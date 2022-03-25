اليابان | تعرف على فن الخزف الياباني

صناعة الخزف في اليابان من أقدم الصناعات في العالم، وقد شهدت الكثير من التطور والتنوع على أيدي فناني الخزف على مر العصور. وتفتخر اليابان بالعديد من أنماط الفخار والخزف التي تعود إلى العصور القديمة. وترتبط خصائص وتاريخ تقاليد الصناعات الخزفية المختلفة ارتباطًا وثيقًا بأنماط حياة الناس، مما يخلق قصة فريدة لكل منطقة.

للخزف الياباني تاريخ طويل يعود إلى ما قبل 13,000 عامًا، حيث الأواني الفخارية في فترة عصر جومون ما قبل التاريخ. ويشير اسم (جومون) نفسه، والذي يعني ”الزخرفة الحبلية“ ، إلى تصميم الأواني التي يرجع تاريخها إلى هذا العصر. ولقد حظيت الأواني الفخارية في عصر جومون مؤخرًا باهتمام متجدد نظرًا لأشكالها الفريدة والجانب الروحي المتعلق بها وإحساسها القوي بالمكان.



تماثيل (دوغو) من عصر جومون المعروفة باسم فينوس جومون (على اليسار) والإلهة المقنعة. تم التنقيب عن القطع الخزفية في محافظة ناغانو. (جيجي برس)

الفخار والخزف

يصنع الخزف من مواد خام مثل الطين وحجر الفخار، والذي يحتوي على مكونات ذات خصائص تشبه الزجاج. ويتم استخدام الطين لعمل أشكال مختلفة يتم تجفيفها بعد ذلك. ويمكن تقسيم المنتجات المصنوعة بشكل عام إلى فئتين: الفخار والخزف. ويصنع الفخار من الطين المحروق في درجة حرارة أقل من الخزف. وبشكل عام يكون أكثر سمكًا وله مظهر أكثر دفئًا من الخزف. وفي الوقت نفسه ، يعتبر طين الخزف دقيق الحبيبات ويحتوي على الكوارتز والفلسبار، مما يكسبه خصائص تشبه الزجاج. وبعد وضعه في الأفران، يكون الخزف شديد الصلابة ويمكن صنعه بسمك أرق بكثير من الفخار. ويتميز كل من الفخار والخزف بأنماط فريدة خاصة بكل منهما، مع زخارف تضمن الرسم بالفرشاة وأنواع مختلفة من الطلاء الزجاجي والتصميمات المنزلقة المصقولة والأنماط الممشطة والمتموجة.

التراث الياباني: الأفران الستة القديمة

ازدهر إنتاج الخزف في اليابان بشكل خاص من أواخر عصر هييآن (794-1185) إلى عصر موروماتشي (1336-1568). وعلى الرغم من إنشاء الأفران في مناطق في جميع أنحاء اليابان، إلا أنه كانت هناك ست مناطق ازدهرت كمنتجة للآواني الفخارية. وهم: بيزين (محافظة أوكاياما)، تامبا (محافظة هيوغو)، شيغاراكي (محافظة ساغا)، توكونامي وسيتو (كلاهما في محافظة آيتشي)، وإتشيزن (محافظة فوكوي). وتُعرف مجتمعة باسم الأفران الستة القديمة، وفي عام 2017 تم تصنيفهم كمواقع للتراث الياباني.



قنينة ساكى غير مزخرفة من منتجات منطقة (بيزن) (على اليسار) متأثرة بطلاء خشب الدردار الطبيعي وعلامات الفرن الخشبي. والصورة على اليمين جانب أحد الطرق الضيقة من فخار منطقة (سيتو) مع دعامات مصنوعة في الأفران مثبتة في الحائط. (بيكساتا)



تماثيل تانوكي (كلب الراكون الياباني) من منتجات منطقة شيغاراكي. كانت تتميز بالطمي الجيد، واشتهرت بصناعة قرميد الأسقف (بيكساتا)

الخزف ومراسم تقديم الشاي

تُستخدم المنتجات الفخارية الفريدة من نوعها في التقاليد اليابانية في مراسم حفل الشاي، الذي أتقنه المُعلم (سين نو ريكيو) في أواخر عصر موروماتشي. ويشمل ذلك الأواني المخصصة والمزهريات والأوعية الريفية مثل أدوات (راكو) وأواني (أوريبى). ولقد قام القائد الحربي تويوتومي هيديوشي، وهو عاشق لمراسم حفل الشاي، بإحضار الخزافين الكوريين عندما غزا شبه الجزيرة الكورية في أواخر القرن السادس عشر. وقاموا بإنشاء أفران في كيوشو وصنعوا أواني الشاي.

