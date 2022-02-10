اليابان | اليابان تكشف عن ميزانية سنوية قياسية للعام المالي الجديد

سياسة 10/02/2022

بلغت الميزانية الأولية لليابان للسنة المالية 2022 رقماً قياسياً يبلغ 107 تريليون ين، متأثرة بشدة بزيادة الإنفاق على نفقات الضمان الاجتماعي بسبب شيخوخة السكان.

في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية قياسية للبلاد بقيمة 107.6 تريليون ين، أي ما يقرب من 1 تريليون ين وهي أعلى من الميزانية الأولية للسنة المالية الحالية. هذه هي السنة العاشرة على التوالي التي تسجل الميزانية اليابانية رقماً قياسياً والسنة الرابعة على التوالي التي تتجاوز فيها الميزانية الأولية 100 تريليون ين.

زاد الإنفاق على الضمان الاجتماعي، الذي يمثل حوالي ثلث جميع النفقات، بمقدار 439.3 مليار ين في بداية السنة المالية السابقة إلى 36.3 تريليون ين. سجلت نفقات الدفاع ارتفاعًا قياسيًا للعام الثامن على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 1.0٪ لتصل إلى 5.4 تريليون ين، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة نفقات البحث والتطوير، مثل تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي. على الرغم من تحسن الوضع بالنسبة لجائحة كورونا، لكن مع انتشار المتحور أوميكرون في اليابان، فقد تم تخصيص 5 تريليون دولار للتعامل مع تداعيات الجائحة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية إلى مستوى قياسي قدره 65.2 تريليون ين، وهو ما يزيد بمقدار 7.8 تريليون ين عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية الأولية للعام المالي 2021. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات من ضرائب الشركات والدخل بسبب الانتعاش في الشركات الأرباح في أعقاب الركود الوبائي. ومع ذلك، ستظل الحكومة بحاجة إلى الاعتماد على الديون لتغطية نفقاتها، مما يتطلب إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 36.9 تريليون ين. وبلغت نسبة الاعتماد على السندات (نسبة الدين إلى الإيرادات) 34.5٪.

كانت الفجوة بين الإيرادات والنفقات الضريبية صغيرة نسبيًا حتى ثمانينيات القرن الماضي، بحيث لم يتجاوز إصدار سندات الحكومة اليابانية 15 تريليون ين سنويًا. ومع ذلك، في أعقاب انهيار اقتصاد الفقاعة والركود الاقتصادي المطول الذي أعقب ذلك، تدهور ميزان المدفوعات وسط حزم التحفيز المالي المتكررة وسياسات خفض الضرائب. قامت الحكومة بسد الفجوة من خلال زيادة إصدار سندات الحكومة اليابانية.

في عام العشرية الأولى من القرن الجديد، بدأت الإيرادات الضريبية في الانتعاش ثم تم تنفيذ زيادة ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكن الإنفاق تضخم في السنة المالية 2020 و2021 بسبب التدابير الاقتصادية للتعامل مع جائحة كورونا، مما أدى إلى إصدار إضافي لسندات الحكومة اليابانية. من المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 1026 تريليون ين بحلول نهاية السنة المالية 2022. في حين أبقت السياسات الاقتصادية أسعار الفائدة منخفضة للغاية، إذا ارتفعت بسبب التغيرات في الظروف الاقتصادية، فإن عبء مدفوعات الفائدة سيصبح أثقل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)