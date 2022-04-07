اليابان | تعرف على رامن فوكوشيما

تصنف مدينة كيتاكاتا التابعة لمحافظة فوكوشيما ضمن ”المراكز الثلاثة الأولى“ من بين أفضل المدن التي تقدم معكرونة رامن في اليابان، حيث تجتذب المعجبين من جميع أنحاء البلاد. كيف تمكنت كيتاكاتا وهي مدينة صغيرة نسبيًا من أن تصبح قبلة لعشاق الرامن؟ نستكشف هذا الأمر من خلال زيارة أشهر مطاعم الرامن في مدينة كيتاكاتا.

تقف كيتاكاتا جنبًا إلى جنب مع سابورو وهاكاتا كواحدة من أفضل ثلاث وجهات في اليابان لتذوق معكرونة الرامن الشهية.

وكيتاكاتا هي مدينة صغيرة تقع في منطقة أيزو الداخلية الجبلية بمحافظة فوكوشيما. في ذروة طفرة الرامن في الثمانينيات كان عدد سكانها حوالي 30 ألف نسمة، وعلى الرغم من انخفاض عدد السكان إلا أنها كانت تحتوي على أكثر من 120 مطعمًا للرامن، تقدم جميعها معكرونة لذيذة لا تقل في جودتها عما يمكن أن تجده في المدن الكبيرة. إلا أن سكان البلدة لديهم عادة مثيرة للدهشة تتمثل في تناول الرامن أول شيء في الصباح.



الطهاة مشغولون بتحضير الطعام داخل مطبخ مطعم باناي شوكودو الأكثر شهرة في مدينة كيتاكاتا، حيث يبدأ رواد المطعم في التدفق بدأً من السابعة صباحاً.

غينرايكين مبتكر المعكرونة المسطحة والمجعدة

غينرايكين مطعم صيني، يسوق لنفسه على أنه ”صاحب الطعم الأصلي للكيتاكاتا رامن“. حيث يقدم طبق المعكرونة ذو المظهر البسيط في حساء خفيف مع صوص الصويا ذو النكهة العميقة والذي يتشبث بشكل مثالي بالشعرية المجعدة متوسطة السماكة. يدعي عشاق الرامن أن كيتاكاتا رامن شيء يمكنك أن تأكله كل يوم دون أدنى شعور بالملل.



يقع متجرغينرايكين على بعد 6 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة كيتاكاتا.



رامن غينرايكين بنكهة صلصة الصويا الخفيفة الشهية.

افتتح مطعم غينرايكين في منتصف عشرينيات القرن الماضي، على يد مؤسسه السيد بان كينسي، وهو مهاجر صيني جاء إلى كيتاكاتا واستقر بها مع عمه، ولأنه لم يتمكن من العثور على وظيفة مناسبة، فقد قرر أن يبيع المعكرونة الصينية على عربة في الشارع. ومع تكرار التجربة والتعلم من الأخطاء، أستطاع أن يتوصل إلى طعم المعكرونة التي أعتاد على أكلها في الصين، وافتتح لاحقًا مطعم غينرايكين في مدينة كيتاكاتا.

كان بان هو أول من ابتكر معكرونة كيتاكاتا رامن المميزة، والتي تحتوي على كمية من الماء أكثر من أي معكرونة رامن أخرى. لم يبخل السيد بان في مشاركة وصفة كيتاكاتا رامن مع الأخرين، كما درب العديد من طهاة الرامن الذين افتتحوا بعد ذلك مطاعمهم الخاصة. كما قام مصنّعو المعكرونة أيضًا بإدخال بعض التعديلات على المعكرونة حتى تتناسب مع طريقة الأعداد المبتكرة من غينرايكين.



لافتة خارج مطعم غينرايكين تروي تاريخ المتجر.

شوربة صلصة الصويا اللذيذة من مطعم ماكوتو شوكودو

كما ذكرنا سابقاً، فإن معكرونة كيتاكاتا المسطحة تحتوي على نسبة ماء أعلى من معكرونة الرامن المتعارف عليها. وعلى الرغم من أن الحساء المالح شائع أيضًا، إلا أنها عادة ما تكون بنكهة صلصة الصويا. حتى أن بعض المطاعم تقدم الرامن في حساء بنكهة الميسو أو على هيئة معكرونة مبردة مع صوص للنقع. يشترك مطعم ماكوتو شوكودو مع مطعم غينرايكين أن كلاهما يقدم الرامن في حساء بنكهة صلصة الصويا، بينما يقدم مطعم باناي شوكودو الرامن في حساء بنكهة الملح، وتعد هذه هي المطاعم الثلاثة الأكبر في المدينة.