ومنتجات إيماري – وهي نوع من المنتجات الخزفية تم صنعها في السابق في بلدة أريتا بمحافظة ساغا، والتي تشتهر الآن بأواني أريتا – تمثل قيمة عالية كتحف فينة بالنسبة لجامعي المقتنيات في جميع أنحاء العالم. ولقد احتفلت بلدة أريتا بالذكرى السنوية الـ 400 لبداية صناعة المنتجات في عام 2016. وواحدة من أشهر أنواع منتجات أريتا هي الـ (كاكيمون)، والتي تتميز بزخرفة المينا المتلألئة المتناسقة مع البورسلين الأبيض.

ومن أواخر عصر أزوتشي-موموياما (1568-1603) إلى أوائل فترة عصر إيدو (1603-1868)، مارس الخزافون مهاراتهم الفنية في السعي وراء الجمال. ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا، ظهرت كميات كبيرة من المنتجات الخزفية المزينة بزخارف رائعة.



خفق الشاي في وعاء خلال مراسم حفل الشاي. (بيكساتا)



طبق من منتجات بلدة أريتا يتم إصلاحه باستخدام تقنية (كينتسوغي) ، وهي تقنية يتم فيها إصلاح الفخار المكسور بالورنيش الممزوج بمسحوق الذهب. (بيكساتا)

ومن القرن الثامن عشر فصاعدًا، انتشرت تقنيات منتجات أريتا إلى أماكن أخرى مثل كيوتو وكوتاني وسيتو. ومن أوائل عصر ميجي (1868-1912)، أصبح الأثرياء المتحمسين الذين لعبوا دورًا محوريًا في عالم حفلات الشاي، مثل رجل الأعمال نيزو كايتشيرو (الذي تمثل مجموعة مقتنياته أهم القطع في متحف نيزو) وتاجر الحرير هارا سانكي (مصمم حديقة سانكي– حديقة تقليدية على الطراز الياباني–)،بمثابة رعاة دعموا انتشار الثقافة اليابانية في مختلف الأرجاء.

الفخار على طراز مينغي

وفي العصر الحديث، دافع ياناغي سويتسو (1889-1961) وهمادا شوجي (1887-1978) وكواي كانجيرو (1890-1966) والإنجليزي برنارد ليتش (1887-1978) عن حركة مينغي (حركة فنية)، وهي التي ركزت على الجمال الفني العملي والحرف اليدوية المستخدمة في الحياة اليومية والتي صنعها حرفيون مجهولون. ولقد اكتسبت هذه الحركة زخما تدريجيا مع مرور الزمن.



أواني من بلدة أونتا بمحافظة أويتا، تتميز بتقنية (توبي-غانا) أو النسيج المموج

وإحدى مناطق إنتاج الفخار التي حظيت بالاهتمام على الصعيد الوطني بسبب حركة مينغي الفنية هي بلدة أونتا في مدينة هيتا بمحافظة أويتا. ولأكثر من 300 عام، نقل الخزافون في أونتا أسرارهم إلى واحد فقط من أبنائهم. وقد أدى ذلك إلى استمرارية بقاء الأفران؛ حتى يومنا هذا، وفقط ورش الفخار العشرة الأصلية لا تزال تواصل نشاطها. وفي عام 1995، صنفت الحكومة اليابانية صناعة أواني أونتا كممتلكات ثقافية غير ملموسة.

الفخار في وقتنا الحاضر

وخلال سنوات النمو الاقتصادي التي أعقبت الحرب، مكَّن الازدهار المالي الناس من اقتناء الخزف والمنتجات الفنية. وبعد انفجار الفقاعة الاقتصادية في اليابان في أوائل التسعينيات، ازدادت شعبية الفخار الأكثر ملاءمة لحياة الناس اليومية.

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك تنوع متزايد بين الناس الذين يصنعون الفخار. فالأواني المستخدمة في الحياة اليومية أمر شائع أيضًا بين جيل الشباب.

ومرتين كل عام، في مايو/ آيار وأكتوبر/ تشرين الأول، تقام معارض الفخار في مناطق إنتاج الفخار في جميع أنحاء اليابان. وفيها يجد الزوار فرصة لشراء منتجات جيدة وكذلك لقاء الخزَّافين أنفسهم. والمعارض الثلاثة الرئيسية للفخار في اليابان مخصصة لمنتجات مينو (محافظة جيفو)، ومنتجات إيماري أو أريتا، ومنتجات سيتو. ويخطط عشاق الخزف لرحلات للاستمتاع بأسلوب الفخار والتاريخ الخاص بتلك المناطق، فضلاً عن المأكولات المحلية.



يقام معرض هيماتسوري للفخار في كاساما بمحافظة إيباراكي كل فصل ربيع وخريف. ويُقيم الخزافون أكشاكًا لبيع أوانيهم مباشرة للزبائن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: معرض تاكيويا يوكوهاما في صالة طوكيو بحي نيشي أزابو)