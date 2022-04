اليابان | أوسكار 2022.. تعرف على الفيلم الياباني «قودي سيارتي» الفائز بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية

يتّبع فيلم (Drive My Car) (قودي سيارتي) لمخرجه (ياماغوتشي ريوسكى) منهجًا فريدًا في صناعة الأفلام من خلال حبكة درامية قوية تتحدث عن الخسارة والأمل. وقد حصل الفيلم على أربع جوائز في مهرجان كان السينمائي في عام 2021، وهو الآن من الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار في أربع فئات. ويتناول هنا أستاذ دراسات الأفلام ميؤرا تيتسويا بالتحليل نهج المخرج ويسلط الضوء على بعض العناصر التي جعلت فيلمه جذابًا للغاية للجماهير والنقاد في جميع أنحاء العالم.

ما الذي يفسر النجاح العالمي الملحوظ الذي حققه فيلم (Drive My Car) (قودي سيارتي) لمخرجه (ياماغوتشي ريوسكى)؟ فقد حصل الفيلم في عام 2021 على أربع جوائز في مهرجان كان السينمائي، من بينها أفضل سيناريو، وهو بذلك يكون أول فيلم ياباني يفوز بهذه الجائزة على الإطلاق. وأعقب ذلك المزيد من الجوائز في احتفال جوائز غولدن غلوب والجمعية الوطنية لنقاد السينما بمقرها بالولايات المتحدة، وتكلل نجاح الفيلم بالإعلان في الثامن من فبراير/ شباط الماضي عن ترشحه لأربع جوائز أوسكار. وهو الآن في السباق ليصبح أول فيلم ياباني على الإطلاق يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم. الأمر الذي جعل من كل هذه الإشادات العالمية مسألة أثارت دهشة الكثير من الناس.

في هذه المقالة، أود أن ألقي نظرة على العوالم الخيالية التي يصورها هاماغوتشي في أعماله، وأطرح بعض العوامل التي أعتقد أنها تكمن وراء نجاح فيلم (Drive My Car).



الملصق الدعائي للفيلم الياباني. (الشركة المنتجة لفيلم Drive My Car 2021)

مستوحى من أفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية

ربما يكون السبب الرئيسي لتقبل أعمال هاماغوتشي بشكل جيدًا من قبل السينمائيين والنقاد وزملائه المخرجين في جميع أنحاء العالم هو النهج الطموح الذي يضفيه على صناعة أفلامه، وهو يفعل ذلك في ظل احترامه لتاريخ السينما وأعمال الأجيال السابقة من المخرجين.

فقبل البدء في مشروعه الجديد، ذكر هاماغوتشي بأنه يحب استحضار (ريو برافو)، فيلم الويسترن الكلاسيكي (الغرب الأمريكي) لعام 1959 من إخراج هوارد هوكس. ففيلم ريو برافو هي تحفة فنية مصنوعة بعناية، حيث توجد كل التفاصيل لسبب ما. وبالطبع، Drive My Car لا ينسخ فيلم هوكس بشكل مباشر. ولكن، على سبيل المثال، في المشاهد التي يتحدث فيها بطل الفيلم كافوكو يوسوكي (الذي يؤدي دوره الممثل نيشيجيما هيديتوشي) مع واتاري ميساكي (التي تلعب دورها ميؤرا توكو)، الشابة التي تعمل كسائقة، عن ماضيهم المؤلم، يحرص المخرج على تجنب أي تلميح عن الميلودراما أو النزعة العاطفية. حيث يتم التعبير عن المشاعر المعقدة، أو صياغتها ضمنيًا، من خلال مشاهد بسيطة. ففي أحد المشاهد، يرمي كافوكو ولاعته إلى واتاري. تلتقطها بشكل متمرس وتشعل سيجارتها. إنها لحظة خاطفة ولكنها تحمل فيض عاطفي. مثل هذه المشاهد تستدعي إلى الأذهان الأجواء الجمالية والوفرة الحسية في أفلام الغرب الكلاسيكي.

واستوعب هاماغوتشي دروسًا في صناعة الأفلام التي تركز على الاهتمام بالتفاصيل من أساتذة سابقين. والمخرج هوكس ليس سوى مثال واحد من ضمن الكثيرين. فمن بين المخرجين اليابانيين، استفاد هاماغوتشي بشكل كبير من أعمال أسلافه مثل أوزو ياسوجيرو، ميزوغوتشي كينجي، ناروسى ميكيو، ماسومورا ياسوزو، سوماي شينجي، وكوروساوا كيوشي، الذي تتلمذ على يده في جامعة طوكيو للفنون. ولا شك أن تأثير أسلافه هو جزء مما اكتشفه عشاق الأفلام حول العالم في أعمال هاماغوتشي. فلقد قام بدراسة تاريخ التعبير السينمائي، وهو يهدف إلى البناء معتمدًا على الماضي بحيث يخطو بالفن خطوة إلى الأمام وفي اتجاه جديد. وهذا الأمر يجعله مؤلفًا ومبدعًا طموحًا من النوع الذي أصبح نادرًا وجوده في السنوات الأخيرة.

