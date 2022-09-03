انت الان تتابع خبر بالجرم المشهود.. القبض على 'حرامي المقبرة' في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد حدوث عدد كبير من السرقات داخل مقبرة وادي السلام من خلال كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها والتي تعود للزائرين من مختلف مدن العراق".واضاف ان "قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل امر بتشكيل فريق عمل مدير قسم مكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي مكتب الكرار لمكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي فوج الطوارئ الثاني وبعد نصب الكمائن وجمع المعلومات تم تحديد هوية السارق ومراقبته والقبض عليه متلبساً بالجرم المشهود أثناء قيامة بكسر زجاج سيارة بيكب ".

واشار اعلام المديرية الى انه "تم التعمق بالتحقيق معه واعترف على قيامة بتنفيذ عشرات السرقات داخل المقبرة تصل إلى أكثر من( ٥٠) سرقة حسب ما بينه مدير مكتب الكرار لمكافحة الاجرام كما بين ان السارق صاحب عجلة ستاركس يعمل داخل المقبرة علما ان الواجب كان بالتعاون مع فوج طوارئ النجف الثاني ".



واكدت المديرية انه "تم إحالة المتهم للقضاء لينال جزائه العادل ".