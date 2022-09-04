انت الان تتابع خبر طقس العراق.. أيلول يتمسك بالغبار ويتخلى عن الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً، وتصاعداً للغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "الطقس ليوم الأربعاء، سيكون صحواً مع غبارخفيف في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