سر الأداء المتميز

تتميز أفلام هاماغوتشي بكونها ممتعة ومسلية أيضًا. فلا يوجد بها أي من التكلف أو الحشو غير مبرر الذي يمكنه أحيانًا أن يفسد متعة العمل الطموح الواعي بذاته. وقد ظهر ذلك جليًا بشكل خاص في فيلمه الآخر (Wheel of Fortune and Fantasy) أو (ما بين الحظ والخيال) إنتاج عام 2021، والذي كان مشبعًا بأحاسيس رقيقة غير متكلفة. وفكرة أن أفلام هاماغوتشي مستوحاة من دراسة دقيقة للتعبير السينمائي لا ينبغي أن تعطي انطباعًا بأنها تعليمية مملة أو تتميز بنوع من الانغماس الاستبطاني الذي قد يحد من جاذبيتها لعشاق السينما المتشددين. وفي الواقع، تتمتع أفلام هاماغوتشي بجاذبية كبيرة، تكاد تكون عالمية.

وأحد عوامل الجذب هذه، كما أعتقد، يكمن في قراره الفني بإلقاء الضوء على سؤال أساسي في عمله، يمكن القول في الواقع بأنه أصبح أحد الركائز الثابتة في صناعة أفلامه، ألا وهو ”ما السر وراء الأداء المميز؟“ وهذه مسألة مثيرة للاهتمام لأي شخص. فكل يوم تقريبًا، نشاهد العديد من الممثلين وهم يؤدون الأدوار في الأفلام والمسلسلات. وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا الأداء مؤثرًا للغاية؛ وفي أوقات أخرى يكون نمطي وصعب الإقناع. إذن، ما السر وراء الأداء الجيد؟ هل يمكنه أن ينجح في استخلاص تفرد الحياة البشرية والتعبير عن المشاعر المعقدة التي يصعب وصفها بالكلمات؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما السبيل لتحقيق هذه الغاية؟ ومن ثم نجد أن أفلام هاماغوتشي تدفعنا إلى التفكير في هذه الأسئلة المحورية حيال العمل الفني، وهذا على الأقل جزءًا مما يجعل عمله جذابًا على مستوى العالم.

ولا يمكن لصانعي الأفلام التحايل على المشاهد عندما يتعلق الأمر بجودة الأداء، حيث يسارع الجمهور في اكتشاف أي تزييف. فمهما كان الفيلم مسلحًا جيدًا بالنظرية والأفكار، فإنه سيخسر معركته إذا كانت المشاهد التي تم تصويرها بالكاميرا تفتقر إلى الاقتناع. وأفلام هاماغوتشي هي نتيجة لعملية مستمرة من التجربة والخطأ، تم تنفيذها في سياقات مجهدة، وهذا ما يجعلها مثيرة للغاية.

تصوير المشاعر الحقيقية

بدء شغف هاماغوتشي وطموحه في أن يصبح صانع أفلام مع مشاهدته لفيلمٍ واحد بالتحديد وهو: (Husbands) أو الأزواج من إنتاج عام (1970) لمخرجه جون كاسافيتس. والفيلم ليس معروفًا بالأخص في اليابان، حيث لم يعرض في دور العرض السينمائي ولم يتم إصداره على أقراص DVD أو أي وسائط أخرى. وكان كاسافيتس ينتقد أفلام هوليوود السائدة آنذاك التي تهون من شأن التعقيد المتأصل للواقع البشري وتقديمه كشيء سطحي، وغير مثير للاهتمام بالنسبة له. فإلى جانب عمله كممثل، جمع مجموعة من الأصدقاء الذين شاركوه طموحه في صنع عمل من نوع مختلف. وعكفت هذه المجموعة على مشروعهم الخاص على مدار الساعة. وكانت النتيجة نهجًا جديدًا ونوعًا مختلفا تمامًا من الأفلام. إلا أن الجمهور وجد صعوبة في استقبال واستحسان التوجه الصادم الجديد الذي حملته أفلامه، ولم يجد كاسافيتس أبدًا نجاحًا تجاريًا كمخرج، لكن أعماله لاقت صدى لدى مجموعة من المعجبين المتحمسين.



