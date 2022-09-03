انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تحصي عدد الحرائق المسجلة في شهر اب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير اعلام وعلاقات الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن في حديث للسومرية نيوز، ان "المديرية سجلت ٣٥٨٥ حادث حريق خلال الشهر الثامن/ اب".

واضاف ان "الشهر الثامن هو ذروة فصل الصيف وتكون المديرية في اتم الاستعداد لمكافحة الحرائق من خلال نشرات التوعية والنشر الاعلامي، موضحا ان "هذا الشهر يمثل اكثر الاشهر عرضة لوقوع حوادث الحرائق بشكل كبير وبحسب الاحصاءات المؤشرة لاشهر السنة".



واشار عبد الرحمن الى ان "فصل الخريف سيشهد انخفاض في تسجيل حوادث الحرائق وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة ".