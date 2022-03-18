اليابان | جسر تاوشوبيتسو في هوكايدو: أطلال خط السكة الحديدي ومشاهد خلابة مع تغير الفصول

يشتهر جسر (تاوشوبيتسو) في وسط جزيرة هوكايدو بفترات اختفائه الموسمي. حيث يتلاشى البناء الخرساني المتداعي، المعروف باسم ”الجسر الوهمي“، تدريجيًا تحت مياه بحيرة (نوكابيرا) مع ذوبان الجليد، ليظهر مرة أخرى في نهاية الشتاء. أحد المصوريين يوثق منظر الجسر الخلاب والطبيعه من حوله.

في أقصى شمال اليابان، يمتد جسر مقوس يبدو دائمًا كما لو كان على وشك الانهيار في مياه بحيرة (نوكابيرا) في متنزه (دايسيتسوزان) الوطني بمحافظة هوكايدو. واكتسب جسر (تاوشوبيتسو) شهرة كوجهة سياحية غير مستكشفة في السنوات الأخيرة. وفي الماضي، كان الجسر يمثل معبرًا لحركة القطارات عبر مياه نهر تاوشوبيتسو، ولكنه في الوقت الحاضر يُعرف باسم ”الجسر الوهمي“.

وتم بناء الجسر في عام 1937 كجزء من امتداد خط شيهورو للسكك الحديدية الوطنية اليابانية إلى منطقة توكاتشي-ميتسوماتا ذات المناظر الخلابة. وفي وقت لاحق، تم تغيير مسار الخط لاستيعاب بناء أحد السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية على النهر. وفي عام 1955، أدى الانتهاء من المشروع إلى تكون بحيرة نوكابيرا. وكانت هذه بداية فترة النمو الاقتصادي السريع لليابان، والذي ربما يكون قد ساهم في قرار التخلي عن هدم الجسر والسماح بدلاً من ذلك بأن تغمره مياه البحيرة المتصاعدة.

مشاهدات مختلفة ”للجسر الوهمي“

مفعمًا بحبي لهوكايدو، انتقلت إلى المحافظة هناك قادمًا من سايتاما. وبدأت تصوير الجسر في عام 2005 بعد أن علمت بوجوده أثناء عملي في أحد منتجعات الينابيع الحارة في بلدة بالقرب من بحيرة نوكابيرا. وفي ذلك الوقت، كان هناك عدد قليل من الزوار مقارنة بالوقت الحالي، وكان الناس مقتنعين بأن انهيار الجسر مسألة وقت ليس إلا.

ويتغير قوام الجسر الوهمي لأن حالته تتدهور ببطء، وخطر لي أنه بصفتي شخصًا يزوره بانتظام، فيمكنني توثيق شكله المتداعي خلال المواسم المختلفة. وفي هوكايدو، حيث تغير الفصول يحدث بشكل منتظم، تشكل هذه الأطلال، التي تمتد في خلفيتها المناظر الطبيعية الرائعة لمتنزه دايسيتسوزان الوطني، مشهدًا فريدًا. وإضافة إلى ذلك، فإن المستويات المتغيرة لارتفاع مستوى مياه بحيرة نوكابيرا تجعل لرؤيتة طابعًا مختلفًا يومًا بعد يوم.

الانهيار الوشيك

يؤدي ارتفاع الطلب على الكهرباء في الشتاء إلى خفض مستوى المياه في بحيرة نوكابيرا، التي تبلغ أعلى مستوياتها في نهاية الخريف وأقلها في أوائل الربيع. ويبلغ الاختلاف في منسوب المياه حوالي 30 مترًا، ومع ارتفاع مستوى مياه البحيرة يختفي جسر تاوشوبيتسو، ليعود للظهور مرة أخرى في وقت لاحق من العام. وعادة، يُغمر بالكامل في أواخر الخريف، حيث يبقى هكذا حتى يناير/ كانون الثاني، حينها يبدأ في الارتفاع عن السطح المتجمد.

ويبلغ طول الجسر 130 مترا وعرضه 11 مترا. ومن المستحيل تخمين مدى الضرر الذي يعانيه الهيكل الخرساني جراء غمره بالمياه كل عام، إضافة إلى تعرضه للعوامل الجوية، بما في ذلك العواصف الثلجية الشديدة، وأشعة الشمس القوية، ودرجات الحرارة الشتوية التي يمكن أن تنخفض إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يحول الماء الممتص بواسطة الخرسانة إلى الجليد. كما أن الطبقة السميكة من الثلج والجليد التي تغطي سطح البحيرة تتشقق أيضًا في الخرسانة. ولقد صمد الجسر في مواجهة هذه الظروف القاسية لأكثر من نصف قرن، مما جعل قوامه أقرب من أي وقت مضى إلى الانهيار الحتمي.



تبدأ مياه بحيرة نوكابيرا في الانخفاض في يناير/ كانون الثاني، ويصبح الجسر مرئيًا على السطح المتجمد. تظهر جبال متنزه (دايسيتسوزان) الوطني في الخلفية.



في فبراير/ شباط، يظهر الجسر وسط المناظر الطبيعية المتجمدة، مع تكون الجليد الكثيف على البحيرة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.



في مارس/ آذار، يكسو الجليد والثلوج بحيرة نوكابيرا. ويُرى نهر أوتوفوكى وهو يتدفق على اليمين.



يصبح الجليد المتكون على البحيرة هشًا في مارس/ آذار، مما يجعل المغامرة على السطح أمر محفوف بالمخاطر.



في أبريل/ نيسان، ينقشع الجليد، لكن تظل بقايا الثلوج ممتدة على الأرض.



في شهر مايو/ آيار، تلمع الغابة المحيطة متزينة بأوراق الشجر الجديدة. وتتدفق مياه ذوبان الثلوج إلى البحيرة ، مما يجعل منسوب المياه أقرب تدريجياً إلى الجسر.



في يونيو/ حزيران، تبدأ المياه في غمر الركام المترامي على أحد الأجزاء المنهارة من الجسر.



في شهر يونيو/ حزيران، من الممكن تقريبًا تخيل القطارات التي كانت تعبر على الجسر.



في صبيحة شهر يوليو/ تموز مع صفاء الجو وخلوه من الرياح تنعكس الأقواس في الماء، مما يمنح الجسر مظهرًا أكسبه لقبه الآخر: ”الجسر الخلاب“.



في شهر يوليو/ تموز يمتزج الجسر مع الطبيعة المحيطة في مشهد خلاب تحت سماء هوكايدو الصافية.



الهواء في هوكايدو يبدأ في البرودة مع حلول النصف الثاني من شهر أغسطس./ آب.



قاع البحيرة الجاف هو مشهد نادر للغاية، حتى في سبتمبر/ آب



مع ارتفاع مستوى البحيرة مع اقتراب فصل الشتاء، تغمر المياه حوالي 70٪ من الجسر بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول.



في أكتوبر/ تشرين الأول، ومع حلول الخريف، يصبح الجسر مغمورًا بالكامل تقريبًا.



في ديسمبر/ كانون الأول، يبدأ الجسر في الظهور تدريجيًا من بين ثنايا الجليد الرقيق مع انخفاض مستويات المياه.



يبزغ الجسر من أعماق جليد شهر ديسمبر/ كانون الأول السميك.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: جسر تاوشوبيتسو المغمور بالمياه خلال فصل الشتاء، يبزغ تدريجياً من الجليد في شهر مارس/ آذار.كل الصور بعدسة إيواساكي ريوجي)