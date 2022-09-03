انت الان تتابع خبر ايران.. تفكيك خلية تجسس مرتبطة بالموساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جهاز الاستخبارات بمحافظة مازندران، في بيان نشرته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إنه "تم ضبط 12 عنصراً من جماعة أتباع الطائفة البهائية الشيعية المنحرفة واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة".واضاف انه "تم تدريب عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".

وفي مطلع شهر آب الماضي، قالت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية إن قواتها اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية، من بينهم أعضاء رئيسيون من أتباع الفرقة البهائية في إيران، التي تعتبرها طهران جماعة شيعية منحرفة.