المخرج السينمائي ياماغوتشي ريوسكى. (الشركة المنتجة لفيلم Drive My Car 2021)

ومستلهمًا رؤيته من أفكار المخرج كاسافيتس، كان أحد أكبر اهتمامات هاماغوتشي منذ بداية حياته المهنية هو كيفية تشخيص صورة مقنعة للعواطف من خلال أدوار الممثلين. وقد كرس حياته المهنية منذ ذلك الحين لإيجاد الأساليب التي تسمح له بتحقيق نوع الأداء الذي يصبو إليه. ويمكن رؤية بكورة ما كان يسعى إليه في أفلام مثل (Passion – العاطفة) من إنتاج 2008، (Shinmitsusa – الحميمية) إنتاج 2012، و(Happy Hour – الساعة السعيدة) من إنتاج 2015 والذي تم تصويره في مدينة كوبى، واستغرق الانتهاء منه قرابة العامين، حيث أقام ورشة عمل طويلة المدى لم يكن لدى المشاركين فيها خبرة سابقة في التمثيل. وكانت مدة الفيلم النهائية 5 ساعات و 14 دقيقة. وقد ذكر هاماغوتشي بأن فيلمه (Happy Hour) كان بمثابة النسخة المؤنثة من فيلم (Husbands – الأزواج)، ولفترة من الوقت ظل عنوان الفيلم (Brides – الزوجات).

ويطرح فيلم Drive My Car أيضًا التساؤل عن ماهية الأداء وكيف يمكن تصوير التوتر المستمر للعواطف المعقدة التي تحدث داخل أي إنسان. والنتيجة هي التعمق الشديد، البعيد كل البعد عن التسطيح والبساطة التي انتقدها كاسافيتس. وفي الوقت نفسه، يبدأ الفيلم في تحليل الأسئلة الصعبة من موقع المساواة والانفتاح مع الجمهور. وهاماغوتشي لا يستعرض أو ينغمس في الظلامية. فهو يثق في مشاهديه ويدعوهم للتفكير في الأسئلة المطروحة معًا. ومن هذا المنطلق، يعتبر الفيلم ”مناسبًا للجمهور“ بشكل ملحوظ.

وفي الفيلم، يلعب نيشيجيما هيديتوشي دور المخرج المسرحي كافوكو يوسوكى، الذي هو نفسه مهووس بمسألة معنى تقديم الأداء المسرحي. ويمثل أسلوب التمثيل ونوع الأداء التي يحاول كافوكو انتزاعه من ممثليه في الفيلم نفس نوع البحث الفني الذي انطلق فيه هاماغوتشي في فيلمه (Happy Hour) وأفلام أخرى. حيث يشارك المخرج بجرأة مع الجماهير الرحلة التي يقوم بها هو وممثلوه والأسئلة التي يأملون في الإجابة عليها من خلال عملية صنع الفيلم.

التنوع وصناعة الأفلام

ربما يكون سبب آخر لتلقي فيلم Drive My Car لمثل هذا الإشادة الدولية مسألة تتعلق بالحالة المزاجية المعاصرة والتحرك نحو تبني قيمة التنوع. فما الذي يمكن أن يفعله الفيلم كعمل فني لمكافحة موجة الإقصاء والشوفينية (الاعتقاد المغالي والتعصب) حول العالم؟ ففي النصف الثاني من الفيلم، يجتمع ممثلون من خلفيات مختلفة للتدرب على مسرحية (الخال فانيا) للأديب الروسي تشيخوف وتقديمها على خشبة المسرح، وكل منهم يتحدث بلغته الأم. ومنهم إمرأة واحدة تستخدم لغة الإشارة. وليس صعبًا أن نتخيل كيف أن مثل هذا العنصر من القصة، الذي يبدو بشكل لا لبس فيه أنه يستمد الطاقة والقوة من التنوع، ربما يكون قد جذب النقاد في مناخ اليوم السينمائي.



الإنتاج متعدد اللغات لشخصية الخال (فانيا) الذي هو محور النصف الثاني من الفيلم (على اليسار) واثنين من أعضاء فريق التمثيل: على اليسار في الصور اليمنى، جانيس من تايوان (تلعب دورها سونيا يوان) ويونا من كوريا، التي تتواصل باستخدام لغة الإشارة (يلعب دورها بارك يو ريم). (الشركة المنتجة لفيلم Drive My Car 2021)

ويعترف الفيلم بالفعل بقيمة التنوع. ولكن الأمر لا يأتي ببساطة من مجرد عرضه لدراما متعددة اللغات كجزء من السرد. فالدراما الحقيقية تظهر لأنها مبنية على أساس عمل شاق قام من خلاله المخرج بتدريب نفسه على التواصل مع ممثلين من خلفيات لغوية مختلفة وفهم كيف يعبرون عن أنفسهم من خلال أصواتهم وأجسادهم. وهذا الأمر تطلب من هاماغوتشي إعادة تشكيل نهجه في الأداء والتوجيه على مستوى عميق. ولقد ذكر قائلًا أنه لصناعة فيلم Drive My Car، بما في ذلك الجزء الدرامي، كان من الضروري إجراء إعادة تفكير أساسية للنظام المستخدم لإنتاج الفيلم بالتعاون مع المنتج والمخرجين المشاركين معه، لا سيما فيما يتعلق بطريقة تخصيص الوقت (وفي بعض الأحيان محاربة تقاليد صناعة الأفلام اليابانية).

