اليابان | انخفاض حالات الانتحار في اليابان بشكل طفيف في عام 2021

مجتمع 13/04/2022

انخفضت حالات الانتحار في اليابان بنسبة 0.4٪ في عام 2021 عن العام السابق، لكن معدل النساء ارتفع للعام الثاني على التوالي وظل مرتفعا بالنسبة للشباب.

بلغ إجمالي عدد حالات الانتحار في اليابان العام الماضي 21007 حالة، بانخفاض 74 حالة (0.4٪) مقارنة بعام 2020. وارتفع عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف شخص بنسبة 0.1 إلى 16.8 شخص. جمعت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية المعلومات بناءً على إحصاءات من وكالة الشرطة.

حسب السبب أو الدافع، احتلت ”القضايا الصحية“ المرتبة الأعلى كعامل مساهم في 9860 حالة انتحار (47٪). وتبع ذلك ”القضايا الاقتصادية/ المعيشية“ (3376) ثم ”القضايا الأسرية (3200)“.

وانخفضت حالات الانتحار بين الرجال للسنة الثانية عشرة على التوالي، بمقدار 116 حالة عن العام السابق، لتصل إلى 13939 حالة. لكن حالات الانتحار بين النساء ارتفعت للعام الثاني على التوالي بواقع 42 حالة لتصل إلى 7068 حالة. يُعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية هو آفاق التوظيف غير المؤكدة الناجمة عن جائحة كورونا المستمرة منذ أكثر من عامين. مقارنة بالعام السابق، حسب الفئة العمرية، كانت هناك زيادة قدرها 90 شخصًا في العشرينات من العمر (إلى 2611 شخصًا) و193 شخصًا في الخمسينيات (إلى 3618شخصًا). وشهد العام أيضًا ثاني أكبر عدد من حالات انتحار طلاب المدارس، بعد عام 2020، مع 473 حالة انتحار.

وكانت المحافظات التي سجلت أعلى معدلات الانتحار هي أووموري وياماناشي (كلاهما 23.7) ونيغاتا (21.3) واكاياما (21.1) وكوتشي (20.5). سجلت كاناغاوا وإيشيكاوا أدنى معدلات (كلاهما 13.2)، بينما كان معدل طوكيو 16.3.

تقول وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية إنه في كثير من الحالات يشعر الناس بأنهم مدفوعون لقتل أنفسهم بسبب القضايا الاجتماعية التي يمكن معالجتها، لذا فإن الحكومة تعزز تدابير الوقاية الشاملة من الانتحار التي تشمل الصحة والرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية والتعليم والعمل، وغيرها من المجالات. وقد أنشأت وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا خاصًا به خطوط هاتفية ساخنة وخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل لاين يوفر الموقع أيضًا معلومات سهلة الفهم حول الإجراءات الحكومية لمنع حالات الانتحار.

(النص الأصلي باللغة اليابانيةـ الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)