا في علم اجتماع الجريمة، أراد دوي أن يفهم السبب.

يقول: ”من المؤكد أنه لم يكن هناك تحسنًا في البيئة الاجتماعية“. ”استمر معدل الفقر للأطفال دون سن 18 عامًا في الارتفاع.“

كما يرى دوي، كان للتحول من النمو الاقتصادي السريع إلى عصر الركود تأثير على المجتمع الياباني، لكنه كان أكثر اضطرابًا للأشخاص في الخمسينيات من العمر وما فوق. في الواقع، فإن نسبة متزايدة من جميع الجرائم المبلغ عنها في اليابان يرتكبها كبار السن.

”كان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان ثابتًا بشكل أساسي منذ أوائل التسعينيات. يقول دوي: “لقد وصل مجتمعنا إلى مرحلة هضبة”. “نعلم من استطلاعات علم الاجتماع المختلفة أن تحولًا كبيرًا في القيم حدث بين منتصف التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بالنسبة للعديد من الأشخاص في الخمسينيات وما فوق، كان التعديل صعبًا. لقد بلغوا سن الرشد في وقت كان فيه الجميع لا يزالون يناضلون بعزم واحد في إيمان راسخ بأن العمل الجاد يؤتي ثماره. خاصة بين الرجال الأكبر سنًا، الذين يميلون إلى ضعف التواصل، يمكن أن تؤدي مشاعر الإحباط والعزلة المكبوتة إلى سلوك مشكوك فيه ”.

كآباء، كان الناس من هذا الجيل ميالون للضغط على أطفالهم ليهدفوا إلى التقدم وأن يبذلوا جهدًا أكبر، حتى مع تضاؤل الفرص. خلال التسعينيات، أدت فجوة القيم بين الجيلين إلى تأجيج الصراع الداخلي، مما أدى في بعض الأحيان إلى التمرد وحتى العنف. لكن آباء المراهقين اليوم مروا بمرحلة المراهقة بعد أن استقر المجتمع الياباني بالفعل. نتيجة لذلك، كما يقول دوي ”لا تختلف قيم الشباب اليوم كثيرًا عن قيم آبائهم، لذا فهم لا يتعارضون“.

إذا كانت نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى أي شيء، فإن المراهقين والشباب اليابانيين راضون تمامًا عما لديهم. في استطلاع يتم إجراؤه كل خمس سنوات بواسطة NHK Broadcasting Culture Research Institute، ارتفعت النسبة المئوية للمستجيبين الذين أعربوا عن رضاهم عن حياتهم بشكل شبه مستمر منذ المسح الأول في عام 1973، وكانت الزيادة واضحة بشكل خاص في الفئة العمرية 16-29. في أحدث استطلاع أُجري في عام 2018، وصف 95٪ من المشاركين في تلك الفئة العمرية حياتهم بأنها مرضية بشكل عام.

يقول دوي: ”السبب وراء شعورهم بالرضا، حتى في ظل ارتفاع مستويات الفقر، هو أنهم يتوقعون القليل من حياتهم“. ”نظرًا لأنهم لا يتركون آمالهم ترتفع أكثر من اللازم، فإن عدم رضاهم لا يصل أبدًا إلى درجة إثارة السلوك الإجرامي“.

عصر القلق

ومع ذلك، يعتقد دوي أن الخوف هو عامل آخر وراء الانخفاض في جرائم الأحداث. ”الأطفال اليوم قلقون بشأن الانحراف عن المسار لأنهم يعرفون مدى صعوبة فتح صفحة جديدة. في الماضي، كان من الممكن تخيل بناء حياة حتى بعد حدوث مخالفة هنا أو هناك، لكن الأطفال في الوقت الحاضر مقتنعون أنه بمجرد خروجك عن المسار المحدد لك، لا توجد فرصة ثانية. أعتقد أن هذا سبب كبير لانخفاض جرائم الأحداث“.

في حين أن القلق قد يحد من الجريمة، فقد أدى إلى ارتفاع في السلوكيات المقلقة الأخرى، بما في ذلك تجنب الذهاب إلى المدرسة وإيذاء النفس. علاوة على ذلك، يمكن أن يتصاعد هذا السلوك الناجم عن القلق إلى سلوك إجرامي خطير. يقول دوي أن هذا أصبح القوة الدافعة وراء جرائم الأحداث، ليحل محل التمرد ضد السلطة الأبوية أو المجتمع ككل.

يستشهد دوي بقضية طالب في المدرسة الثانوية طعن ثلاثة أشخاص بسكين في يناير/ كانون الماضي خارج جامعة طوكيو، حيث كان الطلاب الآخرون يتجمعون لدخول امتحانات القبول بالجامعة. قال الجاني للشرطة إنه محبط بسبب أدائه الأكاديمي الفاشل وقرر إحداث فوضى قبل أن ينتحر. يقول دوي: ”تصاعد قلقه بشأن المستقبل لدرجة أنه أخذه إلى الآخرين“. ”إنه تباين في إيذاء النفس“.

