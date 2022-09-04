انت الان تتابع خبر نينوى.. دار قضاء الشورة يعتمد الطاقة الشمسية بديلاً عن الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "شعبة التصاريح الأمنية وشعبة الحاسبة في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية قامت بتركيب منظومة طاقة شمسية في دار القضاء في الشورة".

وأضاف، ان "هذا الإنجاز يعتبر الأول من نوعه اذ تم تركيب منظومة طاقة شمسية لغرض تشغيل منظومة الانترنت وكاميرات المراقبة بدون انقطاع".



وأشار البيان إلى ان "هذا الإنجاز سيؤدي الى توفير الوقود (زيت الغاز) والاستغناء عن المولد الكهربائي وكذلك يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة جراء احتراق الوقود مما سيساهم في الحفاظ على البيئة".