المعكرونة في ماكوتو شوكودو لها ملمس مطاطي لا يقاوم.



يقع ماكوتو شوكودو بالقرب من مكتب مدينة كيتاكاتا. يبدأ عشاق الرامن في الاصطفاف في الخارج حتى قبل ان يفتح المتجر أبوابه، وهو ما يحدث كل يوم امام مطعم باناي شوكودو ايضاً.

تأسس مطعم ماكوتو شوكودو في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي على يد السيدة صاتو أومى التي فعلت كل ما بوسعها للوصل إلى أفضل نكهة للرامن، حيث صنعت نسخة جديدة من صلصة الصويا مصنوعة من السردين الصغير المجفف ومرق عظام لحم الخنزير التي أصبحت النكهة المميزة للمطعم.

الحساء ذو مذاق قوي وعميق، لكنه في نفس الوقت منعش ويجعلك ترغب في تناوله كل يوم. يقوم المطعم بعرض حزم الرامن الغير مطبوخة بجوار ماكينة الدفع، فبالتأكيد هناك العديد من رواد المطعم الذين يرغبون في شرائه وطبخه بالمنزل.



مرق السردين المجفف مع لحم الخنزير في ماكوتو شوكودو هو توازن مثالي بين الخفة والثراء.

باناي شوكودو المعروف في جميع أنحاء اليابان

من بين المطاعم ”الثلاثة الكبرى“ في المدينة قد يكون باناي شوكودو هو الأكثر شهرة، حيث يتميز بتقديم طبق النيكو صوبا المكون من المعكرونة اللذيذة المغطاة بشرائح لحم بطن الخنزير المطبوخ.



نيكو صوبا الشهيرة من باناي شوكود مع التشاشو الخفيف المثير للدهشة الذي يذوب في الفم.



مطعم باناي شوكودو، يقع على الناحية الأخرى من مكتب مدينة كيتاكاتا

في عام 1958 أسس السيد باناي شينجو مطعم باناي شوكودو في مدينة كيتاكاتا. الحساء المالح الذي يتم تقديمه هنا يعتمد على عظام لحم الخنزير، ويقدم مع التشاشو ”لحم الخنزير المنقوع في صلصة الصويا ممزوجًا بالسكر والخمور والتوابل ومطهو على نار طبيعية هادئة أو على البخار“. الأومامي المصنوع من الملح والمرق يتميز هو الأخر بطعمه الحاد، لكن نكهة الحساء الخفيفة تجعل منه الطبق المثالي لتناوله مع التشاشو والمعكرونة اللذيذة.

في عام 1988 أنشأ السيد باناي سلسلة مطاعم كيتاكاتا رامن باناي، وهي عملية امتياز تديرها شركة مينشوكو ولديها الآن أكثر من 60 فرعً في اليابان، خاصة في منطقة طوكيو، وكذلك في الولايات المتحدة، والتي انتشر فيها اسم وطعم كيتاكاتا رامن على نطاق واسع.



يعد الحساء المملح الذهبي في باناي شوكودو نقطة جذب رئيسية للزوار، حيث يأتي الكثير منهم إلى كيتاكاتا خصيصًا لتناول هذا النوع من الرامن.

يفتح كل من باناي شوكودو وماكوتو شوكودو أبوابهما كل يوم في تمام الساعة السابعة صباحًا، وفي ذلك الوقت يكون الزبائن في الخارج قد بدأوا في الاصطفاف خارج المطعم.

يقول باناي شوايتشي ”أستيقظ مبكراً عند الفجر لتحضير وجبة الفطار لأطفالي، وعندما يرى المارة الأضواء من الخارج يقرعون علينا الباب ويسألون هل انتم مستعدون لتقديم الطعام الآن؟ أو متى يمكننا الدخول وتناول الطعام؟ “ بعض العملاء هم من عمال المصانع الذين يعملون في الليل ويعودون إلى منازلهم في الصباح. وبعضهم أيضاً من عمال المزارع الذين يرغبون في تناول وجبة رامن في الصباح قبل الذهاب إلى الحقل. ومن هنا نشأت عادة أتناول وجبة الرامن في الصباح.



باناي شوايتشي، الجيل الثاني من ملاك باناي شوكودو

مصدر المياه النقية

أصبح كيتاكاتا رامن اسمًا مألوفًا في اليابان بفضل تاريخ وثقافة مدينة كيتاكاتا بشكل أساسي، بالإضافة إلى الهوية المميزة للسكان المحليين.

