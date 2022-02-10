اليابان | صدق أو لا تصدق.. اليابان تتذيل قائمة الدول الصناعية الكبرى من حيث إنتاجية العمل!

اقتصاد 10/02/2022

منذ عام 1970، احتلت اليابان المرتبة الأخيرة في إنتاجية العمل بين مجموعة الدول السبع الصناعية، الكبرى.

تحتل اليابان المرتبة 23 من حيث إنتاجية العمالة بين 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لتقرير المقارنة الدولية لإنتاجية العمل الصادر عن مركز الإنتاجية الياباني. يعتمد الترتيب على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تُظهر أن إنتاجية العمالة بالساعة في اليابان لعام 2020 كانت 49.5 دولارًا للساعة (ما يعادل في القوة الشرائية 5086 ين). مقارنة بعام 2019، تحتل اليابان مرتبة أقل بمرتبتين، مسجلة أدنى معدل منذ عام 1970، عندما أجريت مقارنات بين الدول المختلفة لأول مرة. في المقابل، تبلغ إنتاجية العمل بالساعة أكثر من الضعف في أيرلندا ولوكسمبورغ، حيث تبلغ 121.8 دولارًا و111.8 دولارًا على التوالي. تشير إنتاجية العمل إلى عدد المنتجات والخدمات التي يمكن أن يقدمها موظف واحد في الساعة، مما يعكس كفاءة ظروف العمل.

على الرغم من أن النشاط الاقتصادي كان مقيدًا بشكل كبير في اليابان خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أن التركيز على الحفاظ على التوظيف من خلال التدابير التي تضمنت دعم تعديل التوظيف أدى إلى انخفاض الإنتاجية، مما أدى إلى هبوط اليابان في الترتيب.

منذ عام 1970، ظلت اليابان في ذيل ترتيب الإنتاجية لمجموعة الدول السبع الكبرى، عند مستوى إنتاجية 60٪ فقط من أعلى مرتبة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ الإنتاجية بالساعة 80.5 دولارًا (\ 8282). في عام 2000، كانت إنتاجية اليابان حوالي 70٪ من إنتاجية الولايات المتحدة، ولكن المستوى تراجع بعد ذلك إلى حوالي 65٪ في عام 2010 وإلى 60٪ في السنوات الأخيرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)