التفتت والعزلة

مصدر رئيسي آخر للقلق بين شباب اليوم هو علاقاتهم مع الأصدقاء والأقران. منذ عام 2000، سجلت دراسة استقصائية أجراها مكتب مجلس الوزراء لمواقف الشباب زيادة حادة في هذه المخاوف بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، مما عكس الاتجاه النزولي الذي شوهد في الثمانينيات والتسعينيات. يرى دوي أن هذا هو نتيجة أخرى للتحول من عصر الحراك التصاعدي والسعي الهادف إلى هضبتنا الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

يقول دوي: ”خلال سنوات النمو الاقتصادي، كان لدى كل شخص هدف أعلى كان يسعى لتحقيقه، حتى لو كانوا يتسلقون جبالًا مختلفة“. اليوم، مع الأهداف الأقل وضوحًا ومعايير الحكم في حالة تغير مستمر، ينظر الناس بشكل متزايد إلى جيرانهم للحصول على إرشادات حول كيفية التصرف. ”الكل يراقب الجميع بحثًا عن إشارات ويزداد قلقهم.“

يقول دوي ”يرافق هذا القلق نزعة واضحة نحو التشرذم والتفكك الاجتماعي. “منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حاول الناس تقليل ضغوط العلاقات الشخصية من خلال حصر تفاعلهم في مجموعة ضيقة من الأقران لديهم قيم متشابهة جدًا. في هذا العصر من التنوع المتزايد، يسعى الناس إلى الاستقرار والطمأنينة من خلال قصر تفاعلهم على دائرة مغلقة من الأصدقاء الذين يتشاركون نفس القيم ومستوى الدخل ونمط الحياة”.

لكن استراتيجية تقييد التفاعل الاجتماعي هذه تنطوي على مخاطر. ”في اللحظة التي يتم فيها رفضك من قبل مجموعة الأصدقاء المغلقة، تكون وحيدًا. من أجل الحفاظ على هذه العلاقات، عليك الامتثال، والخضوع بخنوع لضغط الأقران. وعندما لا تتمكن من التحدث بما يدور بذهنك مع أصدقائك، فإنك تشعر بالوحدة حتى في مجموعة“.

يشعر دوي بالقلق من أن جائحة كورونا قد أدت إلى تفاقم الاتجاه نحو التفكك الاجتماعي.

”في المدرسة، من الصعب الحفاظ على هذا النوع من التقسيم. تحصل على بعض الضوضاء من الخارج، وهذا يساعد في إثراء الحياة الاجتماعية للأطفال. ولكن منذ بداية الجائحة، تم تقليص ألعاب القوى والأنشطة الأخرى اللامنهجية بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص أقل للأطفال للقاء والتفاعل خارج المدرسة. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي الأداة الرئيسية للتواصل، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل انتقاء واختيار الأشخاص الذين تريد التفاعل معهم. ينتهي بك الأمر وحيدا منغلقا وبعيدا عن الجميع باستثناء مجموعة محددة. وبهذا المعنى، كان للجائحة تأثير غير متناسب على الشباب. وقد يكون من الصعب للغاية التخلص من العقلية التي تترسخ خلال فترة المراهقة“.

القدرية الجديدة

إن تزايد عدم المساواة في الدخل والتقسيم الطبقي الاجتماعي والاقتصادي جزء من المشكلة. يميل أطفال العائلات الأكثر ثراءً إلى الانجذاب نحو المدارس الثانوية التي ستمنحهم ميزة في القبول بالجامعات المميزة. نتيجة لذلك، لديهم القليل من الاتصال أو الوعي بالمراهقين من الخلفيات الأقل حظًا.

لقد ولّد هذا الوضع نوعًا من الحتمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما بين من هم أقل حظًا. خلال سنوات النمو والحركة التصاعدية، كان يُنظر إلى الإنجازات التعليمية والوظيفية على أنها مكافأة للجهود الفردية. اليوم، عندما يكون الترقي إلى أعلى هو الاستثناء بدلاً من القاعدة، يبدو أن نصيب الفرد في الحياة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف الثابتة لميلاد المرء. تتلخص هذه العقلية في الكلمة الطنانة oya-gacha - تقريبًا، ”يانصيب الوالدين“ - التي تحظى بشعبية من قبل الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي. يُشتق المصطلح من اسم آلة البيع التي تبيع ألعاب الكبسولة بشكل عشوائي على الأطفال، ويعبر المصطلح عن تصور مفاده أن النجاح أو الفشل يتم تحديده من خلال الخلفية العائلية للفرد، والتي لا يد للمرء فيها.

وينتهي الأمر بمثل هذه النزعة الجبرية إلى تفاقم الاتجاه نحو التشرذم والتفكك حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي. على نحو متزايد، يتحرك ”الفائزون“ و ”الخاسرون“ في يانصيب أويا-غاتشا في دوائر مختلفة تمامًا وينظرون إلى بعضهم البعض بلا مبالاة.

إن شباب اليابان ليسوا موحدين بأي حال من الأحوال في سلوكهم أو قيمهم. يتواجد رواد الأعمال والنشطاء الاجتماعيون المراهقون جنبًا إلى جنب مع المراهقين الذين يقصرون أنفسهم على الألعاب والمراسلة بين مجموعات صغيرة من الأصدقاء. لكن هناك القليل من التفاعل الثمين وسط هذا التنوع.