يعود اسم كيتاكاتا إلى عصر إيدو ”1603-1868“ حيث كانت المدينة تقع في الجزء الشمالي ”كيتا“ التابع لعشيرو إيزو. كان الناس في كيتاكاتا أصحاب أعمال، وأنشأ العديد منهم شركات لصنع الساكي أو صلصة الصويا أو الميسو، وكذلك المنتجات المخمرة التي تعتمد على المياه الصالحة للشرب، لذلك استفادوا من التدفقات الصافية المتدفقة من جبل ليدي القريب. ينتج الماء الجيد طعمًا رائعًا للساكي وصلصة الصويا، كما استفادوا منها في صناعة معكرونة كيتاكاتا التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

سبب آخر لوجود كيتاكاتا رامن، وهو وجود مصانع تخمير محلية لصلصة الصويا. يحرص مشغلو مطاعم الرامن على السرية التامة فيما يتعلق بصلصة الصويا التي يستخدمونها، مما يؤثر على نكهة الحساء والتشاشو الذي يقدمونه. وهو ما يعطي محلات الرامن مذاقها المميز - وهذا هو سبب ازدهار العديد منها في كيتاكاتا.



مطعم واكاكي شوتن، المشهور بصلصة الصويا والميسو، يقع في قلب شارع ريترو العامر بالمتاجر. يفتح المطعم مخزنه المبني من الطوب وغرفة جلوس مفروشة بحصير التاتامي لأستقبال الجمهور.



يُطهى تشاشو الباني ببطء في صلصة الصويا.

مدينة المستودعات والمعكرونة

حتى قبل الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها المدينة من خلال الرامن، كانت كيتاكاتا في السبعينيات وجهة سياحية هامة، وكانت تشتهر أيضاً بكثرة المخازن والمستودعات.

التغطية التليفزيونية ومعارض الصور التي تعرض العديد من الكورا ”المستودعات“ في كيتاكاتا والتي يستخدمها صانعو مشروبات الساكي وصلصة الصويا، أثارت الاهتمام بالمدينة وجذبت السياح تدريجيًا. وفي محاولة لتشجيع السياحة، نظمت دائرة التجارة والسياحة في المدينة شراكة مع مجموعة مجلة السياحة في عام 1983 التي بدأت تعرض متاجر الرامن المحلية الشهيرة.

نتيجة لذلك ازداد اهتمام وسائل الإعلام بالمدينة، وحدثت طفرة في السياحة. وبالصدفة في نفس الوقت تقريبًا بدأت باناي شوكودو في إنشاء سلسلة مطاعم كيتاكاتا رامن باناي، مما ساعد في وضع اسم المدينة على الخريطة.



”ضريح كيتاكاتا رامن“ في منطقة التسوق ريترو يوكوتشو

مع تدفق الكثير من الناس إلى كيتاكاتا من أجل الأستمتاع بوجبة الرامن، لعبت رامن كاي وهي جمعية للأعمال المرتبطة بالرامن، دورًا رئيسيًا في وضع المدينة على خارطة المدن التجارية. بدأت هذه الجمعية في عام 1987 باشتراك 40 مطعم من مطاعم الرامن و 5 مصانع معكرونة كأعضاء. أثبتت ”خريطة الرامن“ التي تُظهر مواقع المتاجر الأعضاء في الجمعية أنها تحظى بشعبية كبيرة بين رواد المدينة الذين يطوفون على عدة مطاعم رامن في اليوم الواحد للاستمتاع بالنكهات المختلفة.



علم الجمعية ذو اللون الأزرق يرفرف خارج متجر شنغهاي، أحد المتاجر الأعضاء في الجمعية

ولكن يبدو أن الطفرة التي جلبت الكثير من الزوار إلى كيتاكاتا دفعت بعض المتاجر إلى تخفيف تركيز المرق حتى يكفي لصناعة المزيد منه للزبائن، مما تسبب في إزعاج السكان المحليين الذين اشتكوا من أن ”الحساء طعمه خفيف“ أو أن ”المرق فاتر“ أو أن ”المعكرونة أصبحت رطبة“. حثت منظمة رامن كاي أعضاءها على التمسك بمعايير الجودة، على سبيل المثال من خلال إغلاق أبوابهم مبكرًا إذا نفد الحساء أو المعكرونة، وكذلك الاهتمام بالصحة العامة.

بفضل جهود جمعية رامن كاي تمت حماية علامة كيتاكاتا التجارية وضمان شعبيتها الدائمة، الأمر الذي أسعد عشاق الرامن.



وُلدت كيتاكاتا رامن بفضل بان كينساي الذي طور رامن كيتاكاتا ذو الشعرية المسطحة والذي يحتوي على نسبة عالية من الماء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم إعداد التقارير والنصوص والصور بواسطة Nippon.com، بالتعاون مع جمعية السياحة والمنتجات في كيتاكاتا)