انت الان تتابع خبر الكشف عن عدد المواكب المشاركة في احياء مراسيم الأربعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس القسم عقيل عبد الحسين الياسري، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "القسم باشر بالعمل على إصدار الهويات والكفالات القانونية الخاصة بأصحاب المواكب الحسينية والخدمية منذ يوم (25) من شهر محرم الحرام الماضي، وسيستمر التسجيل لغاية (10) صفر الحالي"، مبينا أن "العدد الكلي للمواكب الحسينية والخدمية المسجلة حاليا بلغ (9000) موكب".وأوضح أن "القسم قام بتهيئة غرفة عمل مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مديرية شرطة محافظة كربلاء، وقيادة العمليات، وفوج الحرمين الشريفين".

وأضاف الياسري، أن "إصدار الكفالات والهويات والتصاريح لأصحاب المواكب يتم من خلال تسجيل قاعدة بيانات متكاملة عن كفيل الموكب، حيث يجب أن يكون معرف من قبل ممثلي القسم المتواجدين سواء في العراق او خارجه".