مسؤولية المجتمع

هل هناك أي طريقة لعكس الاتجاه نحو التشرذم والتفكك الاجتماعي؟

يقول دوي: ”نحن بحاجة إلى إنشاء أماكن عن عمد حيث يمكن للشباب من مختلف القيم ومستويات الدخل وأنماط الحياة الاختلاط الاجتماعي“. إنه يرى إمكانات في كودومو شوكودو اليابانية سريعة النمو، أو ”كافتيريا الأطفال“. بدأوا في فتح أبوابهم للشباب من جميع الخلفيات. كما أن بعضها ينتقل عبر الأجيال، ويوفر مكانًا يمكن لأفراد المجتمع المسنين التجمع فيه والاختلاط بالشباب. يشيد دوي بمثل هذه المبادرات ويدعو إلى توسيعها، مع التركيز بشكل خاص على المراهقين.

”ما لم يتعرف المراهقون على عوالم وأفكار أخرى من خلال التفاعل مع أشخاص مختلفين، فإن إحساسهم بما هو ممكن في الحياة يظل محدودًا. يتحمل المجتمع مسؤولية خلق بيئة يمكن للمراهقين من خلالها مواجهة عوالم مختلفة والشعور بالإلهام لتجربة شيء جديد بأنفسهم“.

المساعدة الاقتصادية للأسر المحتاجة جزء مهم من المعادلة، حيث يمكن للفقر أن يكون منعزلا. تعد المنح الدراسية الأكاديمية القائمة على الاحتياجات أمرًا حيويًا، بالطبع، لكن دوي يجادل بأن المساعدة غير المشروطة مهمة أيضًا.

يقول دوي إن ”بعض الأطفال يفتقرون إلى مصروف الجيب للمشاركة في النزهات الاجتماعية، لذلك يتم استبعادهم“. ”حتى المشاركة في الرياضات الجماعية ونوادي ما بعد المدرسة تتطلب موارد لا يملكها بعض الأطفال. يقرر الكثير أنه من الأسهل فقط عدم تكوين صداقات. وهذا يحد من فرصهم في الظهور ويقضي على دوافعهم“.

شباب اليابان الرافضين للتغيير

تم تخفيض سن التصويت في اليابان من 20 إلى 18 في عام 2016، لكن إقبال الناخبين بين 18 و19 عامًا كان مخيبا للآمال. كما يرى دوي، فإن المصدر الرئيسي لهذه اللامبالاة السياسية هو النفور من التغيير. نظرًا لعدم وجود سبب للاعتقاد بأن التغيير الاجتماعي سيحسن حياتهم، فإنهم ينظرون إليه بعين الشك والقلق. إذا كانوا يريدون تغيير العالم، فإنهم سيصوتون. إنهم لا يصوتون لأنه ليس لديهم دافع لتغيير الأمور. أولئك الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع يميلون إلى التصويت كمحافظين”.

في دراسة استقصائية لعام 2020 - 21 لطلاب المدارس الثانوية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة (أجرتها المؤسسة الوطنية لتعليم الشباب)، وافق 45.6٪ من المشاركين اليابانيين على العبارة، ”من الأفضل القبول الأشياء كما هي بدلاً من محاولة تغيير الوضع الراهن“- وهي أعلى نسبة مئوية بين البلدان التي شملها الاستطلاع. في استطلاع أجرته مؤسسة نيبون لعام 2019 على أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عامًا في تسعة بلدان، اعتقد 10٪ فقط من المشاركين اليابانيين (الأقل من بين جميع البلدان التي شملها الاستطلاع) أن الأمور ستتحسن في بلدهم، وأقل من 20٪ - وهو أدنى معدل إلى حد بعيد - يعتقدون أنهم هم أنفسهم يمكن أن يساهموا في التغيير الاجتماعي.

لدى دوي رسالة موجهة لشباب اليابان الراضين والمعارضين للتغيير.

”أريد أن أحذرهم من أنهم إذا ارتاحوا للوضع الراهن، فلن يتمكنوا من التكيف عندما يتغير الوضع الراهن. إنهم بحاجة إلى إدراك أن تجنب المخاطر يحمل مخاطره الخاصة“.

كما يحثهم على توسيع نطاق تفاعلهم الاجتماعي. ”الشباب اليوم يقولون إنهم يعرفون أنفسهم جيدًا، لكنهم مخطئون. نتعلم عن أنفسنا كبشر من خلال ردود أفعال الناس من حولنا. عندما تقتصر علاقاتنا على الأشخاص الذين يشبهوننا تمامًا، فإن كل ما نراه هو صورة طبق الأصل. نحن لا نلتقي أبدًا وجهًا لوجه مع ذات لم نواجهها بعد. من خلال استبعاد الأشخاص المختلفين عنك، فإنك تضيق آفاقك وتحد من إمكانياتك الخاصة في المستقبل “.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بقلم كيمي إيتاكورا من Nippon.com، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)