ونتيجة لذلك، يتجاوز الفيلم وجود التنوع كأحد موضوعاته لإظهار أن صناعة الأفلام نفسها يمكن أن تكون متنوعة ومختلفة (لا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين المخرج والممثلين). وإذا احتضن الفيلم هذا التنوع، فإنه يقدم ذلك على مستوى عميق. وأظن أن هذا هو أكثر ما أثار إعجاب صانعي الأفلام والنقاد وفاجأهم في جميع أنحاء العالم. إنه يوضح أن الأداء والإنتاج يمكن أن يكونا مصدرًا للتنوع. وفي Drive My Car، يوضح هاماغوتشي أن النهج الجديد لعملية الإنتاج تجعل من الممكن إنشاء نوع مختلف من الأفلام.

الانهيار والتعافي

لماذا ظهر كاتب مثل هاماغوتشي في اليابان في هذا التوقيت؟ أود هنا أن أنهي هذه المقال من خلال النظر في بعض الأسباب المحتملة، بما في ذلك خلفية المخرج. فلقد ولد هاماغوتشي في عام 1978. وبحلول الوقت الذي تخرج فيه من الجامعة وكان مستعدًا لبدء حياته المهنية، انتهت سنوات الازدهار ودخل الاقتصاد الياباني فترة من الركود المزمن المستمر. ولقد عايش أبناء جيل هاماغوتشي زلزالين كبيرين وشهدوا انهيار الوعد بالأمن والازدهار المتزايد الذي اعتبرته الأجيال السابقة أمرًا مسلم به.

عامل مهم آخر هو ثلاثية الأفلام الوثائقية التي أخرجها هاماغوتشي في منطقة توهوكو في السنوات التي أعقبت زلزال شرق اليابان المدمر في مارس/ آذار 2011: وهي (Nami no oto) (أصوات الأمواج) إنتاج 2012، (Nami no koe) (رسائل من الأمواج) من إنتاج 2013، و (Utau hito) (الراوي) إنتاج 2013. وفي هذه السلسلة من الأفلام الوثائقية المروعة، أخذ هاماغوتشي موضوع التدمير والتعافي وجعله ينساق بداخله. وكجزء من عملية التعافي من التدمير الذي كان أمرًا يمثل واقعًا يوميًا، يلقي الناس أحيانًا نظرة جديدة على العالم من حولهم ويجدون لمحات وبشائر لإمكانيات جديدة. ولعدة سنوات، استخدم هاماغوتشي عمله لتصوير هذا النوع من الأمل المعاصر. وفيلم Drive My Car يمثل أحدث نقطة وصول في مسار هذه الرحلة حتى الآن.

وكما أكد هاماغوتشي بنفسه مرارًا وتكرارًا، فإن زخم فيلم Drive My Car يأتي من القصة الأصلية للكاتب (موراكامي هاروكي)، مع تركيزها على الندم والمواساة والتعافي من الصدمة العاطفية. فبينما تستند بشكل أساسي إلى القصة التي تحمل الاسم نفسه، فهي تأخذ عناصر من أعمال أخرى. لكن تأثير تجارب هاماغوتشي الخاصة في منطقة توهوكو المدمرة وصدى الأسئلة المطروحة في القصة التي تطارده هي أيضًا جزء مما يجعل الفيلم عمل مقتبس ناجح على الشاشة. فبعد النهايات المأساوية، كيف تلتئم الجراح، وكيف يمكننا أن نرى الأمل من جديد؟ هذه هي الأسئلة الجوهرية التي يطرحها هاماغوتشي في عمله. ولا شك في أنها فاجأت الجماهير بقوة خاصة الآن، مع توقف الحياة اليومية العادية في ظل اجتياح فيروس كورونا.

إن فيلم Drive My Car ليس مجرد نموذج رائع على صناعة الأفلام. فهو ينجح في التصوير والتعبير عن شيء عميق داخل اللحظات المعاصرة. ولهذا السبب، ربما يظل في ذاكرة التاريخ لفترة طويلة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: الممثلان نيشيجيما هيديتوشي (على اليسار) و ميؤرا توكو. الحقوق: الشركة المنتجة لفيلم Drive My Car 2021)